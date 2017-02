3 partidos titubean en privado sobre plan para castigar diputados, pero lo apoyan en público

Expulsión de legisladores por faltas éticas

Puertas adentro, el presidente interino del Congreso y los jefes de bancada del PLN, el PUSC y el Libertario titubean en impulsar la reforma legal que permitiría destituir diputados por faltas éticas. Puertas afuera, ante la prensa, los mismos legisladores dicen que el tema debe ser abordado en forma prioritaria.

El próximo 29 de junio, los diputados sumarán siete años de incumplir la sentencia 2010-11352 de la Sala Constitucional, que ordenó a la Asamblea reformar la Constitución Política y el Reglamento legislativo, para que la violación al deber de probidad implique el retiro de credenciales de un legislador.

Hace poco más de un mes, el jueves 12 de enero, quedó en evidencia la negativa de una parte de los diputados a acatar la sentencia de la Sala, cuando la jefa de Acción Ciudadana (PAC), Laura Garro, pidió que se pusiera a discusión el proyecto 19.117, "Pérdida de credencial de diputado por violación del principio de probidad, mediante reforma al artículo 112 de la Constitución Política".

En la reunión de jefes de fracción, de la cual se levantó una minuta, seis de las nueve bancadas señalaron dudas e incluso la inconveniencia del plan que permitiría sacar a diputados de la curul por motivos éticos. La cita fue presidida por el diputado y precandidato del PLN, Antonio Álvarez Desanti, y contó con la participación del actual presidente interino del Congreso, el libertario José Alberto Alfaro.

En esa sesión, Alfaro dijo que, ante la salida de Álvarez Desanti de la presidencia legislativa (para dedicarse a la campaña), durante su gestión el tema no se movería en la Asamblea.

Sin embargo, esta semana, consultados por La Nación, el propio jerarca interino y tres de esos jefes de bancada dieron versiones diferentes sobre la idea de cumplir la sentencia.

En la reunión, la jefa de fracción del PLN, Maureen Clarke, calificó de "indefinido" el concepto de probidad, a pesar de que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito lo define con principios como rechazar dádivas por el cumplimiento del deber o resolver asuntos en beneficio propio.

"Me parece que el concepto (probidad) es muy indeterminado, muy lleno de un marco conceptual ideológico que se pueda tener, pero son temas que hay que analizar a fondo. Además de que todavía no hay consenso en la fracción. Es muy fino y muy peligroso", dijo.

De hecho, la congresista recalcó que "si no hay consenso con varios compañeros en la fracción, no lo vemos bien".

Pero, al ser consultada por este diario, la parlamentaria planteó una posición muy diferente: "Por supuesto que se va estar de acuerdo en la discusión de estos temas, incluso se había hablado de organizar foros sobre ciertos términos que se quieren incluir en esa propuesta".

En tanto, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, señaló en la reunión a puerta cerrada que, ante la poca viabilidad del proyecto, se debía pedir al Poder Ejecutivo convocar temas con mejor ambiente político, "Creo que la mejor señal (a la ciudadanía) es convocar proyectos de reforma constitucional que sean viables, para dejar de perder tiempo los miércoles", sostuvo.

Sin embargo, ante consulta de este diario, el legislador fue categórico, pero en otra dirección:"Existe una mora legislativa en esta materia, al tenor de lo indicado por la Sala Constitucional en el año 2010, y es un tema que debe ser abordado y resuelto".

Por su parte, en la misma reunión del 12 de enero, el líder del Movimiento Libertario, Otto Guevara, llegó a calificar de "peligrosa" la propuesta que permitiría quitar a los diputados que cometan actos en contra de la probidad y la ética. "Estoy en absoluto desacuerdo con eso, porque eso afecta a minorías”, dijo Guevara, y de seguido, planteó ejemplos de retiro de credenciales en Venezuela y Nicaragua.

"Es que este es un tema que suena muy romántico, pero hay que verlo con pinzas porque puede ser utilizado, precisamente, para la concentración de poder, para erosionar un sistema multipartidista que tenemos y de representaciones de diferentes pensamientos electorales.; peligrosísimo, peligrosísimo", aseveró.

Y cuando se le repreguntó si está a favor o en contra de la reforma, respondió: "Estoy a favor (de que se instaure). Hay muchísimos temas que ocupa la atención de los diputados en sesiones ordinarias. En las sesiones extraordinarias de los últimos 7 años ese no ha sido un tema prioritario para el Poder Ejecutivo", expresó.

Finalmente, en la cita del 12 de enero, el actual presidente interino del Congreso, el también libertario José Alberto Alfaro, advirtió a la diputada Garro que el tema no se iba a discutir mientras él administrara el debate legislativo.

