Magistrado se aferra a inmunidad y evita proceso de prevaricato en su contra

El magistrado de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, Luis Porfirio Sánchez, se aferra a su inmunidad y evita enfrentar un proceso por prevaricato en su contra, pese a que en setiembre del 2016, siendo candidato a la magistratura, juró que en caso de ser elegido, renunciaría "de inmediato" al fuero que le protege, para enfrentar la causa.

Han pasado cinco meses y medio desde que 38 diputados lo eligieran como uno de los 22 miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero a la fecha, Sánchez no ha enviado la nota respectiva a Corte Plena para solicitar que se inicie el proceso de levantamiento de inmunidad.

En un documento incorporado al expediente 19629, que se discutió en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Sánchez juró renunciar a la inmunidad en caso de ser elegido magistrado.

Así consta en la declaración jurada, vertida en la escritura número 85 del notario Rafael Ángel Guillén Elizondo, en fecha del 31 de agosto del 2016, donde el ahora magistrado expresamente indicó:

"En caso de resultar electo como Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, según concurso que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo expediente número 19629, RENUNCIO EXPRESAMENTE, al fuero de inmunidad o protección procesal especial para enfrentar el proceso penal que se tramita bajo el expediente 15-000498 619-PE ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia en la Función Pública y Anticorrupción".

Sánchez fue electo magistrado de la Sala II el 5 de setiembre del 2016, y pese al compromiso de renuncia a la inmunidad, asumido bajo fe de juramento, el alto juez sigue apegado a su inmunidad.

Este diario intentó conocer el criterio de Sánchez sobre esta situación, sin embargo, esta fue la respuesta que dio a La Nación a través de la oficina de prensa del Poder Judicial:

"En relación con su consulta al magistrado Luis Porfirio Sánchez nos indica lo siguiente: no se puede referir por mandato de ley y que es respetuoso de lo que decidan las autoridades judiciales".

El caso que no investiga la fiscalía.

El prevaricato, es una figura penal que castiga las resoluciones judiciales o administrativas, tomadas en contrapelo a la ley, así lo define el Código Penal en su artículo 354.

"Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión".

En ese momento, Sánchez se desempeñaba como presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, y debía resolver sobre una denuncia en contra de la jueza de Tránsito, Liz Mauren Tencio Alfaro, acusada por supuesto acoso laboral.

En su demanda, Badilla señala que durante una audiencia verbal y privada, realizada el 24 de marzo del 2015, Sánchez se negóa darle curso a una apelación en la cual trató de recusar a las dos restantes miembras del Tribunal, que encabezaba precisamente, el hoy magistrado.

Así consta en el expediente del caso 14-000400 00031-IJ, el abogado advirtió en ese momento, que Sánchez estaba resolviendo contrario a la ley, atropellando los derechos de la defendida de la jueza Liz Maureen Tencio Alfaro, que enfrentaba un proceso disciplinario.

Sin embargo, el entonces presidente de la Inspección Judicial, mantuvo su posición de rechazo a la solicitud de apelación, a pesar de que tanto el ordenamiento jurídico costarricense como el pacto de San José, contemplan el derecho a la apelación a través de una doble instancia.

De hecho, la polémica sobre la violación a la revisión de procesos en segunda instancia, tiene al Estado costarricense en este momento, bajo demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de que Sánchez fue acusado de la supuesta comisión de este delito, el 31 de julio del 2015 por el abogado José Pablo Badilla, el Ministerio Público, sin explicación alguna, ha insistido en desechar el caso cuatro veces.

Para el momento de la acusación, lejos de enfrentar su proceso, Sánchez se promovía como candidato a magistrado de la Sala II de la Corte. De hecho, apenas 12 días naturales después de presentada la querella, Sánchez aparecía en la lista de candidatos a la magistratura en la Sala II, de acuerdo con las publicaciones realizadas por los diarios La Extra del 12 de agosto y La Nación del 13 de ses mismo mes.

A pesar de que no estaba notificado, tal y como lo dijo el propio Sánchez a la prensa, el 11 de agosto, remitió un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Nombramientos, el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Rodríguez Araya, en el cual, se daba por enterado a través de la prensa de que estaba querellado.

Sánchez señaló que la querella pretendía afectar su candidatura, sin embargo, la querella fue presentada 12 días antes de que su nombre apareciera entre la lista de candidatos a la magistratura.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público hacía evidentes sus intentos por enterrar el caso. La denuncia por prevaricato se había trasladado a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción una vez presentada el 31 de julio, y en solo 12 días hábiles, la Unidad Centralizada de Desestimaciones remitió un proyecto de desestimación al Ministerio Público.

Para el 24 de agosto, la Fiscalía de Probidad aprobó el proyecto de desestimación y lo remitió a la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, la causa siguió viva, en vista de que tanto el demandante, Badilla, como la jueza Tencio, no retiraron la querella, y exigían que se siguiera el procedimiento correspondiente.

El Juzgado Penal de Hacienda, del Segundo Circuito Judicial, rechazó esa solicitud de desestimación impulsada por la Fiscalía el 1.° de febrero del 2016.

El juez José Pablo León exigió que se realizara una investigación sobre las actuaciones del hoy magistrado.

