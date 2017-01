Noticia La Nación: ¿Por qué Presidencia no anunció que subirían las cotizaciones al IVM? 'No tengo nada más que decir', responde Solís

Ni siquiera quiso opinar. Luis Guillermo Solís se quitó este lunes la brasa del aumento de un punto porcentual en la cotización de los trabajadores al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Declinó explicar por qué su Gobierno no le anunció al país que venía en camino el incremento revelado este mes por la CCSS, pese a que Casa Presidencial lo sabía desde el 14 de diciembre, como lo reconoció el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, la semana pasada.

Aún no hay una declaración del Poder Ejecutivo sobre el silencio que aplicó en este caso. La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, reconoció que las propias autoridades de la Caja se reunieron con altos personeros del Gobierno para comunicar el incremento de un 2,84% a un 3,84% en las cuotas que deben aportar 1,5 millones de trabajadores, a partir de junio.

Sin embargo, el hecho no fue revelado sino hasta el 12 de enero, casi un mes después de esa reunión, cuando la presidenta de la CCSS, María del Rocío Sáenz, compareció en el Congreso.

Este lunes, durante su primera conferencia de prensa después de una gira de una semana por Emiratos Árabes Unidos, Solís rehusó contestar una consulta de la prensa sobre el silencio de su Gobierno acerca del tema.

Más bien, refirió al comunicado emitido el miércoles pasado.

"Hay un comunicado firmado por la Presidencia de la República. Son declaraciones absolutamente claras y transparentes del ministro de la Presidencia respecto de ese tema. Y yo me sumo tanto al comunicado como a las declaraciones de don Sergio. Son absolutamente claras y reflejan lo que ocurrió. No tengo nada más que decir al respecto porque me parece que más transparente que eso difícilmente se le podría exigir a un gobierno respecto de un tema. No tengo ningún comentario adicional al que ya hizo el ministro de la Presidencia que, además, está recogido en un comunicado", zanjó.

Después, el mandatario se incomodó y dirigió una crítica a la consulta de la prensa.

"A veces la gente quiere que uno reitere y reitere cosas que ya están dichas, y están bien dichas. No tengo nada más que decir a ese respecto", zanjó.

Según el comunicado de la semana pasada, la presidenta de la CCSS informó a Casa Presidencial de los pormenores del estudio actual en el que la Universidad de Costa Rica (UCR) advirtió de un agotamiento en las reservas de las pensiones del IVM, y recomendó medidas como subir la edad de pensión de 65 a 70 años o elevar las cotizaciones del salario de un 9,16% al 26,4%, entre este trabajador, patrono y Estado.

Asistieron Solís, el vicepresidente Helio Fallas, el ministro Alfaro, el entonces ministro de Trabajo, Carlos Alvarado; y el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera.

Aunque en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia dijo que en la cita se les informó del aumento en la cotización, luego en el comunicado Zapote omitió ese dato y se limito a decir que fueron informados sobre el estudio actuarial.

"Se nos dijo (durante la reunión) que había la posibilidad de tomar esa decisión (de aumentar el aporte obrero en un punto porcentual), pero no se nos dijo cuándo iba a ser tomada. Esa es la realidad (...). Se nos explicó junto con el informe de la UCR un poco de los hallazgos y los posibles escenarios que presentó la Universidad", dijo el jerarca durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del martes 17 de enero.

Agregó que cualquier decisión relacionada con ese tema le compete anunciarla exclusivamente a la CCSS.

Una vez que la CCSS anunció la medida en el Congreso, Zapote asumió una posición en contra, llamando a a un diálogo tripartito entre trabajadores, patronos y Gobierno antes de aumentar la cuota.

El ajuste se traducirá en un ingreso anual adicional de ¢100.000 millones para el régimen que administra la Caja y que está en una situación financiera inestable.

La medida implica que un trabajador que gana ¢500.000 pasará de cotizar ¢14.200 a ¢19.200 al mes a partir del 1.° de junio.

El Gobierno de Luis Guillermo Solís ha asumido una posición pasiva en cuanto a la crisis que los estudios actuariales ven venir en el sistema de pensiones más grande del país.

El 20 de diciembre del 2016 Solís dijo que el país está a tiempo de evitar el colapso del régimen IVM. En esa ocasión, el mandatario calificó como "feo" el debate de las medidas para sanear el IVM.

Incluso, adujo que otra alternativa es tener más hijos. "Pero yo ya agoté mi cuota (tiene cinco hijos), porque se nos está quedando el país sin mano de obra que pueda recambiar y asumir los costos que tiene un régimen de pensiones, que son muy importantes en el sistema costarricense, un régimen solidario", estimó en aquel momento.











