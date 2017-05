Instituto Costarricense sobre Drogas quiere incluir a equipos de fútbol en ley antilavado

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) quiere incluir a los equipos de fútbol dentro de las actividades económicas que deben cumplir normas contra el lavado de dinero.

Así lo afirmó Guillermo Araya, director del ICD, quien explicó que este deporte y otras actividades serían incluidas en una segunda reforma legal para darle transparencia al origen de los negocios, procurando evitar que sean utilizadas para legalizar dinero de origen criminal.

El lavado de dinero consiste en tomar fondos que son producto de un crimen, como el narcotráfico, el fraude o la extorsión, e invertirlos en una actividad legal en la que se generen recursos, aunque se pierda una parte del dinero en el proceso. Tales son los casos de las compras de propiedades o de joyas, por ejemplo. De esa manera, el dinero se legaliza.

La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una primera reforma para controlar actividades que internacionalmente se califican como de riesgo para la legitimación de capitales. Se regularon notarios, operadores de tarjetas de crédito, casinos, joyeros, abogados, corredores de bienes raíces, contadores, fiduciarios, casas de empeño y ONG que traigan o envíen dinero a países de riesgo financiero.

Ahora, este tipo de actores están obligados por ley a consultar a sus clientes el origen de sus fondos, a mantener un registro de sus actividades y a reportar al ICD las operaciones sospechosas que hagan. Los notarios, a su vez, tienen la obligación de registrar, en las compraventas de propiedades y personas jurídicas, el detalle de cómo se pagó el dinero. De lo contrario, se exponen a multas.

El director del Instituto explicó que estas actividades fueron incluidas en las normas antilavado de acuerdo con parámetros de riesgo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, "pero quedan por fuera los equipos de fútbol, por ejemplo, las empresas de transportes, las empresas organizadoras de conciertos. Vendrían en una segunda camada para incluirlos en transparencia en origen de dineros y negocios".

"Dentro de la negociación política que se hizo con los diferentes partidos (en el Congreso), hubo que darles explicaciones. Chile, por ejemplo, tiene 32 sujetos obligados", agregó Araya.

En la reforma recién aprobada, en un principio también se incluía a los sportbooks, es decir, a las empresas que manejan negocios de apuestas en línea desde Costa Rica, para saber de dónde venía el dinero para pagar las planillas y los alquileres, por ejemplo.

Los sportbooks son investigados en Estados Unidos porque en ese país es ilegal apostar en línea y utilizar el sistema financiero para movilizar el dinero de las apuestas y de los premios. No obstante, en Costa Rica no es ilegal.

El director del ICD explicó que, en el curso de la negociación política en la Asamblea, se decidió sacar a estos negocios de la lista de actividades que deben cumplir normas antilavado.

"Lo incluimos (en el proyecto original) porque es una actividad riesgosa, aparte de todos los señalamientos que ha tenido en el país durante años, que se ha usado por personas con antecedentes criminales, quisimos incorporarlo para fortalecer la transparencia", dijo Araya.

No obstante, al final se sacó esta actividad para cumplir una condición del diputado libertario Otto Guevara, a cambio de que le retirara 118 mociones. "Si no, no se habría aprobado (la reforma)", dijo el jerarca del ICD.











