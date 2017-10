Magistrados separan al fiscal general de todas sus funciones por tres meses

Los magistrados de la Corte Plena separaron esta tarde al fiscal general Jorge Chavarría de todas sus funciones por tres meses, mientras se investiga por qué el Ministerio Público no incluyó un informe clave del OIJ al pedirle a la Sala III que desestimara una causa por presunto tráfico de influencias contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara.

En sustitución, fue colocada la fiscala adjunta de Fraudes, Emilia Navas Aparicio, quien además fue nombrada por un año como nueva fiscal subrogante ante la renuncia de Berenice Smith, quien firmó la solicitud de desestimación. La figura del subrogante sustituye al fiscal general cuando este no está.

El miércoles, con 14 votos contra seis, los magistrados de la Corte Plena habían rechazado una recomendación del Tribunal de la Inspección Judicial de suspender al fiscal de todas sus labores y, en su lugar, acordaron separarlo únicamente de los casos relacionados con el cemento chino, asunto por el cual se pidió desestimar la causa contra los diputados Morales y Guevara.

Sin embargo, Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, declaró que esta mañana él solicitó a la Inspección Judicial un informe adicional sobre el curso de la investigación contra Chavarría, con base en el cual los magistrados tomaron por unanimidad la decisión de suspenderlo con goce de salario.

"Efectivamente, se logró identificar algunos elementos de especial relevancia, entre ellos una causa penal que en este momento se presentó, una denuncia penal contra el fiscal general de la República y el magistrado Celso Gamboa", dijo Chinchilla.

"Este elemento es un elemento importante que valoró la Corte Suprema de Justicia y eso nos dirigió a tomar una decisión por unanimidad que fue la inmediata separación del fiscal de sus funciones como fiscal general y en forma inmediata".

Se trata de una denuncia de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) contra Chavarría y contra el magistrado penal, Celso Gamboa, por los supuestos tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

Gamboa también es investigado por haber coincidido en un viaje con el importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, y por haberlo acompañado a un despacho judicial.

La ANIC alega que, a finales del 2016, la fiscal subrogante Berenice Smith Bonilla, solicitó la desestimación de la causa contra los diputados con instrucciones del fiscal general, Jorge Chavarría, y que, el 21 de febrero del 2017, la Sala III desestimó la causa mientras el magistrado Gamboa presidía la sesión junto con cuatro suplentes.

El informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que el Ministerio Público no incluyó, al pedir la desestimación de los diputados Morales y Guevara por el caso del cemento chino, probaba cientos de llamadas entre ellos, Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, y el exlegislador del PUSC, Wálter Céspedes.

Morales ha sido cuestionado, por ejemplo, por ponerse en contacto con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y con el exdirector de Aduanas, Benito Coghi, para consultar qué pasaba con un embarque de cemento de Bolaños que no podía ingresar al país, el cual terminó entrando de manera improcedente, según las actuales autoridades de Aduanas.

Además, llamó al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, para interceder por un pago atrasado a una empresa de Bolaños; y un director de cuatro sociedades del empresario le gestionó unas vacaciones en Guanacaste.

En el caso de Otto Guevara, él ha alegado que tiene una relación de amistad con Bolaños y que defendió la ruptura del duopolio del cemento por razones ideológicas.

Consultado sobre la imagen del Poder Judicial, el presidente de la Corte afirmó: "Toda situación que altera un poco el normal desempeño causa un daño difícil de reponer, no cuantificable económicamente, sí causa un daño a la imagen del Poder Judicial. Ahora, la Corte tomó una muy buena decisión, la decisión de suspenderlo".

La suspensión es prorrogable, según lo solicite el Tribunal de la Inspección Judicial.

El magistrado Gamboa, de hecho, se retiró de la sesión de este viernes alrededor de las 3 p. m. alegando que tenía una relación cercana con Chavarría.

Nueva fiscal: 'Es tan sencillo como eso, hacer nuestro trabajo'

En cuanto a la nueva fiscal general interina, Chinchilla dijo que se trata de una persona "que se ha identificado por su buen desempeño arduo, dedicado a la función pública, muy certera en sus actuaciones".

En cuanto al futuro de la investigación del caso del cemento chino, Navas declaró: "Yo no tengo conocimiento del caso porque no he tenido acceso al mismo, voy a estudiarlo, voy a formar un buen equipo de trabajo y vamos a hacer lo que nos corresponde, que es nuestro trabajo, hacer una investigación objetiva, con celeridad, buscando la prueba útil y pertinente, para tomar una decisión adecuada. Es tan sencillo como eso, hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde".

Además, consideró factible recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía: "Por supuesto que sí, el Ministerio Público está conformado por muchísimos y muchísimas funcionarios honorables, comprometidos, responsables. Voy a traer a las mejores y a los mejores".

Navas tiene 29 años de ser fiscal. Actualmente, fiscal adjunta de Fraudes en Heredia. Tiene una maestría en ciencias penales.

Noticia en desarrollo