Mario Barrenechea afirma que la relación de su hijo con Bolaños era comercial, no de socio

Este viernes se llevó a cabo una intensa jornada en la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, en la Asamblea Legislativa.

Los diputados interrogaron a los miembros de la Junta Directiva de Holcim, sobre la venta de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), operación financiada con un crédito del Banco de Costa Rica (BCR).

Luego le correspondió el turno al gerente general del BCR, Mario Barrenechea, por el préstamo para la importación de cemento chino, y de último la cúpula del Banco Popular, que también financió al empresario cementero Juan Carlos Bolaños.

A continuación el detalle de la comparecencia que empezó a las 9 de la mañana y finalizó a las 5:30 de la tarde:

Choques de Barrenechea con diputados

Mario Barrenechea tiene fuertes enfrentamientos con los diputados. Se queja de que los legisladores saquen conclusiones que él no comparte y que no lo dejen defenderse.

El presidente de la Comisión, el legislador Ronny Monge, lo llama al orden y defiende el interrogatorio de los diputados. Le dice que él debe guardar silencio cuando los diputados hablan y respetar los reglas de la comisión, que esto no es el BCR en donde él es el que manda.

Barrenechea alega que José Alberto Alfaro, libertario, le hace acusaciones falsas, cuando dijo que Juan Carlos Bolaños, empresario cementero, tiene un montón de pecados que no justificaban que le dieran esos créditos.

Cuando se logra restablecer el interrogarotio, Barrenechea dice que él no sabía que Bolaños estaba solicitando créditos en otros bancos.

Añade que "las empresas del grupo JCB consolidado tenían niveles de endeudamiento bajísimos. La manera de medirlo es la relación deuda-patrimonio. Tenía una relación bajísima, como pocas compañías en Costa Rica".

Ante preguntas de Ronny Monge sobre los reportes tributarios de las empresas de Bolaños, Barrenechea le dice que no entiende la preocupación de Ronny Monge y le dice: "¿Cuál es su profesión, disculpe?".

Monge le dice que es abogado y que trabajó por más de dos décadas en una empresa financiera.

Barrenechea le dice que los ingresos que se reportan a Tributación están en el estado de resultados, y que él se está refiriendo al estado financiero.

William Alvarado dice que a él le queda claro que el hijo de Barrenechea es socio de Bolaños.

Barrenechea reclama alzando la voz: "¡Es falso que sea socio, no sé cómo decirle ni cuántas veces decirlo, falso, untrue, en qué idioma se lo digo, en francés?. Yo no le puedo aceptar eso, semejante afirmación".

El socialcristiano le dice "usted quería beneficiar a Juan Carlos Bolaños para beneficiar a su hijo".

"No le acepto esa afirmación", afirma Barrenechea.

"Don Mario sexta vez", interrumpe Ronny Monge llamándolo al orden, pero Barrenechea le dice: "Usted le debería decir a él que no le permite esas afirmaciones". Y le agrega a Alvarado: "Usted hace una acusación".

El diputado dice: "Yo hago una conclusión con base en lo que escuché".

Barrenechea le dijo que no escuchó eso, le menciona que comprar una hamburguesa en un restaurante no lo hace a uno socio de ese restaruante, y que su hijo lo que hizo es comprarle materiales a Bolaños. "¡Mi hijo no es socio!".

Ante una consulta, afirma que un hermano de Mónica Segnini, presidenta actual del BCR, es socio de JCB en la propiedad de una empresa distribuidora de cemento, o algo así, en Guanacaste.

En cuanto al nombramiento de Pedro Pablo Quirós (quien ya renunció) como encargado del fideicomiso para construir la carretera a San Ramón, Barrenechea confirma que él lo nombró, pero niega que a solicitud del directivo Rónald Solís.

"Era la primera vez en mi vida que lo veía", dice sobre Quirós, pero alega no recordar quién se lo recomendó".

"¿Que si yo recibí presiones de diputados, de Casa Presidencial, no sé qué, para que se aprobara, la respuesta es no recibí ninguna presión y lo digo contundentemente. Los que me conocen saben que yo no funciono con presiones más de tipo político. El mejor testigo está aquí en esta sala y se llama don Ottón Solís. Don Ottón me llamó y me amenazó con llamarme al plenario y llamarme corrupto si yo no despedía a Pedro Pablo Quirós y no lo hice".

Ottón Solís lo confirma.

El préstamo para Paola Mora

Ante preguntas de Ottón Solís, Barrenechea confirma que él le hizo un préstamo a Paola Mora a finales del 2016, directiva del BCR y expresidenta del banco.

"Entiendo que para comprar un carro", dice. Ottón Solís le pregunta si el monto es de alrededor de $10.000. Él dice que sí.

Solís le pregunta si es ético que le preste dinero a uno de sus jefes, en ese momento presidenta del banco.

"Es incómodo, no sé si es poco ético, pero a veces una emergencia y uno dice 'bueno'", mencionó Barrenechea.

Dice que le ha cobrado intereses por ese préstamo a Paola Mora. Sin embargo, cuando Ronny Monge le consultó si había reportado esos intereses a la Tributación, dijo que es "casi posible" que no haya cobrado intereses.

Barrenechea confirma tener un auto Maserati, dice que debe estar en su declaración de bienes ante la Contraloría.

El liberacionista Julio Rojas dice que ahora entiende por qué Paola Mora votó en contra de la suspensión de Mario Barrenechea, medida tomada mientras se investigaba el crédito del cemento chino.

Pero el gerente insiste en que el crédito es uno de los mejores en su aprobación, "técnicamente correcto", dice.

Ottón Solís le cuestiona cómo puede ser bueno un crédito que la Sugef exigió recalificar su riesgo, demandándole al BCR una reserva de $21 millones que ahora no puede usar.

Barrenechea dice que "eso pasa" sobre la recalificación del crédito de Sinocem por parte de Sugef

Añade que no ha oído esa misma preocupación de los diputados con otros créditos como el de Yanber

La petición de Raven a Barrenechea

Ottón Solís le pregunta si el directivo Alberto Raven le pidió que hablara bien del crédito a Coopelesca.

Barrenechea dice que Raven le pidió "que dijera lo que yo sabía, que hablara, vamos a ver, lo que a mí me constaba con respecto a lo que lo estaban acusándolo a él, lo estaban acusando de acciones de tráfico de influencias, del crédito hablé bien, hablé bien del crédito porque está bien y sigue estando bien".

El cambio del reglamento

Se le interroga sobre el crédito otorgado a la empresa de Sinocem, de Juan Carlos Bolaños, para importar cemento chino.

Al consultársele por qué incluyó la importación de cemento y varilla de China en una propuesta del BCR al Gobierno, para la reactivación de la economía, Mario Barrenechea dijo: "No tenía que ser de China".

Luego dijo, que "el contexto de esa contrapropuesta, a la intención que tenía el Gobierno para reactivar la economía, consistía en emitir una directriz para reducir abruptamente las tasas de interés".

"La razón era que había materias primas disponibles en China para su exportación que serían muy beneficiosas para el país. En ese momento teníamos el crédito a Sinocem para ese propósito a punto de ser aprobado, dice Mario.

"Recuerde que yo soy un banquero a cargo de un banco en competencia. Para ese momento, si no estaba aprobado estaba a punto de ser aprobado y llevaba muchos meses en análisis", dice Mario.

La legisladora Sandra Piszk le preguntó por qué el banco no había hecho antes el cambio del reglamento que permitió utilizar seguros de caución de aseguradoras privadas, para garantizar créditos, como el que usó Sinocem.

"No es inusual, la normativa de crédito del banco es muy dinámica, está continuamente siendo modificada, las razones son nuevas leyes que se emiten en la Asamblea Legislativa", dijo Barrenechea.

"En muchos casos, el cambio del reglamento ocurre cuando se da una situación específica con un crédito y los analistas detectan un problema con un reglamento y el reglamento había que cambiarlo (...). Era obligtorio y podría haber sanciones de inconstitucionalidad".

El diputado Julio Rojas le dijo que entonces el cambio se hizo a la medida.

