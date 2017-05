Luis Guillermo Solís: 'Los que tengan fantasmas que se los exorcicen'

El mandatario Luis Guillermo Solís negó que Casa Presidencial haya participado en maniobras para el elección del Directorio legislativo el 1.° de mayo y para la conformación de las comisiones del Congreso. Así reaccionó luego de que un diputado del PAC denunciara que legisladores cercanos a Zapote negociaron con el PLN a espaldas del resto de la fracción.

"Sobre el 1.° de mayo, maniobras, oscuridades, manos izquierdas, jugadas por debajo de la mesa, yo el 1.° de mayo estaba revisando el discurso (anual de rendición de cuentas del 2 mayo). Don Sergio (Alfaro, ministro de la Presidencia) estaba muy ocupado conmigo. Aquí no hay nada, los que tengan fantasmas que se los exorcicen, pero es que no, nosotros no hemos hecho nada raro. Hemos insistido una y otra vez, que el tema legislativo es legislativo", dijo Solís.

El diputado Marco Vinicio Redondo, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), envió esta semana dos cartas a sus compañeros de bancada, en las que denuncia y repudia maniobras de su agrupación para impedir que Ottón Solís ganara la presidencia de la Asamblea mientras, a la opinión pública, el partido se mostraba cohesionado en torno al fundador.

Diputado del PAC denuncia maniobras ocultas de su partido con el PLN

Además, en las dos notas enviadas por WhatsApp a la fracción de gobierno, Redondo acusa a los diputados Emilia Molina, Víctor Morales Zapata y Javier Cambronero de haber truncado una negociación para ganar las presidencias de las comisiones plenas sin necesidad de los votos del PLN. En lugar de ello, dice, pactaron los puestos con Liberación.

En efecto, el PAC y el PLN se apoyaron mutuamente no solo para repartirse los controles de las comisiones plenas, sino también las de las comisiones permanentes.

El mandatario niega que Casa Presidencial haya dado instrucciones a sus diputados y que interfiera en el quehacer legislativo.

"Muchas personas insisten en imaginarse que en esa materia, como en el pasado, la Casa Presidencial tiraba una línea, eso no existe. No existe porque los diputados no se dejarían y, en segundo lugar, porque ustedes (la prensa) se darían cuenta y haríamos el rídiculo diciendo que no estamos haciendo una cosa y haciendo otra, porque no existió. Yo no he hecho ningún pacto, ni nadie en la Casa Presidencial ha hecho un pacto para meter o sacar en comisiones a un señor o a una señora diputada o diputado".

"Ninguno, lo digo categóricamente, si se lo están imaginando entonces que revisen bien los sueños que tienen porque, la verdad, no hemos sido nosotros parte de esas matráfulas que se aducen. Si eso ocurrió en el pasado, es en el pasado, en esta administración no operamos de esta manera", insistió Solís la mañana de este jueves.

El gobernante y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, sí reconocieron que han sostenido conversaciones con el PLN para agilizar la agenda tributaria durante el último año de mandato, aunque aseguran que no solo con Liberación, sino que también con diputados de otras agrupaciones.

"Yo esperaría que no solo Liberación, sino que todos los partidos que aspiran a gobernar este país al menos, porque los otros que no aspiran a gobernar y lo que quieran hacer es tener representación política, también deberían preocuparse responsablemente sobre el futuro de Costa Rica y sumarse al debate sobre impuestos en lo que nos queda de tiempo a ver si se puede sacar. ¿Por qué? Porque como he dicho hasta la saciedad y lo seguiré diciendo hasta el último día de mi mandato, si no tenemos aprobados los impuestos ya no da la fiscalidad del país para hacer todo lo que queremos hacer, incluidos puentes como este (Alfredo González Flores)".

Y agregó: "No sé cómo tengo que decirlo para que en Cuesta de Moras (la Asamblea Legislativa) haya claridad respecto de este tema y este es un asunto que va a afectar principalemente a la próxima administración, aunque nosotros nos vamos a llevar una raspada también y a través nuestro, todas las costarricenses y todos los costarricenses que van a tener que soportar en algún momento los efectos de esa incapacidad nuestra de ponernos de acuerdo sobre ese tema".

Esas declaraciones las ofreció Solís la mañana de este jueves durante un recorrido que realizó por el popularmente conocido puente de la "platina" que el miércoles abrió sus seis carriles.

