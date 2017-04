Ingreso al país de migrantes haitianos bajó este año

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, confirmó que desde finales del año pasado viene en descenso la cantidad de migrantes haitianos y extracontinentales que transitan por suelo costarricense como parte de su éxodo hacia Estados Unidos.

Según Herrera, ahora solo ingresan unos 50 a la semana, mientras que hace un año entraban hasta 400 por día.

El ministro detalló que, de más de 22.000 extracontinentales y haitianos que recibieron en el 2016 un permiso de tránsito temporal, quedan en el país unos 100 en el albergue de La Cruz, en Guanacaste, así como otros 30 en el albergue de Golfito, en la zona sur.

“Las condiciones han cambiando de manera importante en el último año. Dos instrumentos legales que había en Estados Unidos ya no están vigentes, uno es la Ley de pies secos, pies mojados; el otro es un beneficio que estaba dando para la no deportación de haitianos por razones humanitarias. Esos dos instrumentos ya no están y eso ha sido un disuasor para que se reduzca el flujo de migrantes”, explicó Herrera.

No obstante, las autoridades no creen que el problema esté resuelto y estiman que el peregrinaje de esos migrantes va a continuar, aunque no en las mismas dimensiones que el año pasado.

“Siempre hemos estado a la expectativa del mes de abril, que es un mes de mucha alerta. En diciembre hubo una baja, pero nosotros no lo tomamos de una forma eufórica, ni consideramos que el problema se acabó. Al contrario, ya esperábamos, por estimaciones que hemos hecho, que bajara el tránsito, esto por el tema del clima, pero con el inicio de la primavera en Estados Unidos, podría volver”, comentó la directora de Migración y Extranjería, Gisela Yockchen.

En la actualidad, solo los migrantes de África, de Haití y del sur de Asia, pueden tramitar el permiso de tránsito temporal que les permite estar legalmente por 50 días en territorio costarricense.