El gerente le respondió: "Esa frase que utiliza usted es equívoca, no es hecho a la medida de Sinocem. No puede haber un reglamento opuesto a la ley".

Mencionó que no es inusual que si las áreas a cargo de un crédito detectan un problema con un reglamento hagan una propuesta para cambiarlo.

Rojas le preguntó por qué no lo presentó él, sino un área del banco."La costumbre es que quienes están a cargo de las áreas presenten los informes", contestó Barrenechea.

En cuanto a las visitas de Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista al MEIC para tratar el tema del cemento en momentos en que se discutía el crédito para el cemento, dijo: "Las visitas de don Andrés al MEIC y no sé si a Casa Presidencial, para aclarar el tema de los reglamentos del MEIC, que entiendo que son varios, obedecían a la preocupación del BCR de que ese crédito no se podía hacer. Si después se llega a descubrir que no se podía importar por A, B o C...".

"Claro que nos importa, por su puesto que nos importa, estamos en competencia y es a puñalada por bollo de pan".

Se le preguntó por la relación de su exesposa y de su hijo con Juan Carlos Bolaños.

"La compañía, esta pequeña familiar de mi hijo, en la que no tengo nada que ver, efectivamente se dedica a vender piedra, enchapes de piedra y ha tenido relación con empresas del grupo JCB, entiendo que por siete años, se involucra en negocios muy pequeños.

En siete años las empresas le han comprado alrededor de $300 mil.

Confirmó que, para el crédito del cemento chino, se hizo una diligencia ampliada, que cubre una serie de procedimientos, pero desconoce que se generó un ROS, una investigación que puede llegar al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Barrenechea también confirmó de que, a causa de varios eventos, él decidió no contar con Guillermo Quesada en el cargo de subgerente y que se reunión con él para decírselo.

Patricia Mora le cuestionó si él o el BCR han afirmado que un funcionario del BCR violentó el secreto bancario de Bolaños, puesto que ella tiene la tesis de que Bolaños y Quesada hablaron de un plan para que él no pagara el crédito con el BCR alegando violación del secreto bancario.

"Hay causas judiciales que me impiden referirme a eso", dijo Barrenechea.Luego, se negó a contestar preguntas relacionadas a causas judiciales abiertas como la de la demanda por la posible violación del secreto bancario.

Dice que conoció que su hijo tenía vínculos comerciales con Bolaños por la prensa

Epsy Campbell le mencionó a Barrenechea que, esta línea de crédito, se le giraron más de $38 millones a Sinocem para que importara cemento, pero esta firma no trajo más de $10 millones e, incluso, tardó seis meses en devolver $12 millones que no utilizó.

¿Reconoce que es un pésimo negocio aprobar este crédito?, le preguntó Campbell.Él respondió: "El tiempo dirá si el tiempo es un excelente negocio o un pésimo negocio".

Ottón Solís le dijo que había demasiadas coincidencias: al tiempo que el Gobierno cambiaba el reglamento para la importación de cemento, Barrenechea presentó una propuesta de reactivación económica que incluía importar cemento y varilla de China, y el BCR modificaba un reglamento de manera que Sinocem pudo obtener el préstamo con base en una caución privada.El gerente bancario le respondió: "Sí, son coincidencias. Esto no está armado".

Ottón Solís le cuestionó si él no debió advertir a las altas instancias del BCR que una empresa de su hijo tenía relaciones comerciales con Bolaños.Barrenechea dijo que sí lo hizo, pero cuando se enteró por la prensa de que su hijo tenía esos vínculos. Alegó que los desconocía.

Solís también le cuestionó si el BCR había hecho un estudio de crédito específico para el caso de Sinocem. El gerente dijo que no conocía ese detalle y terminó diciendo: "Es uno de los mejores créditos otorgados por el banco".

"Se hicieron todos los estudios necesarios para este crédito, según los reportes de auditoría", dijo.

Por otra parte, desmintió que su exesposa fuese fiadora en un crédito de Juan Carlos Bolaños. Explicó que lo que ella hizo fue comprarle dos lotes y obtener un crédito en Bancrédito. En efecto, eso es lo que dice la escritura de la operación, a la cual este medio tuvo acceso.

