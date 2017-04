José María Villalta va por una segunda diputación; rechaza ser 'de los mismos de siempre'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Luego de descartar una candidatura presidencial, el exdiputado José María Villalta (2010-2014) aspirará a una segunda diputación con el partido Frente Amplio (FA) para el periodo 2018-2022, por la provincia de San José.

Villalta sostuvo que declinó de una aspiración presidencial por el tiempo que conlleva ser esa figura en una campaña electoral, en detrimento de la familia.

Sí considera, en cambio, que puede conciliar su hogar con una campaña para ganar una curul.

"Nunca me le he quitado al brete, mi principal preocupación para no asumir la candidatura presidencial tiene que ver con la naturaleza de la campaña, todo gira sobre el candidato presidencial, en campañas cada vez más hostiles", declaró el exlegislador que sacó más del 17% de los votos en las elecciones nacionales del 2014, quedando en tercer lugar.

Villalta dijo no estar preocupado por los tres años en que redujo su protagonismo público en el FA. Más bien, considera sabio que la Constitución prohíba la reelección continua de diputados, para "dejar espacio a otros".

"Ha sido saludable no estar en los últimos tres años con la misma tensión que implicaba estar en el centro de atención", continuó, aunque recalcó que muchas personas le han pedido volver.

Uno de los eslóganes de Villalta en la campaña del 2014 era no votar por "los mismos de siempre". Ahora, rechaza esa etiqueta al consultársele si él cae dentro de "los mismos de siempre", por aspirar a una segunda diputación.

"Ah no, qué va. Los 'mismos' no siempre se refiere a postularse a un cargo público. Tiene una connotación más profunda, se refiere a los que han ostentado el poder en los últimos 35 años en Costa Rica y han hecho y han desecho con el Estado costarricense y han aplicado políticas que han deteriorado la calidad de vida de la gente. No se refiere a postularse a un cargo sino a haber ostentado el poder sostenidamente durante décadas", afirmó.

Sobre si se postulará en el primer lugar de la papeleta por San José (lo que asegura más posibilidad de ganar), declaró que serán los delegados del FA los que decidan su ubicación.

El Frente Amplio decidió, por rifa, que San José será encabezado por un hombre, al igual que Alajuela, Limón y Guanacaste, mientras que Cartago, Heredia y Puntarenas lo encabezarán mujeres. Así el partido cumplirá el principio de paridad horizontal. La fórmula ya la avaló el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En cuanto a las disputas internas que ha tenido su fracción en este periodo, y que ya cobró la salida de dos diputados, el excandidato sostuvo que se introdujeron mejoras para asegurar una mejor selección de los candidatos a diputado.

Dijo que, por ejemplo, agregaron nuevos filtros para evitar que se postulen personas con antecedentes por violencia doméstica.

El diputado Carlos Hernández se separó del FA y se declaró independiente luego de que le abrieron un proceso en el Tribunal de Ética por una supuesta doméstica que habría ocurrido siendo él ya congresista. Además, el exlegislador Rónal Vargas renunció, y fue sustituido, por un supuesto acoso a una asesora legislativa.











Comparta este artículo Nacional José María Villalta va por una segunda diputación; rechaza ser 'de los mismos de siempre'