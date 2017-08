Luis Guillermo Solís confirma presencia de Mariano Figueres en cita con importador de cemento

Casa Presidencial confirmó que el director de la DIS, Mariano Figueres, estuvo presente en la reunión que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sostuvo con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, en diciembre del 2015.

El mandatario también se mostró dispuesto a recibir en Zapote a los diputados para responder preguntas sobre su encuentro con Bolaños.

El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, calificó de normal esa y las otras reuniones que el empresario sostuvo en Presidencia por el "legítimo interés nacional para que haya más competencia en el mercado del cemento y procurar un descenso en el precio de esa materia prima, como efectivamente ocurrió".

Así reaccionó Presidencia luego de que el diputado liberacionista Ronny Monge denunciara una contradicción entre lo dicho por Bolaños el viernes, ante los diputados, y una declaración anterior del presidente.

Según el legislador, la contradicción radica en que la Presidencia le informó al medio de comunicación digital CRHoy, el 21 de julio, que en la reunión solo participaron el presidente y el empresario cementero, y que también estaba invitado el entonces ministro de Economía, Welmer Ramos, pero no pudo asistir.

LEA: Empresario del cemento chino admite recurrentes reuniones en Casa Presidencial

Mientras, ante la comisión legislativa que investiga los créditos del Banco de Costa Rica (BCR), Juan Carlos Bolaños dijo que también estuvo presente el jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). El empresario lo dijo mientras recibía fuertes cuestionamientos por sus recurrentes visitas a Casa Presidencial.

El liberacionista incluso anunció que presentará una moción para que Luis Guillermo Solís comparezca ante la comisión que investiga el crédito de $20 millones otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) a Sinocem Costa Rica, una de las empresas de Bolaños, para financiar la importación de cemento desde China, así como otro de $32,7 millones para que Coopelesca le comprara una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.

Ante los señalamientos del diputado del PLN, Mauricio Herrera alegó que Figueres fue invitado a última hora, tras la ausencia de Ramos y que, por esa razón, no se consignó en la respuesta enviada a CRHoy.

"La respuesta de Casa Presidencial a un medio de comunicación acerca de las personas presentes en las reuniones se hizo con base en la información de quienes estaban convocados a esas citas. A la reunión del Presidente con el señor Bolaños también estaba invitado el entonces ministro de Economía, Welmer Ramos, quien no pudo llegar. El presidente entonces llamó de último minuto a don Mariano FIgueres para que lo acompañara. Nadie más estuvo presente", consignó el ministro.

Y agregó: "En la reunión, don Mariano se limitó a escuchar y no tuvo ninguna participación activa. Don Mariano con frecuencia acompaña al presidente en múltiples reuniones en Casa Presidencial, al igual que lo hacen otros jerarcas y funcionarios que trabajan ahí. Mariano no tiene ni ha tenido ninguna relación con Juan Carlos Bolaños".

Reiteró, al igual que ya lo había hecho Solís en un mensaje trasmitido por Facebook, que Bolaños dedicó su espacio con el presidente a explicar "su trayectoria empresarial y su punto de vista acerca del mercado nacional del cemento".

Mariano Figueres también confirmó a este medio su participación en ese encuentro. Dijo que él y el presidente Solís se limitaron a escuchar la versión de Bolaños y que no hubo una solicitud expresa de ninguna de las dos partes. También, negó tener una relación con el empresario. Afirma que esa fue la primera y la última vez que lo vio y que llegó ahí de manera fortuita.

"De último minuto el presidente me llamó y me solicitó que los acompañara, lo cual es como muy usual acá porque el presidente prefiere no recibir a gente que él no conoce sin estar acompañado y que es en muchas reuniones que yo acompaño al señor presidente. No tuve ninguna participación porque el empresario venía a exponer lo que él consideraba que era el mercado de cemento y a quejarse de esa situación, entonces era escucharle, conocer su punto de vista", dijo Figueres.

Atención en Zapote. "Acerca de la comparecencia: es positivo y necesario que la Asamblea investigue este tema. El presidente está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario; con gusto recibirá a los diputados en Casa Presidencial y responderá todas las preguntas que quieran hacerle", aseguró Herrera.

Juan Carlos Bolaños admitió, el viernes en el Congreso, que acudió a recurrentes reuniones en la Presidencia. Mencionó que en las diversas citas, en ocasiones estuvo presente el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Iván Brenes, el ahora exministro Welmer Ramos y el director Jurídico de la Presidencia, Marvin Carvajal.

Ramos modificó un reglamento que impedía comercializar en Costa Rica cemento con más de 45 días de bodegaje, lo que dificultaba la importación del producto.

Sobre esos encuentros, Herrera afirmó que se enmarcaron en "legítimo interés nacional" por fomentar la competencia en el mercado del cemento en aras de una caída en los precios de ese producto.

"Es absolutamente normal que el presidente y funcionarios de Casa Presidencial se reúnan con representantes de múltiples sectores de la vida nacional, incluso en diversas ocasiones, como pueden dar fe empresarios, líderes sociales, comunales y políticos del país", argumentó el ministro.