Su reunión con Juan Carlos Bolaños

El gerente también relató en un documento: "A mediados de abril del 2015, el señor Bolaños me pide una cita para hablarme de su plan para importar cemento y me dice que los problemas que tenían entrabadas las modificaciones a los reglamentos del MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio) parecen estar superados y que se espera que estén listos en el corto plazo. Yo remito al señor Bolños al Área Comercial para que que analicen si procede reiniciar el estudio suspendido el año anterior".

El nombramiento

Mario Barrenechea, dijo ante los diputados que, a finales de noviembre y principios de diciembre del 2014, el entonces presidente del banco, Rónald Solís, lo buscó y le preguntó si quería asumir la gerencia general del BCR.

Él aseguró que en un principio dijo que no, pero que cambió de opinión luego de una segunda llamada telefónica de Solís, quien le propuso que conversara con otros miembros de la Junta Directiva.

"Mi respuesta fue que no estaba interesado. Por una parte, estaba en otras actividades que no pensaba dejar y, por otra, me imagino que Mario Rivera (su antecesor) deseaba ser reelecto y yo no iba a competir con alguien que fue mi pupilo cuando estuve en el BCR hace 18 años. Le pregunté que quién le había dado mi nombre y me dijo que algunos viejos empleados del Banco".

"Un par de días después volvió a llamar. Me dijo que Mario Rivera no sería el gerente en ningún caso y me pidió que conversáramos. Quería exponerme la situación del Banco porque tenía tendencias preocupantes. También me dijo que había obtenido excelentes referencias mías de empleados anteriores y de Casa Presidencial", consignó Barrenechea en una nota de ocho páginas entregada a los diputados miembros de la comisión.

Ante las preguntas de los diputados, agregó que antes de ser nombrado en ese cargo se reunió en Casa Presidencial con el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

Precisó que fue él quien solicitó el encuentro con Jiménez porque quería saber qué esperaba el Gobierno del banco.

Ante una consulta de Ronny Monge, del PLN, negó que en esa reunión estuviera presente el director de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano Figueres.

Incluso, Monge puso en entre dicho la versión del gerente del BCR con base en una bitácora de ingresos a Casa Presidencial, donde se consignó que Barrenechea se reunió el 13 de noviembre del 2014 con Mariano Figueres.

Al respecto, el bancario afirmó que nunca se reunió con Figueres antes de su nombramiento, aunque sí hablaron del tema después. Al tiempo que admitió que son "muy amigos" desde hace más de 20 años.

Ronny Monge también le preguntó sobre otra reunión en Casa Presidencial donde estuvieron presentes la directiva del BCR Paola Mora y el ahora exministro de Economía Wélmer Ramos. Ante lo cual respondió: "No recuerdo qué se habló en esa reunión, no sé si quiere que le haga un dibujito", dijo Barrenechea.

Caso Coopelesca

Los directivos de Holcim niegan que hubiese un conflicto de intereses en la venta de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a Coopelesca, operación financiada por el BCR, en el momento en que Alberto Raven era fiscal de la cementera y, a la vez, directivo de este banco.

LEA: Coopelesca compró hidroeléctrica con daños en equipo y menor caudal de agua

El diputado socialcristiano William Alvarado afirma que Raven, como fiscal de Holcim, presentó dos informes en el que se mencionaba la venta de la planta, uno en el 2013 y otro en el 2016, negocio por el cual la cementera tuvo una ganancia del 88% sobre el precio de venta, que fue de más de $35,2 millones.

Agregó que Raven es dueño del 100% de las acciones de la firma O&R Trust, la cual participó en la venta como fiduciaria del 7% de las acciones, que no fueron traspasadas a Coopelesca sino hasta que pagara el 100% del precio.

"No hay conflicto de intereses", dice Manrique Arrea, vocal de Holcim, porque esa era la fiduciaria que usaban todos los abogados de la firma de abogados Zurcher, Odio y Raven, contratada para concretar la compraventa, y del cual Raven es parte.

