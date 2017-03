Luis Guillermo Solís afirma que no puso 'amigos, ni enemigos' en el Infocoop

Frente Amplio le reclama haber designado junta afín a diputado del PAC, pero el presidente lo niega

El presidente Luis Guillermo Solís defendió este jueves la junta interventora que colocó en el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop). Según dijo, los elegidos "no son amigos, ni enemigos", sino "apasionados defensores del cooperativismo".

Así respondió un día después de que el Frente Amplio (FA), que apoyó la intervención del Infocoop, emitiera un pronunciamiento en el que cuestiona las intenciones del Poder Ejecutivo para tomar el control del Instituto, cuyo activo más importante es una cartera de créditos de más de $200 millones dirigida a cooperativas.

"Me extraña mucho (la crítica) porque los diputados del FA deberían ser los primeros en valorar la reunión que tuve, una semana antes de nombrar la junta interventora del Infocoop, con más de 50 representantes de las cooperativas más grandes del país, gente de absoluta honorabilidad de las cooperativas en el sector agropecuario, en el sector servicios, en el sector financiero. Llegaron a Casa Presidencial y todas me pidieron que interviniera el Infocoop, decisión que estaba ya desde hace varios días", dijo Solís este jueves, después de inaugurar el nuevo puente que comunica Heredia con La Uruca, en las cercanías de la fábrica Pozuelo.

Según el secretario general del FA, Rodolfo Ulloa, la selección de los interventores, así como el nombramiento del director ejecutivo, hacen pensar a su partido que el objeto de la intervención era traspasar el control del Infocoop de un grupo afín al PLN, a uno que le responde al diputado y dirigente cooperativista Víctor Morales Zapata, el más cercano a Luis Guillermo Solís en la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC).

LEA: Frente Amplio acusa al Gobierno de usar intervención para traspasar el Infocoop a grupo de diputado del PAC

Sin embargo, el presidente declaró que no fue objeto de presiones a la hora de nombrar a la junta interventora.

"Hay un clamor en las cooperativas, no para poner ahí a personas específicas, ni para atender a sus amigos, sino para rescatar uno de los instrumentos más importantes del cooperativismo y ponerlo verdaderamente a su servicio. No ha habido presiones. Ninguna presión, ya el trabajo está caminando, las personas que están son absolutamente incuestionables dentro del movimiento cooperativo. Vayan y pregúntenles, ahí no hay amigos, ni enemigos, lo que hay son apasionados defensores del cooperativismo", dijo el mandatario.

Las críticas que ahora hace el Frente Amplio coinciden con las que antes manifestaron miembros del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), que apuntan a una cercanía de los interventores con Morales Zapata.

LEA: Cooperativistas atacan a diputado Morales Zapata por intervención del Infocoop

La diferencia está en que, mientras la mayoría de los legisladores del PLN y los cooperativistas siempre estuvieron opuestos a la intervención, los frenteamplistas le enviaron una carta a Solís el 6 de febrero pidiéndole que interviniera el Infocoop, y usaron como su principal argumento los hallazgos de un informe de la Contraloría General de la República (CGR), donde se señalaron aspectos a corregir en la administración de los préstamos que da el Instituto.

El problema ahora, según afirma el FA, es que los interventores y el director ejecutivo designado por estos le responden al legislador del PAC, quien fue presidente de la entidad durante 8 años y su directivo durante otros 12.

En ese lapso, según el Conacoop, Morales Zapata cosechó una mala relación con un sector del cooperativismo cercano al Partido Liberación Nacional (PLN).

El pleito político en el Infocoop se desató a finales del año pasado, cuando el Gobierno la emprendió contra el anterior director ejecutivo interino, Ronald Fonseca, a quien achacó la responsabilidad por un presunto manejo desordenado de la entidad.

A pesar de que Fonseca ganó un concurso público por antecedentes –en el que participó sin la objeción del Gobierno– sus tres representantes en el Infocoop decidieron darle la espalda e inclinarse por Marco Vinicio Ruiz Chacón, afín a Morales Zapata, según los cooperativistas y el FA.

LEA: Gobierno desoye concurso para impulsar director afín en el Infocoop

Solís salió al paso de los señalamientos alegando que, contrario a lo que dicen las voces que cuestionan la intervención, las labores avanzan de acuerdo a lo planeado por su gobierno.

"Ya se iniciaron las tareas de la junta interventora, ya se ordenó la auditoría forense que se había negado a hacer el anterior director ejecutivo, ya se nombró al director y al subdirector. Entonces, si hay miedo, que vean los resultados. Me parece que, en ese sentido, tenemos mucha tranquilidad de que aquí lo que va a prevalecer es nuestro compromiso con el cooperativismo", concluyó el presidente.











