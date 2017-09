Juan Carlos Bolaños se queja ante Sala IV de comisión que lo llevó a comparecer enfermo

El importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, interpuso ante la Sala Constitucional un recurso de amparo y otro de habeas corpus, contra los diputados de la Comisión Investigadora de los Créditos del BCR, alegando, entre otras cosas, que lo obligaron a comparecer enfermo el pasado 25 de agosto.

"Se me están violando mis derechos por parte de los miembros de la comisión especial", dijo Bolaños a La Nación, tras confirmar que presentó los recursos, el viernes y sábado anterior.

En específico, ese órgano legislativo está integrado por los diputados Ronny Monge, Julio Rojas, y Sandra Piszk (en sustitución de Maureen Clark), de Liberación Nacional (PLN); y William Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC). Así como, Ottón Solís y Nidia Jiménez, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), y Patricia Mora, del Frente Amplio.

Bolaños cuestiona que los diputados lo hicieron ir a comparecer, el 25 de agosto del 2017, a pesar de que él presentó un dictamen de un médico privado, en el cual se aseguraba que padecía una gastritis aguda, posiblemente relacionada con estrés. Sin embargo, ese documento no fue aceptado por la comisión.

Por el contrario, los congresistas le dieron tiempo hasta las 12 p. m. de ese día para presentar una incapacidad homologada por un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual el dueño de la firma Sinocem no consiguió.

Ante esa situación, la Comisión acordó pedir a la Fuerza Pública que lo buscara, solicitud que el Ministerio de Seguridad atendió.

No obstante, Bolaños decidió ir por sus propios medios al Congreso. Dijo que, para ello, suspendió un tratamiento que estaba recibiendo en el Hospital Cima.

Hasta el 29 de agosto, el importador contó con el "aviso de incapacidades por enfermedad y licencias" remitido por la doctora Karen Blanco, de la CCSS, donde se corrobora que él estuvo incapacidado del 25 al 27 de agosto pasado.

La comisión investigadora indaga el otorgamiento de dos préstamos en el Banco de Costa Rica (BCR), por $30 millones, a la empresa Sinocem, para importar cemento desde China. Los legisladores también indagan un crédito de $32,7 millones dado a Coopelesca para la compra de una planta hidroléctrica a la cementera Holcim.

Nada irregular. El presidente de la comisión investigadora, el liberacionista, Ronny Monge, no ha recibido la notificación formal sobre los reclamos de Bolaños, pero alegó que no hay ninguna actuación irregular en el foro parlamentario.

"Sí, lo mandamos a traer con la policía, porque no consideramos que hubiera justa causa, no había un dictamen médico, ni algo incapacitante, para que no asistiera", explicó el verdiblanco a través de un audio de WhatsApp, pues se encuentra en Corea del Sur.

Monge añadió que Bolaños asistió a las clínicas, según una nota que envió el día de la comparecencia, el viernes 25 de agosto.

El liberacionista explicó que, en la nota, Bolaños informó de que no pidió en un Ebáis ni en la Caja que lo revisaran y lo incapacitaran, sino que solamente pidió que le validaran una información emitida por un médico que no es especialista.

"Según lo que se nos ha dicho, sin el equipo necesario no se puede diagnosticar lo que él diagnosticó, que era una gastritis hemorrágica", explicó el presidente de la Comisión Investigadora.

Además, luego de que el presidente del foro investigador giró instrucciones al ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, para que llevaran al Congreso a Juan Carlos Bolaños con la Fuerza Pública, el empresario apareció informado de que asistiría por su propia voluntad.

Eso quiere decir, apuntó Monge, que al final no fue necesario detenerlo, ni llevarlo con autoridades policiales ni judiciales a que compareciera ante los diputados.

Ronny Monge añadió que tuvo noticia de que Bolaños llegaría a la Asamblea Legislativa por su propia voluntad, a través de lo que le informó uno de los periodistas que estaba cubriendo la sesión de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios.