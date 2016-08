José María Figueres en Asamblea PLN: 'No sé quién está con Óscar Arias'

Asamblea define reglas de convención

San José

José María Figueres se mueve a sus anchas en la Asamblea Nacional que el Partido Liberación Nacional (PLN) realiza este sábado en el auditorio del Edificio Cooperativo, en San Pedro, para definir las reglas de la convención en la que los verdiblancos elegirán a su próximo candidato presidencial.

El precandidato presidencial calificó como "un éxito" la convocatoria de casi 100 delegados que logró el PLN, después de dos intentos previos fallidos para reunirse.

Sin embargo, ironizó sobre la presencia y el músculo de los delegados afines al expresidente Óscar Arias en la Asamblea Nacional, al afirma que desconocía si llegaron a sesionar.

"No sé quien está con él (con Óscar Arias), entonces no sé si puedo lo puedo notar o no (la presencia del arismo entre los delegados). Pienso que hay gente que (en la Asamblea) que está pendiente, ojalá que él (Arias) tome su decisión pronto. Sí o no, pero que la tome. El partido es mucho más grande que cualquier 'ismo'", afirmó Figueres, quien controla desde febrero del año 2015 la integración de la Asamblea Nacional del PLN, máximo órgano partidista.

Hace una semana Arias recibió en su casa de habitación a un grupo de simpatizantes, que le pidieron despejar las dudas sobre su futuro electoral y aclarar si competirá contra Figueres por la candidatura presidencial del PLN para los próximos comicios.

Desde febrero, Arias medita con su almohada si da el paso. El dos veces expresidente (1986-1990 y 2006-2010) ha dicho que será a finales de este mes o principios de setiembre cuando anunciará si entrará a la pelea electoral o no.

También dijo ante sus simpatizantes que "ganaría caminando" una convención contra Figueres, exmandatario (1994-1998).

Figueres renunció en abril a la presidencia del Comité Ejecutivo liberacionista al anunciar que aspirará a la candidatura presidencial del PLN para las elecciones del 4 de febrero del 2018.

LEA: Óscar Arias dice que arrasaría en el PLN pero sigue haciendo cálculos

Durante la mañana de este sábado los delegados a la Asamblea Nacional del PLN se han enfocado en debatir sobre las reglas para iniciar las asambleas distritales.

Además, iniciaron la discusión sobre la reforma estatutaria para garantizar la paridad de género horizontal, es decir que los primeros lugares de las papeletas de puestos de elección popular provinciales se alternen entre hombres y mujeres.

Los delegados tomaron el acuerdo unánime de realizar la convención para elegir al candidato liberacionista el 2 de abril del año 2017 y, de ser necesaria una segunda ronda para elegir al aspirante presidencial, esta se efectuaría a mediados de mayo del año entrante.

Además de Figueres, en la Asamblea participan otros posibles precandidatos del PLN: Sigifredo Aiza, Enrique Rojas Franco, Rolando González y Clinton Cruickshank Smith.











