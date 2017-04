José María Figueres reconoce victoria de Antonio Álvarez Desanti

Expresidente descarta postularse a una diputación, pero no cierra la puerta a otra candidatura presidencial en el futuro

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El expresidente José María Figueres Olsen (1994-1998) reconoció la victoria del diputado Antonio Álvarez Desanti en la convención que el PLN celebró para escoger al candidato presidencial del 2018.

Lo hizo luego de que, con el 30% de los votos escrutados, Álvarez mantenía una ventaja de más de seis puntos porcentuales sobre él: 45,5% sobre 38,9%.

"Doy por concluida esta campaña. Liberación ha escogido a don Antonio Álvarez Desanti, quiero felicitarlo. Pusimos toda la carne en el asador. Solo el PLN es capaz de realizar una campaña como esta", dijo Figueres, quien regresó al país en noviembre del 2011, luego de vivir en Europa, con la intención de reinsertarse en la política.

Según dijo, con base en el análisis de los datos de la convención, "llegamos a la conclusión de que iba a ser muy difícil que los cantones que nos favorecen puedan dar vuelta al resultado, los datos que tenemos son uno o dos puntos para arriba o para abajo de donde estamos. Era oportuno traer tranquilidad a este partido".

LEA: Sexto corte mantiene distancia entre Álvarez Desanti y José María Figueres

A su vez, afirmó sobre el futuro del Liberación: "Don Antonio es el candidato, a él le toca unirlo".

Al admitir el triunfo de Álvarez, el exmandatario Figueres afirmó que descarta una diputación. Dijo que no tiene paciencia para hablar tres o cuatro horas y ver a legisladores presentando cientos de mociones solo por oponerse. "Yo no tengo paciencia para estar ahí, de diputado, mejor busco otro lado donde tomar decisiones".

Al preguntársele, entonces, si volvería a postularse para presidencia, contestó: "Está dentro de las opciones. Disculpen la modestia, pero yo representó atributos importantes y en mucho puedo ayudar".

En cuanto a la organización de la convención, comentó. "Mi respeto para el directorio político. La campaña a todas luces ha sido potente. Soy y siempre voy a ser persona de partido. Yo sigo ilusionado con este país. Costa Rica es grande y potente de verdad. Los que comprendemos cómo camina el mundo nos damos cuenta del potencial de Costa Rica".

Mientras Figueres emitía su discurso, Antonio Álvarez recibió la noticia frente a la prensa, cuando se disponía a dar una conferencia. Lo primero que hizo fue abrazar a su hija Adriana y acariciarle el vientre en gestación. El candidato electo también estalló en júbilo junto con su gerente de campaña, el exdiputado Francisco Chacón. De inmediato, recibió una llamada telefónica de su esposa, Nuria Marín, a quien le manifestó: "serás una excelente primera dama".

Figueres continuó: "Mi visión que he compartido a lo largo de tantas conversaciones es Costa Rica próspera, ecoeficiente y solidaria. Le decimos no al petróleo y no se queda nadie atrás. Sigo soñando de esa manera. El PLN tiene una responsabilidad muy grande para ir por esos sueños. Apoyaré hoy mañana y siempre al PLN".

"En la política se gana y se pierde. Ese es el devenir de está actividad. Aun cuando se pierde se gana fortaleza, tranquilidad y serenidad. Se conoce a las personas y se aquilatan por sus valores. Tenemos una gran paz interna y una serenidad. La vida es una lucha sin fin como decía don Pepe".

Sobre la tensión que se generó por el lento conteo de las mesas de votación, Figueres dijo sobre Álvarez Desanti: "Me parece muy desafortunado haber dicho la palabra fraude en un partido que se fundó luego de que 2.000 costarricenses perdieron la vida por restablecer la pureza del sufragio en este país, pero aquí lo que importa es el futuro. Estoy seguro de que Sigifredo y Rolando también ayudarán en lo que Antonio les pida en la campaña del 2018".

Antes de enterarse del reconocimiento de la derrota de Figueres, Álvarez reconoció que había actuado con dureza al sospechar de un presunto fraude electoral, dada la tardanza en el conteo de votos durante la noche del domingo. Sin embargo, justificó su actitud y dijo que en la vida "hay que actuar con firmeza".

"En la vida hay que tener posiciones firmes, en la vida no hay que andarse con paños tibios. Según nuestros datos hemos tenido esta convención ganada desde ayer (domingo) a las 8:15 de la noche, en la vida hay que tomar decisiones, yo me he acostumbrado a defender mis derechos y con la misma valentía voy a defender los derechos de los costarricenses. Cuando Nicaragua pretenda pasarnos por encima van a tener un presidente que se va a plantar, cuando el narco se quiera meter van a tener un presidente que se va a plantar", recalcó Álvarez entre aplausos de sus seguidores.

Cuando su jefe de comunicación, Roberto Gallardo, le anunció que Figueres estaba reconociendo su derrota, Álvarez pidió un espacio a la prensa para escuchar el mensaje de precandidato perdedor y anunció que dará su discurso de aceptación del triunfo en la convención liberacionista al filo de las 4 p. m. de este lunes.











Comparta este artículo Nacional José María Figueres reconoce victoria de Antonio Álvarez Desanti Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: José María Figueres reconoce victoria de Antonio Álvarez Desanti Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.