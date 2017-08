Jefe de campaña del PAC niega que créditos del Infocoop se aprobaran bajo presión de una 'red criminal'

San José

Víctor Morales Mora, jefe de campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC), declaró ante el Ministerio Público que nunca recibió presiones de parte de una presunta "red criminal" cuando aprobó créditos a cooperativas en el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), pese a que la Fiscalía sostiene que un grupo manejaba estos préstamos de manera ilegal.

El primer ministro de Trabajo del gobierno de Luis Guillermo Solís rindió prueba testimonial, en su condición de exmiembro de la Junta Directiva del Infocoop. Lo hizo a instancias de la defensa del investigado Freddy González, exdirigente cooperativista cercano a Liberación Nacional (PLN) que fue arrestado en marzo y luego puesto en libertad por falta de pruebas.

En esas fechas, la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia allanó el Infocoop, 12 cooperativas y seis casas de habitación, con la hipótesis de que un grupo de dirigentes del cooperativismo logró infiltrarse en puestos claves del Instituto para manejar a su antojo el millonario fondo que tiene la entidad para dar préstamos incluso durante el actual gobierno, provocando pérdidas por ¢9.000 millones.

LEA: Red Criminal manupuló millonarios créditos del Infocoop a su antojo

El actual jefe de campaña del PAC fue director del Infocoop de mayo del 2014 a marzo del 2016, en su condición de ministro de Trabajo, pues la Junta Directiva se compone de tres representantes del Gobierno y cuatro del movimiento cooperativo. Este órgano colegiado es el que se encarga de aprobar los préstamos.

"Me preguntaron (los fiscales) que si en algún momento yo había recibido alguna presión (para aprobar créditos) y realmente la misma pregunta me ofende porque yo jamás las recibí, pero, además, jamás aceptaría presiones, ni siquiera el que se me insinuara aprobar un crédito bajo ninguna circunstancia", dijo este viernes Morales durante una entrevista con La Nación.

El jefe de campaña del candidato presidencial, Carlos Alvarado, además defendió los procesos de análisis de los créditos que hacían el Comité de Crédito, la Asesoría Legal y la Auditoría Interna, antes de que la Directiva del Infocoop los votara. Sostuvo que siempre confió en esos estudios.

"Como directivo, yo nunca recibí ninguna presión de ningún dirigente y menos de una 'red criminal'. Me he examinado a consciencia desde que apareció esta cosa (la intervención del Infocoop y la imputación de la Fiscalía) porque, ciertamente, estuve ahí sentado, e imaginé que, tarde o temprano, alguien me preguntaría. No tengo dudas (de lo actuado) ¿Cómo voy a tener dudas de un procedimiento claro del que yo participé en esa mesa?". Víctor Morales Mora, jefe de campaña del PAC

Según Morales Mora, nunca detectó algo que lo hiciera sospechar de andamiaje controlado por una organización que amañara el otorgamiento de créditos, condicionándolos a intereses políticos y limitando su acceso solo a cooperativas cercanas a los sospechosos.

"Por lo menos, como directivo yo nunca recibí ninguna presión de ningún dirigente y menos de una 'red criminal'. Me he examinado a consciencia desde que apareció esta cosa (la intervención del Infocoop y la imputación de la Fiscalía) porque, ciertamente, estuve ahí sentado, e imaginé que, tarde o temprano, alguien me preguntaría. No tengo dudas (de lo actuado) ¿Cómo voy a tener dudas de un procedimiento claro del que yo participé en esa mesa?", recalcó.

El 2 de marzo, a su vez, Casa Presidencial ordenó la intervención del Infocoop con base en una serie de denuncias anónimas que también hablaban de la existencia de la presunta red controlada por Freddy González, dirigente cooperativista ligado con el Partido Liberación Nacional (PLN).

Sin embargo, Víctor Morales dijo que nunca supo nada acerca de los anónimos en los que el presidente Luis Guillermo Solís basó su decisión de remover a la Junta del Infocoop para nombrar, en su lugar, a una junta interventora presidida por el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, quien también integraba el órgano anterior.

TAMBIÉN: Un segundo juez rechaza prisión preventiva para investigados por caso de Infocoop

La defensa del imputado Freddy González también ofreció a la Fiscalía la prueba testimonial del candidato presidencial Carlos Alvarado, quien sustituyó a Víctor Morales como ministro de Trabajo en marzo del 2016 luego de que este renunciara por haber nombrado a una sobrina como secretaria de su despacho.

Alvarado, como consta en el acta 4.103 de la sesión de Junta Directiva del Infocoop del 8 de diciembre del 2016, participó en la votación de varios préstamos a cooperativas, entre ellos una readecaución crediticia para el Consorcio de Cooperativas Cafetaleras de Guanacaste y Montes de Oro (Coocafé R.L.), que figura en la investigación de la Fiscalía.

