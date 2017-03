José María Figueres informa de que ha invertido ¢325 millones de su bolsillo en la campaña

Expresidente afirma ser el mayor donante de su propia tendencia

Al entrar al restaurante Dennys en las cercanías del puente Juan Pablo II en La Uruca, el mediodía de este jueves, las miradas de los comensales decían de todo. Era imposible no notar la expresión de la gente, unos a favor y otros en contra, al momento de la entrada de José María Figueres, expresidente de la República (1994-1998) y actual precandidato presidencial, quien afirma tener todo listo para la votación de convención interna del Partido Liberación Nacional (PLN). El aspirante conversó brevemente con La Nación sobre los detalles de la campaña, sobre el financiamiento que rehusó revelar semanas atrás e, incluso, sobre sus últimas posiciones polémicas. Casi el 75% de lo invertido proviene de su bolsillo. De seguido, un extracto de esa entrevista.

-Esta ha sido una precampaña particularmente cara, con alta exposición en publicidad de todo tipo.

Nosotros hemos hecho un esfuerzo por mantener una campaña austera, en todas las dimensiones del gasto. Le puedo decir que en esta campaña no hay nadie que devengue un salario. No hay vehículos alquilados, como se usaba en el pasado, para que viajen los que llevan la responsabilidad de la campaña y hemos contado con un gran voluntariado. Al Partido Liberación Nacional le hemos entregado la lista completa de nuestros donantes, para que pueda ser supervizado por el Partido y el Tribunal Supremo de Elecciones.

LEA: Informe sobre los contribuyentes de los demás candidatos

-¿Quién ha sido su principal donante y cuánto ha gasto en la campaña?

El mayor donante ha sido este servidor suyo, José María Figueres, porque solicitar recursos para una campaña, a mí en lo personal, me lleva a poder decir que soy el que más ha invertido, porque soy el que más creo en que puedo sacar al país adelante, en que lo sé hacer y lo vamos a hacer con un gran equipo, basado en mi experiencia de presidente, mi experiencia internacional, y la forma de ser que tengo, de trabajar en equipo.

-¿Cuánto ha gastado en campaña?

-En total, ¢440 millones.

-¿Y cuánto ha invertido en la campaña don José María Figueres?

He invertido ¢325 millones.

-¿Está bien entender que al final no hay contrato con la firma de Roberto Hidalgo (que le pagó más de $900.000 al expresidente provenientes de la empresa Alcatel, que le vendía líneas celulares al ICE?

He sido muy claro desde el principio en decir que el contrato con Roberto Hidalgo fue un contrato verbal. Lo dije en una entrevista en La Nación en abril, de manera que mantengo esa misma posición. Para mí bastaba con un contrato verbal, porque tengo muchísimos años de conocerlo, y le tengo confianza plena. En un tipo de relación de esas, no le iba a pedir un contrato formal. A lo largo de 39 meses, realicé un trabajo profesional para el que estaba perfectamente capacitado, y cumplí con mis responsabilidades. La Fiscalía de este país me investigó durante tres años para corroborar que todas mis actuaciones estuvieran siempre dentro del marco de la ley, que no influí en ningún proceso de compra de tecnología alguna en este país. Claro, para algunas personas, pareciera que es mucho más importante el pasado que el futuro. Esas son las personas que no tienen ideas respecto del futuro. Discutir ese asunto sobre el cual he dado las aclaraciones habidas por haber, y estoy dispuesto a seguirlas dando, pero discutir ese tema, es discutir sobre un pasado que en nada soluciona los retos que tiene Costa Rica a futuro. Yo soy una persona optimista, veo el vaso medio lleno. Este país tiene extraordinarias oportunidades, y las voy a realizar desde el próximo gobierno.

¿Cuál es su lectura de la convención?

Estoy convencido que con el apoyo de las y los liberacionistas de corazón y con el cariño de los liberacionistas que recojo a lo largo y ancho de este país, vamos a ganar. Estamos preparados para recibir los votos, contamos con la participación de 35.000 voluntarios, que distribuidos en 2.150 mesas para votar conforman los fiscales generales, fiscales, miembros de mesa, promotores, transporte y hasta de la alimentación. Vamos con todo.

¿Cuándo empezó su campaña?

Inicié mi campaña el 2 de abril (del 2016), cuando renuncié a la presidencia de Liberación Nacional. Durante el tiempo que fui presidente de Liberación, me aboqué a sacar al Partido de la noche más triste, más larga, de la derrota más apabullante que habíamos sufrido en 64 años de historia. Modernizar el Partido y prepararlo para las elecciones de alcalde y llevarlo donde ganamos un 62% de las alcaldías, no fue una tarea fácil. Quiero agradecer esa tarea a los liberacionistas que me acompañaron. Nadie puede decir que le haya hablado de una precandidatura, o que haya insinuado si quiera esa posibilidad, o que haya pedido un apoyo, pero el 2 de abril, cuando renuncié a la presidencia del Partido, fui absolutamente transparente.

Tampoco puede negar que el hecho de presidir el Partido durante el proceso de elecciones municipales, con un resultado positivo, le generó un lobby positivo a usted en lo que son las bases cantonales en todo el país.

Lo que me generó fue un profundo agradecimiento por parte de la familia liberacionista, por el hecho que después de 20 años de abandono de Liberación Nacional, de no tener formación y capacitación, de no renovar sus estructuras,de no darle campo a las mujeres, de no darle campo a los jóvenes, y que llegara José María Figueres, levantara la bandera de Liberación Nacional, y dijera que quería que Liberación volviera a ser un partido socialdemócrata; con visión de futuro, pero con claros anclajes en la lucha por los que más necesitan, y que no se nos quedara nadie atrás en el desarrollo nacional. Ese agradecimiento está allí, y yo de corazón, lo agradezco muchísimo, porque durante el tiempo en que estuve en la Presidencia, me empeñé y trabajé con alma, vida y corazón, en resucitar a Liberación Nacional de la noche más triste y más oscura que implicó la derrota presidencial del 2014, donde inclusive llegamos a segunda ronda sin candidato.