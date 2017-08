Juan Carlos Bolaños llega por sus medios a la Asamblea: 'Tienen el objetivo de crear un show'

Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino al que los diputados mandaron a traer con la Policía, llegó por sus medios a la Asamblea Legislativa alrededor de las 3 p. m. y alegó que los legisladores están haciendo un show.

Esta es la transmisión en vivo de la comparecencia.

Este fue el momento de la juramentación:

En la mañana, él envió un dictamen a la Comisión que investiga los créditos del BCR, en donde él obtuvo un préstamo de $20 millones, excusándose de asistir por sufrir una gastritis por estrés.

Los legisladores le exigieron homologar el dictamen en la CCSS, lo que él no logró. La Comisión, entonces, acordó pedir a la Fuerza Pública que lo buscara, solicitud que el Ministerio de Seguridad atendió.

Sin embargo, Bolaños confirmó a La Nación que decidió ir por sus propios medios al Congreso. Dijo que, para ello, suspendió un tratamiento en el Hospital Cima.

"El doctor me autorizó salir"

– ¿Usted llegará por sus propios medios a la asamblea?

– Claro por supuesto, de hecho tuve un problema de gastritis severo y asistí al Hospital Cima a que me hicieran un tratamiento, como era correspondiente.

– ¿Como a qué hora?

– Acabo de salir, salí y todavía voy a la Asamblea. Luego de la salida de la Asamblea, iré al Hospital Cima a concluir con el suero que normalmente le ponen a las personas con gastritis. El doctor me autorizó salir.

– ¿Va directo para la Asamblea?

– Sí, claro.

– ¿Qué piensa de que lo hayan mandado a traer con la Policía según la moción aprobada?

– No es un tema de mandar a traer con policía o no, en mi criterio es un asunto en el que tienen el objetivo de crear un show, esto es un tema más político que real. Hay mucha información incorrecta, difunden informaciones falsas, con documentos falsos. Entonces, es un show político, no es algo a derecho, porque todo tiene un debido proceso, lamentablemente en este caso, a mi criterio, se lo brincaron.

"Somos humanos y todos tenemos padecimientos y ahorita yo tenía uno temprano, lo tengo actual y lo voy a terminar en la noche. Aún así, estoy asistiendo a la Asamblea a asumir las aclaraciones o las responsabilidades de asistencia que me están asignando los señores diputados".

– ¿Considera necesario elevar algún reclamo?

– No, no, ahí cada quién con su responsabilidad ética y moral. Hay cosas que son normales y otras anormales y que el hacer política esté por encima de los principios básicos, como esta situación que se presentó hoy, de entendimiento de los semejantes, para mí no es normal, es totalmente irregular. Aclararé las veces que sea necesario.