"Nosotros autorizamos al abogado que nos lleva los trámites de este negocio del bufete Zurcher, Odio y Raven. No sabíamos (que Raven era el dueño del 100% de las acciones), pero entendemos que es una fiduciaria que utilizan todos los abogados. Era simplemente una fiduciaria que utilizaban todos los abogados de esa firma", insistió Arrea.

Consultados por Ottón Solís, los directivos de Holcim confirmaron que ellos tenía conocimiento de que el caudal del río que alimenta la planta Aguas Zarcas venía decreciendo, lo cual afecta la generación de electricidad, pero alegaron que ese dato estaba en los documentos que se le presentaron incluso al BCR.

Agregaron que siempre se le dio mantenimiento a la planta como a cualquier otra obra industrial.

Sobre Raven, agregaron que a él lo separaron de la directiva de Aguas Zarcas en el 2008 cuando supieron que la empresa Ticofrut les puso un juicio por tierras, porque él tenía un pariente en esa compañía.

Luego, se dio el siguiente diálogo:

Ottón Solís: "¿En la Junta Directiva del Holding completo no se discutió el tema?".

Rattón: "Al holding se llevó, pero ahí llegaba simplemente lo que se tenía que aprobar".

Ottón Solís: ¿Si se discutió el tema de un trato de $35 millones?

Ratton: "Sí, se discutió el tema en el momento que supimos de la venta de la hidroeléctrica".

Ottón Solís: "¿Entonces ese día no estaba Raven? Porque en las fotografías de la Junta Directiva sale Raven, en todos los informes".

Rattón: "Él formaba parte".

Ottón Solís: "¿Entonces cómo no se enteró que iban a vender eso?

Rattón: "Bueno, debe haberse enterado, pero quiero decirle...".

Ottón Solís: "Pero usted me dijo que no se enteró, o sea, si estaba en la Junta Directiva, se enteró, no era cualquier trato y él era el fiscal, ¿Cómo usted puede afirmar que él no sabía?".

Rattón: "Tal vez lo que quise decir...".

Ottón Solís: "No, usted lo dijo claramente que no sabía y está en las fotos de la Junta Directiva".

Rattón: "Él es fiscal y por lo tanto debe saber".

Ottón Solís: "Usted está bajo juramento señor Rattón, no venga a jugar con nosotros aquí por favor. Quizás ha jugado con este país, pero no venga a jugar aquí con nosotros. ¿Sabía o no sabía? ¿Cómo dice usted que no sabía (Raven) si estaba en la Junta Diirectiva".

Rattón: "Ok, entonces sí sabía".

Ottón Solís: "Mintió, entonces usted mintió".

Luego, el legislador del PAC les preguntó a los directivos de Holcim si, en criterio de ellos, Raven debió haberle informado en Junta Directiva del BCR, cuando se conoció la aprobación del crédito para Coopelesca, que el caudal del río venía decreciendo.

Ratton dijo: "El tema hidrológico está en el contrato que se firmó, eso no me corresponde, eso señor diputado... yo no estoy aquí...".Francisdo de Paula afirmó: "De acuerdo a mi ética, el banco estaba enterado".

Solís le insistió en que no era un crédito cualquiera, sino el número diez en tamaño de los que el BCR le ha otorgado al sector privado.

"Yo creo que debería haberse excusado", dijo de Paula."Y no se excusó", le replicó Solís. "Él ahí estaba con el sombrero del BCR, no de Holcim".

El legislador continuó diciendo "suponiendo que él sabía todo eso, ¿debió haber informado al patrón (al BCR)?".

Francisco de Paula, tesorero de Holcim, dijo: "De acuerdo a mi ética debió preguntar si el banco sabía".

"¿Sabe cómo actuó?", le contestó Solís. "En silencio, se quedó callado, no dijo nada, no hizo preguntas, no dijo ¿ustedes tomaron en cuenta que la tememos asegurada en $23 millones, que el río da menos agua...?".

Carlos Arrea sostuvo: "Lo que yo le puedo decir es que él no conocía. Si él conociera que había un problema y él estaba sentado en el banco, tendría que ver yo si en el documento del banco estaba establecido, lo cual estaba. Se considera el decrecimiento de la hidrología del río".