El préstamo de ¢2.875 millones a Coocafé ofrecía condiciones muy ventajosas, como una tasa de interés del 2% anual, 35 años de plazo y cinco años de gracia antes de empezar a pagar el principal.

Esa firma está bajo la lupa de la Fiscalía desde finales de marzo pasado como sospechosa de integrar la red de empresas afines a los investigados en el caso del Infocoop, y por haber recibido un elevado financiamiento de ¢5.375 millones aunque supuestamente no tenía en orden sus finanzas.

El candidato presidencial oficialista declaró a este diario, la semana antepasada, que solo participó en una sesión de Junta del Infocoop. Dijo que lo hizo a solicitud del presidente del Infocoop, Luis Felipe Arauz, quien le pidió que asistiera para que se conformara el cuórum necesario para sesionar y aprobar los préstamos antes de que se acabara el año presupuestario 2016.

Según Alvarado, él votó a favor los créditos, entre ellos el de Coocafé, basado en los dictámenes técnicos favorables del Comité de Crédito y de la Asesoría Jurídica del Instituto. Reconoció que votó sin conocer los pormenores de los préstamos o de la situación financiera de las cooperativas.

Sin embargo, Víctor Morales Mora defendió la actuación del aspirante presidencial y consideró que haber votado el préstamo para Coocafé no le acarreará ninguna consecuencia negativa a la campaña política del PAC.

"Estoy totalmente seguro de que la situación de don Carlos en esa sesión de la Junta Directiva del Infocoop es exactamente igual a lo que yo le estoy narrando: siguió el procedimiento ordinario, normal, donde usted se sienta en la Junta, hay un acuerdo de todas las partes, la Asesoría Legal y el Comité de Crédito están de acuerdo con el crédito, lo respalda la Auditoría del Infocoop. Entonces, no hay ninguna razón para que usted tenga ninguna duda o sospecha que le impida apoyar un crédito", zanjó.

El proceso que abrió la Fiscalía contra Freddy González y las personas que consideró afines al dirigente cooperativo ha sufrido varios reveses desde marzo pasado.

El primero de ellos ocurrió cuando el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José no aceptó al Ministerio Público la solicitud de seis meses de prisión preventiva para González y los otros cinco detenidos, por considerar que no había suficientes pruebas contra ellos sobre su presunta participación en el uso de créditos del Infocoop en beneficio propio y de cooperativas cercanas a ellos.

Después, un Tribunal Penal rechazó a la Fiscalía su petición para que el caso contra los empleados del Infocoop y los dirigentes cooperativos se declarara de "trámite complejo", como ocurrió en los casos ICE-Alcatel y de la trocha fronteriza. Dicho estatus hubiera ampliado los plazos para investigar a la supuesta red de corrupción cooperativa. El rechazo ocurrió porque no existió la adecuada fundamentación departe del órgano acusador.

ADEMÁS: Tribunal rechaza solicitud de Fiscalía de darle trámite especial a caso del Infocoop

Morales Mora: 'Nunca recibí presión y menos de una red criminal'

¿Sobre qué versó su testimonio ante la Fiscalía en cuanto al caso de presunta corrupción en el Infocoop?

A mí lo que se me plantea es que comente con las autoridades el procedimiento de aprobación de un crédito desde mi experiencia en la junta directiva del Infocoop. Mi declaración se limitó a explicar cuál fue mi experiencia en ese sentido. A la Junta Directiva del Infocoop se llevan las solicitudes de crédito que hacen las organizaciones cooperativas, una vez que han pasado por todo el procedimiento previsto en la institución. Esto es el análisis y estudio que realiza el Comité de Crédito donde se valora y se hacen todas las consideraciones de orden técnico, financiero y económico y, luego, el informe que hace el Comité de Crédito es conocido por la Asesoría Legal y la Auditoría, las cuales asisten a la junta directiva.

El proyecto de resolución de la Comisión de Crédito se somete a conocimiento de la junta, se explica, se analizan todas la variables que correspondan y previo a someterlo a votación en la Junta Directiva se consulta a la Asesoría Legal y a la Auditoría el criterio que tienen.

Uno de los argumentos para intervenir el Infocoop fue que los directivos recibían presiones de parte de los dirigentes del cooperativismo para beneficiar o perjudicar a cooperativas con fines políticos. Se señaló al grupo de cooperativas afines a don Freddy González. ¿Eso se lo consultaron durante la audiencia?

Me preguntaron que si en algún momento yo había recibido alguna presión y realmente la misma pregunta me ofende porque yo jamás las recibí, pero, además, jamás aceptaría presiones ni siquiera el que se me insinuara aprobar un crédito bajo ninguna circunstancia. Le reitero, en Junta Directiva yo, por lo menos, solo aprobé créditos que, de acuerdo con el informe del Comité de Crédito, de la Asesoría Legal y de la Auditoría, se ajustaran a todos los procedimientos establecidos.