Aún así, la Fiscalía desatendió esa resolución del juez, y el 23 de febrero de ese año, volvió a pedir la desestimación, a través de una gestión del fiscal Pablo Zúñiga.

En audiencia del 14 de abril, el juez León, rechazó, por segunda vez la solicitud de la Fiscalía de dar por teminado el caso y ordenó que se indagara al entonces candidato a magistrado.

La Fiscalía apeló esa decisión y pidió que se anulara la orden de investigara a Sánchez. Así lo solicitó el fiscal Pablo Zúñiga en esa misma audiencia del 14 de abril, sin embargo "el tribunal Penal (que revisó la apelación) de esa localidad (Segundo Circuito Judicial) mantuvo incólume lo desidido" por el juez León, reseñó la propia Fiscalía General, en la solicitud de desestimación enviada el 12 de enero de este año a la Sala III.

El 27 de abril, la jueza del Tribunal Penal de San José, Adriana Sobrado, conoció la apelación presentada ante León, y en audiencia oral declaró "indispensable indagar, porque si hay querella, necesariamente, tiene que haber una audiencia preliminar, y para hacer una audiencia preliminar, hay que tener un imputado", que en este caso, es Sánchez. Así consta en el expediente legislativo que estudiaron los diputados en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea.

El Congreso estaba enterado

Es decir, los diputados de la Comisión de Nombramientos, fueron enterados, dentro del expediente legislativo, de la situación jurídica que enfrentaba Sánchez, solo 18 días antes de elegirlo como magistrado.

Antes de la elección se dieron otros hechos, que reflejan la reticencia de la Fiscalía a investigar el caso en los términos en que lo exigían los jueces.

Como Ministerio Público ya no podía pedir de nuevo una desestimación, recurrió a una firgura jurídica llamada "actividad procesal defectuosa", con la cual pretendía anular las resoluciones del juez León, que obligaban a una investigación contra Sánchez.

Esa gestión se planteó el 15 de junio del año pasado, también ante el Tribunal Penal, pero la respuesta, una vez más, fue que debían investigar.

Esa solicitud se resolvió el 30 de agosto del 2016, y según el consta en el video de la audiencia, la jueza Yorleny Campos, no solo rechazó la solicitud de la Fiscalía, sino que se debía acatar la orden de investigar al hoy magistrado, e inclusive indicó que el Ministerio Público debía dejar de cuestionar la decisión del juez.

"El Ministerio Público (...) debe acatar la disposición dada por el juzgador penal, y esta insistencia de estar presentando diferentes medios impugnaticios (apelaciones) podría verse como una desobediencia a las funciones que, como ente fiscal, encargado de la investigación, tiene".

En el ámbito político, la situación jurídica de Sánchez, estando acusado, ponía cuesta arriba las negociaciones para su nombramiento. Los diputados que lo impulsaron necesitaban una garantía de que la querella no fuera a ser un obstáculo en la elección.

Por ello, el 1.° de setiembre, Sánchez presentó la declaración jurada en la cual, se comprometía a renunciar a su inmunidad, para enfrentar el caso, en el escenario de que los diputados los nombraran magistrado.

En ese estado de situación quedó el caso contra Sánchez, solo cuatro días después, el 5 de setiembre, en votación apretada, y en segunda ronda, obtuvo el apoyo de 39 diputados.

El abogado de 44 años, licenciado en derecho por la Universidad de San José, y con un máster en Derecho de Trabajo y de Seguridad Social de la UNED, llegaba a la magistratura de la Sala II, con el caso por prevaricato abierto, y con orden del Juzgado Penal, de que se le investigara.

Por tanto, el caso ya no podía ser llevado por la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción, y pasó a manos del Fiscal General, Jorge Chavarría, ya que en adelante, se trataba de un expediente contra un miembro de los supremos poderes.

Desde entonces, el caso no ha avanzado en otro sentido que no sea la solicitud de la Fiscalía General de que el expediente sea archivado.

Esto pese a las reiteradas órdenes judiciales de que se investigara, ya no al presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, sino, al magistrado Sánchez.

El 12 de enero pasado, ante ausencia de Chavarría, la fiscal general interina Berenice Smith, envió, por tercera vez, una solicitud de desestimación. En esta oportunidad, a la Sala III de la Corte, donde el caso debe ser analizado, en vista de que se trata de una querella contra un miembro de supremo poder.

Han pasado tres meses desde entonces, y el caso sigue varado, a la espera de una decisión de la Sala III.

El 3 de marzo, La Nación consultó al Ministerio Público el estado del expediente, y esta fue la respuesta:

"La Fiscalía General confirmó que el expediente 15-000498-0619-PE, en la que se investigó al magistrado Porfirio Sánchez, se remitiól 19 de enero del 2017 a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia con solicitud de desestimación. La fundamentación de la Fiscalía se basa en que la conducta denunciada no es delito, debido a que la misma se ajustó a un criterio legal, y hubo ausencia de dolo. El caso, al no estar cerrado, reviste de privacidad, según lo estipula el artículo 295 del Código Procesal Penal. Corresponderá a la mencionada Sala estudiar la petición y determinar si la acoge o no".











