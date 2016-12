Manuel González: ‘El gran peso lo ha llevado Costa Rica’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El canciller Manuel González asegura que Costa Rica tuvo que realizar, casi que en solitario, la atención humanitaria de los miles de haitianos y extracontinentales que transitan, desde abril pasado, por territorio tico, como parte de su éxodo hasta los Estados Unidos.

¿Qué frutos han dado los esfuerzos por buscar cooperación internacional?

Los esfuerzos internacionales, para serle muy honesto, han sido muy decepcionantes (...). La respuesta internacional no ha sido la satisfactoria.

El país ocupa recursos para atender los derechos humanos, ¿en eso ha habido respuesta?

La verdad es que no.

Aparte de los $100.000 que dio Estados Unidos, que crearon unos campamentos, ¿hubo una respuesta adicional?

Estados Unidos ayudó con las tiendas de campaña, eso es lo que usted menciona, pero el gran peso de la carga lo ha llevado Costa Rica.

¿Y qué respuesta les dan en los foros internacionales?

Que Costa Rica es un país de renta media, que tampoco nos pueden dar mayor colaboración, que lo que nos pueden dar es a nivel técnico o logístico, pero eso lo que significa es que ‘le podemos ayudar para que esta gente se regrese a su país de origen, pero que no la podemos obligar a que lo haga’. Y sucede que ellos no quieren regresar.

¿Existe la posibilidad de encontrar un país receptor, un puente aéreo o marítimo para pasar Nicaragua? Porque entonces nadie los va a recibir...

No, esa es la triste realidad, ¿y por qué nadie los va a recibir? Porque todo el mundo tiene el temor de que se les queden y es un fenómeno muy distinto al de los cubanos, en el que todos los países, a pesar de que había reticencia a recibirlos, sabían que, al momento que lleguen a Estados Unidos, ya tenían los privilegios migratorios que les da la legislación interna, es decir, las políticas hacia los ciudadanos cubanos de ese país.

¿Ellos no tienen ninguna garantía de que van a pasar la frontera de Estados Unidos?

Ninguna, de hecho están expuestos en toda su trayectoria a enormes peligros. El único país por el que yo puedo hablar, en el que tenemos certeza de que su condición de vulnerabilidad no es abusada por los grupos de coyotes y de todas estas mafias, es Costa Rica. Sin embargo, rondan ahí como zopilotes para convencerlos de que se vayan, de venderles ilusiones, pasarlos por aquí, pasarlos por allá para que lleguen y a muchos los convencen. Por esa razón es que no tenemos 10.000 o 15.000, porque ellos ya no están en Costa Rica.

¿Cuántos quedan? ¿5.000?

No. En lo que recuerdo, el último dato, había como unas 1.200 personas, más o menos.

¿El resto de personas se fue por sus propios medios?

Irregularmente.

Entonces, ¿la respuesta del mundo ha sido decepcionante?

Ha sido poco activa y es que esto es una cadena. Cada país es un eslabón y en esta cadena hay un eslabón que está roto, que es Nicaragua. O sea, este tema es prácticamente tabú.

A los ojos de la Cancillería, ¿la decisión de Nicaragua de bloquear la frontera fue para molestar a Costa Rica?

Tiene un montón de componentes, entre ellos ese. Y pongámoslo en el contexto del año pasado: recordemos que el tema de los cubanos empezó a mediados de noviembre y la sentencia de los dos casos llegó para mediados de diciembre, entonces hay un poco de lo que usted menciona.











