Luis Guillermo Solís pide misericordia para familiares que reclaman cuerpos en la Morgue Judicial

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pidió a los huelguistas del Poder Judicial tener misericordia con las personas que reclaman el cuerpo de algún familiar en la Morgue Judicial.

Esa dependencia suspendió la práctica de autopsias y la entrega de cadáveres el miércoles pasado, debido a la huelga indefinida que convocaron los empleados judiciales.

Ese gremio insiste en que los diputados reformen el régimen de pensiones de la Corte según el proyecto de ley planteado por ellos mismos y no con base en las recomendaciones hechas por los actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), como actualmente se discute en el Congreso.

Para el presidente Solís es inaceptable que Medicatura Forense continúe en paro en contra de la orden que emitió el sábado la Sala Constitucional para que se retomara la entrega de cuerpos.

Los técnicos y médicos del Complejo de Ciencias Forenses del OIJ alegaron problemas de salud, debido a supuestas presiones recibidas por parte de sus jerarcas.

"Las leyes no se discuten, se acatan, y los primeros que tienen la obligación de acatar las leyes son los funcionarios del Poder Judicial. Aquí no hay justificación para que una orden de un juez de la República, de un alto magistrado, no sea atendida, y lo que se ponga en la línea de fuego no sea un concepto abstracto, sino el dolor de las familias de decenas de personas fallecidas que reclaman a sus deudos y que no pueden acceder a ellos porque un gremio se los impide", declaró el mandatario.

Solís considera que si bien es necesario abrir un debate en el país para hablar sobre las jubilaciones, y en especial de las millonarias, también fue enfático en que eso se debía hacer en otro marco y no en el actual, donde se juega con el dolor de las personas.

"Creo que la indignación en el país es absoluta y yo quiero hacer un llamado firme a quienes están protestando en el Poder Judicial, a los dirigentes de este movimiento para que atiendan el clamor de las personas y tengan misericordia de los familiares de las personas fallecidas que hoy no pueden enterrar a sus muertos. No es un buen ejemplo para el país. No es el país que queremos. No es la Costa Rica solidaria a la que aspiramos. Me parece que las reinvindicaciones salariales y de pensiones, que los problemas administrativos y laborales, se pueden atender de otra manera, pero no jugando con el dolor de la gente, eso no es el camino costarricense", expresó Solís.

El mandatario dio esas declaraciones la mañana de este lunes en Guanacaste junto a sus ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y de Comunicación, Mauricio Herrera.

Alfaro dijo que el Gobierno no puede intervenir en esta huelga, que eso le compete al Poder Judicial; sin embargo, agregó que el Ejecutivo está en la disposición de ayudar en lo que fuese necesario, incluso en mover los canales diplómaticos necesarios para contratar servicios en el exterior.

"No es una actitud humanamente aceptable lo que estamos observando con las autoridades (judiciales), donde se irrespetan órdenes", expresó Alfaro.

Minutos antes, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, anunció, en conferencia de prensa que estaban evaluando pedirle ayuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que funcionarios de esta institución acumieran las labores de Medicatura Forense.