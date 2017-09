Luis Guillermo Solís sobre caso de cemento chino: 'Hay que basarse en hechos, no en especulaciones'

El presidente Luis Guillermo Solís enfatizó este viernes que las decisiones y acciones que tome su gobierno sobre el caso del cemento chino y otros créditos bancarios que se discuten en el Congreso, se deben basar en hechos y no en insinuaciones o en titulares de la prensa.

"Para hacer cumplir la ley y para respetarla hay que basarse en hechos, no en especulaciones, ni titulares de los medios de comunicación. Hay que hacerlo sobre la base de la fundamentada investigación de las entidades que corresponden, de acuerdo a derecho", declaró Solís.

En específico mencionó las pesquisas que realizan los diputados, la Fiscalía y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). El mandatario es del criterio de que no se puede tomar ninguna medida apresurada y que hay que esperar hasta que esas instituciones emitan sus conclusiones.

"La institucionalidad que existe en una nación democrática es precisamente para garantizar que los hechos son los que son y no los que algunos quieren que sean. Esas instituciones tienen que ser respetadas, esas instituciones tienen que ser asumidas como el camino correcto para tomar decisiones que impliquen la defensa de los principios y valores consagrados en la Constitución Política", expresó Solís.

El presidente emitió esas declaraciones tras la colocación de una ofrenda ante el Monumento Nacional, en el Parque Nacional, en el centro de San José, como parte de los actos de conmemoración del 196 aniversario de la independencia de Costa Rica.

Y añadió: "Es obligación del Estado respetar esas instancias, no hacerlo ni alocadamente, no intentando manipular las decisiones de los órganos investigadores facultados para ello, ni tampoco poniendo atención a los ruidos y a las voces provenientes de sectores muchas veces no interesados en respetar la ley, sino en usarla en beneficio propio, puedan convocar atropelladamente a que se tomen decisiones o que se llegue a decisiones que no estén basadas precisamente en los órganos competentes para alcanzarlas".

El caso del cemento chino acapara, por segunda vez en menos de 24 horas, el discurso de Solís, quien anoche, durante el acto de recepción de la antorcha de la independencia, en Cartago, afirmó que su gobierno garantiza que tomará las acciones necesarias para "castigar a quien haya que castigar" cuando cuente con los informes técnicos correspondiente, en especial, el que realiza la Sugef.

LEA: Caso del cemento chino acapara discurso de Solís en celebración por arribo de la Antorcha de la Independencia a Cartago

Las conclusiones de ese órgano esclarecerían las actuaciones de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), entidad que giró créditos por $25 millones al empresario, Juan Carlos Bolaños, dueño de la empresa Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento desde China.

El Banco también giró un préstamo de $32,7 millones a Coopelesca para comprar una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim, cuyo fiscal en ese entonces era el director de dicho banco, Alberto Raven.

Pasando lista. A los actos realizados en el Parque Nacional solo acudieron seis de los 57 diputados: Epsy Cambell, Emilia Molina y Javier Cambronero, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC); Patricia Mora, del Frente Amplio (FA); Natalia Díaz, del Movimiento Libertario; y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarrricense.

También asistieron la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano; los dos vicepresidentes de la República, Helio Fallas y Ana Helena Chacón; y el alcande de San José, Johnny Araya; así como varios ministros, presidentes ejecutivos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Antes de llegar al Monumento Nacional, el mandatario emitió otro discurso en el atrio de la iglesia de La Merced, de previo al inicio de los desfiles conmemorativos del 15 de setiembre.

Ahí abogó por la libertad personal: "Eso es lo que estamos celebrando hoy, esa oportunidad que nos dimos en 1821 de ser libres y la oportunidad que todos los días debemos de darnos de ser nuevamente libres, principalmente del miedo que es ese sentimiento tan humano pero tan paralizante que hace que las cosas se vuelvan a veces imposibles".

"Si las cadenas del pasado, como dice nuestra canción patria, fueron rotas con la ilusión de la libertad política, debemos hacer un esfuerzo para que las otras cadenas, las que aprisionan nuestros espíritus, las que hacen que nuestros jóvenes no puedan salir a la calle seguros o las que hacen que nuestras mujeres no ganen en el lugar de trabajo lo mismo que los hombres por trabajo igual, también sean rotas con la misma determinación y con la misma lucidez", manifestó.