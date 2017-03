Director de la DIS revela que un periodista solicitó 'colaboración económica' por suministrar información

El director de la DIS, Mariano Figueres, reconoció este miércoles en la Asamblea Legislativa que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) tenía una relación de fuente con un periodista que hoy labora en un medio nacional y que esta persona solicitó una "colaboración económica" que se sometió a consideración. Sin embargo, dijo que esa petición "agrió" y enfrió la relación.

Según Figueres, el nexo con el periodista fue heredado del periodo anterior y lo desarrollaba la Gestión de Amenazas Criminales de la DIS.

La información surgió en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, ante preguntas de la diputada Sandra Piszk.

Este fue el interrogatorio:

Sandra Piszk: – Don Mariano, tenemos información de que la semana pasada, en días recientes, el subdirector de la DIS reconoció ante la Fiscalía General que la DIS recluta periodistas de medios como informantes. ¿Eso es cierto?

Mariano Figueres: – No, señora diputada. Lo que ocurrió ahí es que esta dirección heredó, del periodo anterior, una relación de fuente con un periodista en Costa Rica. Cuando recibimos la DIS, una de las primeras cosas, precisamente en aras de la transparencia que se solicitó, fue una revelación de las fuentes, con el objetivo de determinar la validez, legitimidad de esas fuentes. En ese proceso, viene una persona, un periodista de un medio nacional, como fuente de la Gestión de Amenazas Criminales de la DIS.

"No es que haya reclutado un periodista, sino que venía una relación de mucho antes, ahora el muchacho está donde está, pero no es algo que nosotros hayamos gestionado. Más allá de eso, el muchacho pidió una colaboración económica, que se sometió a consideración, pero antes de que se viera el tema, el muchacho entiendo que habló con la directora de su medio y fue de donde salió este informe que, posiblemente, ustedes tengan.

"Pero no es una práctica andar reclutando periodistas, somos sumamente respetuosos del periodismo nacional y tenemos mucho cuidado de no inmiscuirnos en esos temas al mismo tiempo que tenemos muchísimo cuidado de no meternos en otros aspectos como colores político partidarios, religiones y ese tipo de cosas. Eso no es materia nuestra, fue un tema heredado que no pasó a más".

Sandra Piszk: – No me queda claro. ¿se mantiene esa persona?

Mariano Figueres: – No, no es fuente de la DIS. Hubo una solicitud económica y eso agrió la relación, nosotros no tenemos esas capacidades y la relación se enfrió, aparentemente no le gustó y vino este tema de la denuncia con la jefa de él, en el medio actual.

Sandra Piszk: – Lo que dijo el señor subdirector, entonces, de que ustedes reclutan periodistas como informantes, ¿no es cierto?

Mariano Figueres: – Es normal que se recluten fuentes. El verbo reclutar tiene muchísimas connotaciones. Nosotros lo que hacemos es tratar de aplicar los más altos estándares éticos y de mejores prácticas de inteligencia a la hora de reclutar fuentes. Puede ser que se tenga una relación con una persona, estoy diciendo estrictamente puede ser no directamente por el oficio o la profesión que tenga, yo no podría desmentir ni confirmar lo que dijo el señor subdirector, tendríamos que ver el caso específico. Con mucho gusto podemos rendirle un informe a la comisión.

Sandra Piszk: – Sí, considero que sería importante rendir un informe y saber qué significa reclutar en el caso de la DIS, cuáles son las funciones y en qué marco se mueven esas funciones.

Mariano Figueres: – Reclutar es lo mismo que hacen los periodistas, digamos, desarrollar fuentes. Es una manera de decir "desarrollar una fuente", es lo mismo.

Sandra Piszk: – Uso el verbo porque esa es la información que tenemos.

Luego de la sesión de la Comisión, la legisladora liberacionista explicó que consultó sobre el tema porque recibió información de que el subdirector de la DIS, Jorge Torres, reconoció la semana pasada en la Fiscalía General de la República, que la Dirección de Inteligencia recluta periodistas como informantes.

"La persona que nos lo informa nos pide confidencialidad, pero no fue anónima", afirmó la legisladora verdiblanca.

Por su parte, Mariano Figueres insistió en que la DIS desarrolla fuentes, independientemente de que sean periodistas o no, y que es respetuoso del quehacer periodístico.

"El caso que me consulta la diputada se refiere a una fuente que heredamos nosotros del periodo anterior (administración Chinchilla Miranda), que ya no es fuente de la DIS, resulta que ahora es un periodista que trabaja en un medio y no tengo claro el momento en que fue reclutado, qué puesto tenía, qué oficio o profesión tenía. Más bien nosotros, pidiendo transparencia, pedimos una información a lo interno de la operación de inteligencia, de cuáles eran las fuentes que se disponían en ese momento y ahí fue que nos llegó eso, pero esa persona ya no es fuente nuestra", adujo.

