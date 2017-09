Figueres critica fuerte presión de los Arias para imponer candidatos de Álvarez

El expresidente José María Figueres quiso ser prudente, quiso ahogar las palabras y las opiniones, quiso no decir todo lo que sentía sobre la elección de los candidatos a diputados en el PLN, pero no se aguantó. Poco a poco, consultado por la prensa, soltó parte de lo que pensaba.

Entre gestos estudiados, labios apretados y saltitos inquietos ante los micrófonos, Figueres dijo que el candidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, no lo quiere en su campaña y que el soplido de Óscar y Rodrigo Arias se sintió dentro de los salones del hotel Crowne Plaza Corobicí, donde el Partido Liberación Nacional (PLN) escogió sus candidatos a diputados para febrero del 2018.

"Yo pienso que la cercanía de Toño (Antonio Álvarez) con los Arias ha sido muy intensa desde los primeros momentos de la precampaña y se ha sentido a lo largo y ancho de todo el desarrollo que hemos tenido hasta el momento. Por supuesto que también se siente en la participación de personas cercanas a los Arias en los puestos elegibles al Congreso", comentó el exprecandidato presidencial.

Unos minutos antes de decir eso, cuando aún no tenía muchas ganas de criticar, dijo que la "gran mayoría" de su gente se metería en la campaña, porque "lo de las tendencias quedó atrás", pero luego añadió: ( Álvarez) "ha sido muy claro en que no me ve participar en la campaña, por lo tanto no lo voy a hacer".

La respuesta de Álvarez, en medio de dirigentes como Francisco Chacón y Roberto Gallardo, fue que el expresidente está "desinformado".

"Claro que pudo haber sido mayor (la cuota del figuerismo), todas pudieron haberlo sido, pero como ustedes pudieron ver, yo facilité que el figuerismo estuviera presente en tres cabeceras de provincia, fue decisión mía, no tuvo él que venir a negociar ni a buscarme. De tal manera que demuestra mi apertura para que estuvieran presentes todos los grupos", comentó Álvarez.

El candidato negó imposiciones de los Arias y adujo que a todos les pide consejo, incluso a Figueres y que incluyó recomendaciones de Laura Chinchilla.

"Todos son cercanos a mí; para empezar, Carlos Ricardo (Benavides, primer lugar por San José) ha trabajado conmigo, en los gobiernos de Arias y Chinchilla, pero ha sido mi mano derecha y trabajamos juntos en el último año de la campaña de Johnny Araya. Siento a todos cercanos", indicó.

Una de las críticas directas de Figueres fue contra la elección en el primer lugar de Heredia, que se le dio a Víctor Hugo Víquez, cercanísimo de los Arias, lo que hizo fracasar al figuerista Gustavo Ulate.

"Postulamos a Gustavo Ulate porque nos parecía la persona que, como un profesional de toda la vida y de mucha experiencia en Liberación Nacional, era el que mejor podía conducir los destinos del partido en la provincia de Heredia, provincia que hemos venido perdiendo todos los cantones, menos Sarapiquí", dijo el exmandatario.

Figueres alegó, en medio de los grandes parlantes que sonaban con música festiva y triunfal, con Álvarez a tan solo unos metros, que no es pecado que haya mucha gente cercana a los Arias, sino que lo dice porque es evidente y porque el influjo del exmandatario no se deja de notar.

"Él ha hecho un esfuerzo por incorporar a diferentes facciones de Liberación Nacional, pero es evidente que la facción más grande es la de los Arias. Era previsible, teníamos una asamblea nacional muy pareja y cuando el Partido toma la decisión de ampliar con la asamblea plenaria, don Antonio tuvo la oportunidad de incorporar a muchos delegados, por cantones no representados y otros que él escogió a dedo. Eso puso la diferencia numérica a favor de la campaña", comentó Figueres Olsen.

El expresidente de la República salvó que haya logrado tres cabeceras de provincia: Puntarenas, con Franggi Nicolás; Cartago, con Paola Valladares, y Limón, con Yorleni León.

"Podríamos haber ganado en mucho, como partido, teniendo mayor amplitud y habiendo incorporado a otros sectores, me hubiera gustado ver una representación más nutrida de afrodescendientes, al menos un candidato de las cooperativas de base, productoras. Son las escogencias de la campaña, ellos sabrán por qué", dijo.