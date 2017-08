Solís se sacude de críticas por falta de liquidez: 'Nadie quiere que Costa Rica se parezca a Grecia'

Alega que ya no ve dónde cortar, que sí hizo esfuerzos por reducir el gasto y que empezó a tomar acciones antes de la fecha que había previsto. Así reaccionó el presidente Luis Guillermo Solís este miércoles, en Cartago, ante las críticas de la oposición por la crisis de liquidez que está viviendo el Gobierno.

Cuando un periodista televisivo le preguntó por qué no recortó pluses salariales en el sector público, una reforma que los opositores le pedían antes de discutir aumentos de impuestos y que su administración se encargó de frenar, Solís respondió: "Yo creo que usted debe haber estudiado bien los números antes de hacer esa pregunta", y le pasó la palabra al ministro de Hacienda, Helio Fallas.

Minutos después, ante la insistencia del reportero, afirmó: "Hay proyectos de ley, creo que nos podemos poner de acuerdo sobre muchas condiciones".

Lo dijo al tiempo que reclamaba a todos los partidos políticos un espíritu de unidad para encontrar una solución a las dificultades que el Gobierno afronta para pagar sus obligaciones, debido al exceso de gastos en comparación con los ingresos. Su principal propuesta es subir los tributos de ventas y renta, transformando el primero en un impuesto sobre el valor agregado, que gravaría servicios hoy exentos.

"Nadie quiere que Costa Rica se parezca a Grecia, Italia o España en el 2018 (en referencia a las crisis fiscales que vivieron esos países). Los esfuerzos hoy serán menores que en el futuro", alegó en una rueda de prensa, luego de la homilía del 2 de agosto.

"Hemos postergado los posibles impactos mucho tiempo, hemos hecho esfuerzos gigantescos para que el pueblo no sufriera el impacto de una crisis que, sin embargo, anunciamos si no había nuevos ingresos y eso es lo que ha ocurrido". Luis Guillermo Solís

La noche del martes, en cadena nacional, Solís anunció que el Ejecutivo está enfrentando problemas y que esto podría repercutir en el pago de las tasas de interés.

Diversos partidos le recuerdan que él subió el Presupuesto Nacional en un 19% en el primer año, muy por encima de la inflación, pero Solís rechaza la crítica: "No hay un gobierno en diez años que haya recortado más gastos que este, en salarios, pensiones, convenciones colectivas".

El ministro Helio Fallas alegó que el gasto en salarios se redujo de un 7,2% a un 7% del producto interno bruto (PIB). Añadió que, aunque los ingresos aumentaron en un 30%, la deuda pública siguió creciendo al punto de que desató la falta de liquidez, que él atribuye a la ausencia de nuevos impuestos.

"Igual que en un hogar, uno recibe un salario y tiene que distribuirlo entre los gastos. Y llega un momento en que la forma en que uno se va a financiar, en este caso las subastas (de bonos de Gobierno)..., y resulta que en este caso en las subastas no han sido positivas para Hacienda, y eso explica la falta de liquidez", dijo el jerarca.

No obstante, afirmó que en el segundo semestre la presión será menor porque, en el primero, el Ejecutivo debió pagar dinero que solicitó prestado años atrás.

'Evitamos que la crisis se produjera antes'

El presidente Solís también dijo que la estructura del gasto no le permite cortar más: "Ya no tenemos dónde ahorrar, ni dónde cortar, el 95% de los gastos son fijos, una tercera parte va a deuda, otra a educación, un 30% en pensiones...".

Incluso, dijo que, pese a todo, ha sido "heróica" la labor de Helio Fallas en "evitar que la crisis se produjera antes".

"Hemos postergado los posibles impactos mucho tiempo, hemos hecho esfuerzos gigantescos para que el pueblo no sufriera el impacto de una crisis que, sin embargo, anunciamos si no había nuevos ingresos y eso es lo que ha ocurrido".

Negó, además, que haya esperado dos años para tomar acciones. "Lo hicimos en menos de dos años", alegó.

El ministro de Hacienda sostuvo que la crisis es real y llamó a ver los análisis de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sostuvo que el FMI ha ratificado las cifras sobre la situación.

"El problema es que, como estamos tirando las salidas hacia adelante, entonces el Fondo Monetario ya no vendrá a hablar, sino a exigir, y eso es lo que queremos evitar para no afectar a personas de menores ingresos", sostuvo.

'Necesitamos impuestos, hay que decirlo en campaña electoral'

El presidente Solís pidió que el tema se discuta y se resuelva, pese a la campaña electoral.

"Creo que hay suficiente conciencia en los diputados de que los impuestos que necesita el país no son para este gobierno, los va a requerir principalmente el próximo".

"Resolvamos en un espíritu de unidad en medio de una campaña política, que no se debe usar para hacer afirmaciones irresponsables en materia fiscal. Yo no estoy en campaña política, están en campaña política los que me acusan", dijo.

"Ahora todos empiezan a recordar los años anteriores en que gobernaron y no hicieron nada tampoco. Necesitamos espíritu de unidad para dejar este espíritu de incertidumbre que llevamos en 4 gobiernos

A su vez, sostuvo que, pese a la situación del Gobierno, la economía del país está bien: "No estamos al borde de la quiebra, estamos en un momento de crecimiento económico, se mantiene fuerte el turismo. Esa es la paradoja, estamos bien y por eso hay que actuar bie. Estamos en un buen momento y queremos aprovecharlo para que siga siendo bueno en la próxima administración. No lo va a poder ser si no tiene condiciones".

"Necesitamos más ingresos y por vía tributaria, por impuestos, hay que decirlo en campaña electoral, pero es responsabilidad. Si no nos unimos, si no hay claridad del esfuerzo nacional que conlleva esta recolección de nuevos impuestos, nos vamos a perjudicar todo".