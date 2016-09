José María Figueres rechaza propuesta de Óscar Arias de que ambos dejen la carrera electoral

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

José María Figueres Olsen le rechazó a Óscar Arias la propuesta de que ambos se hicieran a un lado, en la carrera por la precandidatura del PLN.

Arias le planteó la idea este lunes a las 2 p. m., en el Balcón Verde, durante una reunión que ambos expresidentes sostuvieron por más de hora y media.

"Yo quería invitar a don José María a que nos hiciéramos a un lado ambos", dijo Arias, quien insistió en la necesidad de dar "la estafeta" a nuevas generaciones de políticos. "Él me ha dicho que no está de acuerdo".

"Nadie es indispensable. Si él y yo nos quitamos, sin duda que le abrimos la puerta a mucha gente que está haciendo cola", continuó.

"He compartido las razones por las cuales no estoy no acuerdo con él. Pienso que reúno las condiciones de liderazgo, experiencia, conocimiento del mundo, de energía y de decisión para tomar decisiones que requiere el país". José María Figueres

Consultado sobre su futuro político, ahora que Figueres le confirma que continuará con su precandidatura, el expresidente Arias insistió en que esa decisión la tendrá que tomar en los próximos días.

No obstante, insistió en frente de Figueres en que él ganaría tanto la convención de Liberación Nacional (PLN) como una elección nacional, según las encuestas. "Estoy dispuesto a ir a una convención", declaró.

En tanto, Figueres cuestionó los estudios de opinión. Mencionó, por ejemplo, que las encuestas nunca le dieron la ventaja al actual presidente Luis Guillermo Solís en la campaña del 2014, lo que produjo un intercambio de opiniones entre ambos expresidentes sobre números políticos.

"Nadie es indispensable. Si él (Figueres) y yo nos quitamos, sin duda que le abrimos la puerta a mucha gente que está haciendo cola". Óscar Arias

"Creo en la sinceridad del planteamiento de don Óscar. De la misma forma, yo he compartido las razones por las cuales no estoy no acuerdo con él. Pienso que reúno las condiciones de liderazgo, experiencia, conocimiento del mundo, de energía y de decisión para tomar decisiones que requiere el país. Las cosas están complicadas, pero tengo la gran ilusión de que, con trabajo y con un plan concreto de acciones, podamos ir creando los consensos necesarios para sacarnos el letargo en que estamos", argumentó José María Figueres.

"Yo sí le puedo decir que soy demócrata, como también lo es don Óscar, y también soy liberacionista. Si Liberación Nacional escogiera a cualquier otra persona, ahí estaré como liberacionista y como demócrata apoyando a esa otra persona. Costa Rica necesita rumbo. El partido con mayor experiencia es el Partido Liberación Nacional", agregó.

"En una democracia nadie es indispensable. No hay ninguna razón para aferrarse el poder", insistió Arias (que gobernó en los periodos 1986-1990 y 2006-2010), quien aludió al presidente venezolano Nicolás Maduro al decir que este se cree el único que puede solucionar los problemas de Venezuela.

Asimismo, declaró que solo quisiera ser presidente si pueda hacer las transformaciones que considera necesarias para el país, como la apertura del mercado eléctrico, la reforma del Estado o una reforma tributaria, para lo cual en cualquier caso se requeriría de al menos 38 votos en el Congreso.

"No me interesa que me cuelguen un cuadro en el salón de expresidentes", adujo, insistiendo en que es necesario romper el cuasi monopolio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), permitiendo una mayor inversión privada para bajar tarifas y que el usuario reciba el servicio sin importarle de dónde viene. Lo mismo dijo sobre el desarrollo de infraestructura de transporte.

Figueres respondió que la última reforma tributaria se aprobó en su gobierno (1994-1998), por lo que se siente capacitado para hacer las ajustes necesarios.

Al preguntársele si no estuvo de acuerdo con los posibles nombres para un candidato de consenso, respondió que su decisión tiene que ver con su convicción de que quiere y puede liderar la candidatura del PLN. Sostuvo que en este partido los aspirantes no se eligen en una reunión, sino en una convención abierta que se celebrará en abril, en la que se debatirá sobre modelos de desarrollo para el país.

Figueres dijo que ha visitado ya diez cantones y un concejo de distrito para promover su candidatura.

Al final de la conferencia, Arias Sánchez sostuvo que tomará su decisión final en ocho, nueve, diez u once días.

"Voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo, reuniéndome con líderes políticos, diputados, para que me cuenten cómo ven el futuro de este país, si es posible hacer de Costa Rica un país más gobernable", declaró, al tiempo que lamentó que algunos políticos le rechacen reuniones por cálculos propios. Dijo que esa circunstancia es parte de lo que lo frena a tomar una decisión, pues teme que no sea posible lograr acuerdos sobre el país.

Añadió que nunca propuso a Figueres buscar un candidato de consenso, sino que ambos se hicieran a un lado para abrirle el campo a nuevas generaciones. "Pasémosle la antorcha a nuevas generaciones de Liberación Nacional".