Agregó que los flujos de fondos de la planta eran muy seguros. Carolina Palma, fiscal de Holcim, sostuivo que toda la documentación fue incluida.

Los directivos de Holcim confirmaron que Coopelesca pidió una rebaja en el precio de la venta de Aguas Zarcas, pero ellos más bien tiraban hacia arriba.

"Ellos se sentaron muy fuertemente a negociar el precio con nosotros. Nosotros pedíamos alzas", dijo Arrea.

En marzo del 2014, Holcim encargó un avalúo de la planta a la firma KPMG, el cual arrojó una cifra de $22 millones.

Sin embargo, los directivos de la cementera alegaron que ese precio se calculó con el precio al que ellos vendían la electricidad, a seis centavos y medio de dólar.

Luego, se hizo otro avalúo, dijeron, pero calculando que Coopelesca podía vender la electricidad a 15 o 18 centavos de dólar. Eso arrojó un avalúo entre $48 millones y $59 millones.

Holcim justificó el aumento de precio de la planta con el argumento de que una cosa era el avalúo de la hidroeléctrica en manos de ellos y otra el valor de la planta en manos de una empresa que podía vender más cara la electricidad.

La planta, además, fue asegurada en $24 millones antes de la venta, pero fue vendida en más de $35 millones.

"Tratamos de venderlo al mejor cliente y al monto más alto. Roy González (de parte de Coopelesca) hizo sus flujos, sus cálculos y sus proyecciones, nosotros hicimos las nuestras", dijo Manrique Arrea.

Arrea insistió en es al país al que deberían interesarle los 14 megavatios de electricidad limpia de Aguas Zarcas.

Ottón Solís criticó que Raven se eximiera de Aguas Zarcas en Holcim porque un pariente estaba demandando, pero que no lo hiciera en el BCR.

¿Se opusieron a la apertura del mercado del cemento?

Por otra parte, Ottón Solís le preguntó a Jean Pierre Ratton, presidente de Holcim, si a su empresa le convenía o no que se abriera el mercado del cemento. Solís respondió que eso los hace más competitivos.

El legislador, entonces, le preguntó por qué tratatron de que eso no sucediera. El legislador William Alvarado, del PUSC, dijo tener pruebas de que ellos se opusieron al cambio en el reglamento del cemento, que impedía vender cemento con más de 45 días de almacenaje aunque los mismos manuales de Holcim dicen que este puede conservarse por años..

"No hable como si fueran una empresa de la madre Teresa", le dijo Solís a Ratton, quien pidió conocer los documentos en que ellos se opusieran a la apertura.

El diputado Alvarado le anotó a los directivos que Holcim ayudó a confeccionar el reglamento que impuso esa limitación de los 45 días en el 2005 y, en el 2015, se opuso al cambio.

"Aquí está el documento el 7 de enero del 2015, firmado por Arrea, se solicita no modificar (el reglamento)", apuntó.

La directiva de la compañía corroboró: "Nosotros colaboramos ante una solicitud del Ministerio de Economía".

Arrea alegó que si el cemento se mantiene seco, va a retener su calidad, y que puede ser duradero, más de varios años, según dicen en su manual.

"Si usted empaca el cemento al vacío le puede durar hasta 45 días, vaya a ver cómo lo almacenan en las costas", alegó Arrea. "Empieza a hidratarse y a perder su resistencia. Mientras lo aleje de la humedad nada pasa, pero vaya a ver cómo lo almacenan los distribuidores, y tratan de vender cementos duros".

Los legisladores le preguntaron a Francisco de Paula, expresidente del Banco Central y actual tesorero de Holcim, cuál es el efecto de un duopolio en los precios. ¿Son más altos los precios que en una competencia? "Comparado con una competencia perfecta sí", dijo de Paula.

Ottón Solís los criticó: "Para una empresa que le gusta la competencia debieron haber esperado la competencia, ustedes querían impedir que se modificara el reglamento".

En cuanto a los precios del cemento, desde la entrada de Sinocem, Arrea declaró: "El precio de Holcim ha bajado, ha subido, ha bajado y ha subido y se ajusta de acuerdo al entorno económico, de acuerdo a la competencia, de acuerdo a los costos".