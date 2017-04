Johnny Araya regresará al PLN ante el triunfo de Antonio Álvarez Desanti

Alcalde de San José dijo que gane de Álvarez 'es lo mejor que le pudo pasar a Costa Rica'

San José

Johnny Araya se alista para regresar "pronto" al Partido Liberación Nacional (PLN) ahora que Antonio Álvarez Desanti fue elegido como el candidato presidencial verdiblanco para el 2018.

Este lunes 3 de abril, el alcalde confirmó a La Nación que el gane de Antonio Álvarez Desanti facilitó su decisión de retornar al partido.

Araya esperaba ese resultado para volver, pues le achacaba a José María Figueres haber sido el promotor de la sanción que lo suspendió en el 2015 de toda actividad partidaria por cuatro años, por haber desistido de pelear la Presidencia de la República en la segunda ronda electoral del 2014 contra Luis Guillermo Solís, elección que perdió por amplio margen. En el momento del castigo, Figueres era el presidente partidario.

"De momento me queda definir detalles para oficialmente reintegrarme al partido, pero la decisión sí es regresar. Me siento cómodo con el liderazgo de Antonio en el PLN. En las próximas horas conversaré con él y con el Comité Ejecutivo para definir detalles de ese momento en el que yo oficialice mi regreso al partido", adelantó.

El 23 de noviembre pasado, la Sala IV abrió la puerta para el regreso de Araya al PLN al declarar como inconstitucionales los artículos 132, inciso E y 133 inciso F del estatuto del PLN, en los que se basó la fuerza política para suspender a Araya, al achacarle haber dejado abandonada la campaña del 2014 en la segunda ronda contra Luis Guillermo Solís, de Acción Ciudadana (PAC).

El artículo 132, inciso E, por ejemplo, castigaba al partidario que "incurra en hechos que lesionen los principios éticos del Partido y la moral pública".

LEA: PLN insiste en expulsar a Johnny Araya por cuatro años

"Cuando a mí la Sala me dio la razón no quise tomar la decisión de regresar al partido de inmediato, porque para mí era muy importante conocer el resultado de esta convención interna y me siento muy satisfecho de que haya ganado Antonio Álvarez, con quien me une una muy buena relación de compañeros y amigos. Yo voy a ayudarle a Antonio en la campaña nacional, sin duda alguna, voy a ayudarle. Eso es definitivamente así. Estoy pensando en colaborar con él", recalcó Araya.

Las autoridades del PLN, bajo la presidencia de Figueres entre marzo del 2015 y abril del 2016, determinaron que Araya "violó el Código Electoral y los estatutos internos del partido, al tomar la decisión de abandonar la brega por la Presidencia tras el resultado de la primera ronda electoral".

"No solo llenó de vergüenza al PLN, sino, también, provocó la mayor derrota electoral en la historia de nuestro partido", afirmó hace dos años la entonces subsecretaria general liberacionista, Clara Liberman, quien promovió el castigo contra Araya, quien renunció al PLN tras conocer la ratificación de la decisión en su contra.

Aunque este lunes evitó entrar en polémicas con el exprecandidato, Araya había hecho severas afirmaciones en noviembre pasado sobre las aspiraciones de Figueres.

"Yo no descartaría a futuro, no de manera inmediata, retornar al PLN. Voy a esperar el resultado de la convención porque no me veo en un PLN con José María Figueres de candidato. Sí me veo en un PLN con Antonio Álvarez Desanti de candidato. Me parece que el partido necesita una renovación, actualizar su propuesta y considero que José María Figueres de ninguna manera significa una opción para todo ese cambio generacional y de renovación y, por el contrario, representa un pasado deslegitimado. De manera que, yo voy a esperarme a que pase la convención", había dicho a este diario a finales del año pasado.

LEA: Sala IV abre la puerta a regreso de Johnny Araya al PLN

El exaspirante verdiblanco llegó de nuevo a la Alcaldía de San José en febrero del 2016, en las elecciones municipales, por el partido cantonal Alianza por San José.

VEA: (Video) Johnny Araya regresa a la alcaldía de San José

Hoy dijo que, junto con él, el PLN también recibirá de nuevo a un grupo de dirigentes verdiblancos que se fueron del partido para respaldar sus aspiraciones municipales.

Ese grupo de dirigentes, confirmó Araya, colaboró en el triunfo de Álvarez Desanti en el Cantón Central josefino este domingo 2 de abril.

LEA: Equipo de Johnny Araya en San José trabaja para tendencia de Antonio Álvarez en el PLN

Mejor opción. Araya, incluso, dijo sentirse cómodo con la alianza entre Álvarez Desanti y el arismo, comandado por el expresidente Óscar Arias y su hermano, Rodrigo.

"En un partido como el PLN hay fuerzas diversas y no hay duda de que el arismo es una fuerza importante dentro del partido y creo que le ha hecho un aporte significativo a Antonio al respaldarlo como candidato y apoyarlo. Pueden haber diferencias de visiones y de criterios, pero no tengo ninguna objeción", zanjó al respecto.











Comparta este artículo Nacional Johnny Araya regresará al PLN ante el triunfo de Antonio Álvarez Desanti Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Johnny Araya regresará al PLN ante el triunfo de Antonio Álvarez Desanti Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.