"Ahora, si hubo alguna situación que no se ajusta a los criterios de legalidad en algún momento del proceso eso a mí no me consta y es lo que tendría que investigarse. Yo no creo que haya nadie en un órgano colegiado del sector público que apruebe algo con lo que la Auditoría o la Asesoría Legal se manifiesten en contra, como principio general así se maneja eso".

Viendo las actas del Infocoop en lo que va del actual Gobierno uno se percata de que casi todos los créditos se han aprobado por unanimidad de los miembros de la junta directiva.

Claro, es que ese el procedimiento. Tendría usted que estar como metido en un conflicto de intereses, fueron muy pocos los casos particulares en los que un crédito lo devolvió la Junta Directiva para sustentar más. Esa era la mecánica.

¿Entonces, usted nunca percibió que existiera una "red criminal", como la que investiga la Fiscalía, que presionara a los directivos para que aprobaran créditos a su conveniencia?

Por lo menos como directivo yo nunca recibí ninguna presión de ningún dirigente y menos de una red criminal. Me he examinado a consciencia desde que apareció esta cosa (la intervención del Infocoop y la imputación de la Fiscalía) porque, ciertamente, estuve ahí sentado e imaginé que tarde o temprano alguien me preguntaría. No tengo dudas. ¿Cómo voy a tener dudas de un procedimiento claro del que yo participé en esa mesa?

¿Freddy González, a quien la Fiscalía imputó como el cabecilla de esa supuesta red criminal, alguna vez se comunicó con usted para pedirle que aprobara un préstamo para alguna cooperativa

Nunca. No, comunicarse conmigo para pedirme apoyo o perjudicar el trámite de una cooperativa, no.

¿Y alguna vez se enteró de que algún otro directivo sufriera algún tipo de presión de ese tipo de parte de don Freddy?

No. En lo absoluto.

¿Qué opina de las denuncias anónimas presuntamente puestas por empleados del Infocoop donde se acusaba la existencia de esa redcriminal? En esos anónimos se basó el Poder Ejecutivo para intervenir el infocoop.

No sé de cuáles anónimos me está hablando. De eso no sé absolutamente nada.

¿Qué opinión tiene de la forma en que se ha conducido el Infocoop durante la actual administración?

Le puedo decir que yo tenía una visión de que teníamos que profundizar la dimensión técnica del Infocoop y profundizar su trabajo estratégico, orientado a fortalecer al movimiento cooperativo como tal. No se me escapa que es un movimiento muy dinámico y muy activo, con liderazgos y, entonces, desde mi perspectiva, de lo que se trataba era de que el Infocoop pudiera, hasta donde fuera posible, que el Infocoop pudiera estar al margen de los vaivenes de la política cooperativa. Esa era mi visión. Así fue durante el año y dos meses que formé parte de esa junta directiva.

La defensa no descarta llamar a rendir testimonio al exministro de Trabajo y ahora candidato presidencial del PAC, Carlos Alvarado, quien participó en la aprobación del crédito a Coocafé, una cooperativa que está siendo investigada por la Fiscalía por, presuntamente, favorecerse de las acciones de la supuesta “red criminal” que controlaba el Infocoop. ¿Cree que esto perjudique la campaña del candidato Alvarado?

En lo absoluto. Estoy totalmente seguro de que la situación de don Carlos en esa sesión de la Junta Directiva del Infocoop. Es exactamente igual a lo que yo le estoy narrando: siguió el procedimiento ordinario, normal, donde usted se sienta en la Junta, hay un acuerdo de todas las partes, la Asesoría Legal y el Comité de Crédito están de acuerdo con el préstamo, lo respalda la Auditoría del Infocoop. Entonces, no hay ninguna razón para que usted tenga ninguna duda o sospecha que le impida apoyar un crédito. Las cosas son así, de ese tamaño, y suceden de esa manera hacia lo interno de una Junta Directiva.

”A usted tendrían que decirle algo así como 'póngase vivo con tal préstamo, porque el Comité de Crédito va a decir una cosa que no es cierta' y entonces usted se pone alerta y busca y revisa. Pero eso no ocurre en condiciones normales. Si en el expediente todo se ajusta a los requerimientos técnicos, si el Comité de Crédito lo avala y la Asesoría Legal y la Auditoría, entonces la cosa está en esa línea".

Ahora que ve los toros desde la barrera ¿qué opina? ¿Tiene asidero la decisión del Gobierno de intervenir el Infocoop?

Mire, no sé. Antes de incorporarme a la campaña política del PAC, realmente estaba alejado de todas estas cosas y no tengo mayor criterio ni conozco en detalle las fundamentaciones. No me atrevería, en aras de la honestidad y la honradez con las que se debe actuar, a hacer ninguna afirmación sobre si se sostiene o noesa intervención. Ya lo veremos en el transcurso del tiempo.