Líder del partido Liberal Progresista se retira de la campaña por complicación de salud

El economista Eliécer Feinzaig, quien se aprestaba a oficializar su candidatura presidencial por el Partido Liberal Progresista, anunció este viernes que se retira de la campaña previa a las elecciones de febrero 2018, debido a complicaciones de salud.

Feinzaig se someterá a un tratamiento médico para combatir un cáncer linfático que le detectaron los médicos a mediados de julio pasado.

En un principio, el ex viceministro de Transportes (de la administración de Miguel Ángel Rodríguez) planeaba atrasar el anuncio unas semanas, pero, ante el resultado de nuevos estudios médicos, decidió dar un paso al costado y enfocar sus esfuerzos en luchar contra la enfermedad.

"En exámenes médicos de rutina me encontraron un linfoma. Aún faltan más exámenes y pruebas para conocer el grado exacto de avance y extensión de la enfermedad, así que me quedan todavía algunos días más de incertidumbre antes de conocer el tipo de tratamiento exacto al que me deberé someter".

En los últimos meses, Feinzaig se había mantenido activo en el debate público, en temas como las pensiones judiciales.

"Después de un mes de julio muy duro para mi familia y para mí, he tomado la decisión de no aspirar a ningún puesto de elección popular en las elecciones del próximo año. El cuidado necesario y el eventual tratamiento son incompatibles con los rigores de una campaña política. La buena noticia es que el tipo de linfoma que me fue diagnosticado responde bastante bien al tratamiento, con una alta probabilidad de lograr una remisión total y una sobrevida bastante respetable", escribió el líder liberal en su cuenta en Facebook.

Feinzaig iba a participar en las elecciones venideras con doble postulación, tanto para presidente de la República, como diputado.

"Iba a ir con doble postulación porque para mí es una señal de responsabilidad. Todos los candidatos deberían ir con doble postulación, para que quienes no queden en la Presidencia, tengan representación en el Congreso y el presidente sepa quién es el líder del partido y con quién negociar. El hecho de que un presidente no sepa quién es el líder de un partido dificulta el diálogo", dijo en una entrevista telefónica con La Nación.

Agregó que el Liberal Progresista completó su inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el 12 de junio, tras concluir la conformación de todas sus estructuras partidarias.

Agregó que, ante su retiro, "probablemente" la agrupación no vaya a postular a otra persona como candidato presidencial.

"Candidato presidencial probablemente no va haber, he estado conversando con la gente y nadie se quiere meter en esa bronca. En cuanto a los candidatos a diputados, esa es una decisión que debe tomar la Asamblea Nacional del partido, es ese órgano el que debe definir si vamos a tener o no. El partido a mí no me pertenece, no me corresponde tomar esa decisión", declaró Feinzaig.

Hasta la fecha hay diez candidatos presidenciales: Antonio Álvarez, de Liberación Nacional (PLN); Carlos Alvarado, de Acción Ciudadana (PAC); Edgardo Araya, del Frente Amplio; Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Rodolfo Hernández, del Republicano Social Cristiano; Juan Diego Castro, de Integración Nacional; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional; y Sergio Mena, de Nueva Generación.