Figueres precisó que la persona le solicitó la colaboración económica a un jefe de departamento de la DIS en este gobierno, pero que no se dispone de dinero para eso.

"El presupuesto de gastos confidenciales lo dejaron en cero hace tres años", sostuvo.

La discusión se dio en momentos en que la Asamblea Legislativa debate un proyecto de ley para reformar la DIS, convirtiéndola en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN).

Figueres lo defiende como un proyecto que le pondrá coto a las operaciones de la Inteligencia del gobierno, prohibiéndole interferir en asuntos partidarios, empresariales o sindicales, por ejemplo.

Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes denunció que el proyecto le da poderes excesivos a la oficina gubernamental, y no excluye operaciones como el espionaje.

LEA: Defensoría advierte de que la reforma a la DIS no descarta el espionaje a los ciudadanos

En su artículo 3, el plan de ley define las labores de inteligencia de la agencia del Gobierno como "la obtención, acopio, sistematización, análisis, almacenamiento y procesamiento de información relevante a la prevención o respuesta a riesgos, amenazas o agresiones contra la soberanía nacional, la integridad territorial de la nación, los intereses nacionales, la paz social, el orden público, la estabilidad del Estado o el orden constitucional".

El director de la DIS, Mariano Figueres, reconoció esta mañana en la Asamblea Legislativa que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) tenía una relación de fuente con un periodista de un medio nacional, el cual solicitó una “colaboración económica” que se sometió a consideración. Sin embargo, dijo que luego la relación se enfrió.Según Figueres, el nexo con el periodista fue heredado del periodo anterior y lo desarrollaba la Gestión de Amenazas Criminales de la DIS.La información surgió en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, ante preguntas de la diputada Sandra Piszk.Este fue el interrogatorio:EN COMISIÓN:Piszk:Don Mariano, tenemos información de que la semana pasada, en días recientes, el subdirector de la DIS reconoció ante la Fiscalía General que la DIS recluta periodistas de medios como informantes. ¿Eso es cierto?Figueres: No, señora diputada. Lo que ocurrió ahí es que esta dirección heredó, del periodo anterior, una relación de fuente con un periodista en Costa Rica. Cuando recibimos la DIS, una de las primeras cosas, precisamente en aras de la transparencia que se solicitaron, fue una revelación de las fuentes, con el objetivo de determinar la validez, legitimidad de esas fuentes.En ese proceso, viene una persona, un periodista de un medio nacional, como fuente de la Gestión de Amenazas Criminales de la DIS.No es que haya reclutado un periodista, sino que venía una relación de mucho antes, ahora el muchacho está donde está, pero no es algo que nosotros hayamos gestionado. Más allá de eso, el muchacho pidió una colaboración económica, que se sometió a consideración, pero antes de que se viera el tema, el muchacho entiendo que habló con la directora de su medio y fue de donde salió este informe que, posiblemente, ustedes tengan.Pero no es una práctica andar reclutando periodistas, somos sumamente respetuosos del periodismo nacional y tenemos mucho cuidado de no inmiscuirnos en esos temas al mismo tiempo que tenemos muchísimo cuidado de no meternos en otros aspectos como colores político partidarios, religiones y ese tipo de cosas.Eso no es materia nuestra, fue un tema heredado que no pasó a más.Piszk:No me queda claro, se mantiene esa persona?Figueres: No, no es fuente de la DIS. Hubo una solicitud económica y eso agrió la relación, nosotros no tenemos esas capacidades y la relación se enfrió, aparentemente no le gustó y vino este tema de la denuncia con la jefa de él, en el medio actual.Piszk:Lo que dijo el señor subdirector, entonces, de que ustedes reclutan periodistas como informantes, ¿no es cierto?Figueres:Es normal que se recluten fuentes. El verbo reclutar tiene muchísimas connotaciones. Nosotros lo que hacemos es tratar de aplicar los más altos estándares éticos y de mejores prácticas de inteligencia a la hora de reclutar fuentes. Puede ser que se tenga una relación con una persona, estoy diciendo estrictamente puede ser no directamente por el oficio o la profesión que tenga, yo no podría desmentir ni confirmar lo que dijo el señor subdirector, tendríamos que ver el caso específico. Con mucho gusto podemos rendirle un informe a la comisión.Piszk:Sí, considero que sería importante rendir un informe y saber qué significa reclutar en el caso de la DIS, cuáles son las funciones y en qué marco se mueven esas funciones.Figueres:Reclutar es lo mismo que hacen los periodistas, digamos, desarrollar fuentes. Es una manera de decir “desarrollar una fuente”, es lo mismo.Piszk:Uso el verbo porque esa es la información que tenemos.











Comparta este artículo Nacional Director de la DIS revela que un periodista solicitó 'colaboración económica' por suministrar información Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Director de la DIS revela que un periodista solicitó 'colaboración económica' por suministrar información Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.