"Con ese tema, quiero decirle a usted, que hay muchas posiciones en contra y no tanto en contra del espíritu, como decía Edgardo, sino en contra de cómo se va a llevar el procedimiento de la aprobación en el Plenario. (Quiero) que usted le diga a don Ottón que por lo menos estas nueve semanas que voy a estar yo (presidiendo) vamos a agotar ese tema, dando la palabra por el orden los miércoles, porque no voy a someterlo (a discusión)".

La tarde de este martes, al final de la sesión del Plenario, Alfaro respondió con otra posición consultas de este diario sobre el tema:

José Alberto Alfaro: 'Ahora que el tema está en la picota, yo esperaría que el foro sea antes'

¿Sostiene usted, como lo sostuvo en esa acta, que la reforma que ordena a establecer un régimen discilplinario contra diputados que cometan actos que violenten la probidad, no se discutirá mientras usted sea presidente de la Asamblea?

No necesariamente, en realidad lo que ocurría y en la misma posición del diputado Álvarez Desanti, que ahí el explicó ante algunas inquietudes que expusieron algunos jefes de fracción, el diputado insistió en que el tema había que abordarlo, pero que él les pedía a los jefes de fracción de que esperaran a que él organizara un foro legislativo, porque de alguna legislación comparada, como la del parlamento chileno, él tenía algunas aprehensiones y le parecía importante traer expertos chilenos para ver los pro y los contra que han habido en una legislación como la de Chile.

(Aquí se refiere a que Álvarez Desanti les dijo a los jefes de bancada que había conversaciones para abrir un foro en el Congreso con expertos chilenos que hablaran sobre la experiencia en ese país. Pero este foro quedó en el aire, ante la salida de Álvarez para dedicarse a la precampaña electoral en el PLN.

Pero don Alberto, no hay garantía de que don Antonio vuelva. Si gana la convención no vuelve y si pierde, no hay garantía de que vuelva.

Yo parto del hecho de que don Antonio vuelve el 3 de abril.

Entonces el tema estaría congelado hasta el 3 de abril, cuando a don Antonio ya le quedan solo 27 días de gestión como presidente legislativo, para que se organice un foro con expertos chilenos que no sabemos si podrán venir...

Bueno, ahora que se tocó el tema y que el tema está en la picota, yo esperaría que el foro sea antes y podría ser que...

Don José Alberto, como abogado, usted comparte el principio de que las sentencias se respetan, ¿es así?

Sí, claro. Claro que sí.

Entonces ¿qué pasa con una sentencia que tiene siete años?

Bueno, ¿cuanto tiene esa sentencia?

Siete años. Cumple siete años en junio.

Bueno, pues entonces no, aquí ningún diputado dijo que no se va a abordar. Sí se va a abordar.

Don José Alberto, el proyecto está en el último lugar de la agenda del día.

Precisamente, porque el diputado Álvarez Desanti les pidió a los jefes que les dieran tiempo para organizar el foro.

Pero el jefe de fracción del Libertario insistió en que establecer lo que pide la Sala es "peligroso", y que esto se podía usar como arma política, aunque lo único que señala la Sala es que se establezca un régimen disciplinario. ¿Usted está de acuerdo en eso?

Por supuesto que estoy de acuerdo.

Entonces, ¿qué acciones ha tomado?

No las he hecho porque resulta que el diputado Álvarez Desanti pidió a todos que le respetaran nada más la posibilidad del foro.

Pero don José Alberto, ¿usted cree que este tema se debe abordar ya, luego de siete años de mora?

Pues sí, se debe abordar ya, y creo que es importante retomar ese foro en las próximas semanas. O sea, esperarse dos o tres o cuatro semanas más para un tema al que ya han pasado siete años, y un tema que es importante para don Antonio, pues hay que hacerlo.

Tres informes de la Procuraduría de la Ética en este periodo

En la minuta del 12 de enero, solo los jefes del PAC, Frente Amplio y Alianza Demócrata Cristiana (ADC) se plantaron a favor discutir la reforma constitucional sin más demora.

Durante la actual administración legislativa, iniciada el 1.° de mayo del 2014, la Procuraduría de la Ética Pública ha remitido al Congreso tres informes en contra de diputados por supuestas faltas a la probidad.

Se trata de los miembros del Directorio legislativo 2014-2015m conformado por Henry Mora (PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (ambos del PUSC). Asimismo, también hay informes contra Jorge Arguedas, del Frente Amplio, y de Óscar López, del PASE.

Sin embargo, el vacío legal impidió que estos legisladores enfrentaran cualquier tipo de cuestionamiento en el Congreso, de manera formal.

