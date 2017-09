En Vivo: Directiva de Holcim, Mario Barrenechea y cúpula del Banco Popular comparecen en Congreso

Este viernes se lleva a cabo una intensa jornada en la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, en la Asamblea Legislativa.

Los diputados interrogan primero a los miembros de la Junta Directiva de Holcim, sobre la venta de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), operación financiada con un crédito del Banco de Costa Rica (BCR).

En un segundo turno lo hará el gerente general del BCR, Mario Barrenechea, por el préstamo para la importación de cemento chino, y de último la cúpula del Banco Popular, que también financió al empresario cementero Juan Carlos Bolaños.

Caso Coopelesca

Los directivos de Holcim niegan que hubiese un conflicto de intereses en la venta de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a Coopelesca, operación financiada por el BCR, en el momento en que Alberto Raven era fiscal de la cementera y, a la vez, directivo de este banco.

El diputado socialcristiano William Alvarado afirma que Raven, como fiscal de Holcim, presentó dos informes en el que se mencionaba la venta de la planta, uno en el 2013 y otro en el 2016, negocio por el cual la cementera tuvo una ganancia del 88% sobre el precio de venta, que fue de más de $35,2 millones.

Agregó que Raven es dueño del 100% de las acciones de la firma O&R Trust, la cual participó en la venta como fiduciaria del 7% de las acciones, que no fueron traspasadas a Coopelesca sino hasta que pagara el 100% del precio.

"No hay conflicto de intereses", dice Manrique Arrea, vocal de Holcim, porque esa era la fiduciaria que usaban todos los abogados de la firma de abogados Zurcher, Odio y Raven, contratada para concretar la compraventa, y del cual Raven es parte.

"Nosotros autorizamos al abogado que nos lleva los trámites de este negocio del bufete Zurcher, Odio y Raven. No sabíamos (que Raven era el dueño del 100% de las acciones), pero entendemos que es una fiduciaria que utilizan todos los abogados. Era simplemente una fiduciaria que utilizaban todos los abogados de esa firma", insistió Arrea.

Consultados por Ottón Solís, los directivos de Holcim confirmaron que ellos tenía conocimiento de que el caudal del río que alimenta la planta Aguas Zarcas venía decreciendo, lo cual afecta la generación de electricidad, pero alegaron que ese dato estaba en los documentos que se le presentaron incluso al BCR.

Agregaron que siempre se le dio mantenimiento a la planta como a cualquier otra obra industrial.

Sobre Raven, agregaron que a él lo separaron de la directiva de Aguas Zarcas en el 2008 cuando supieron que la empresa Ticofrut les puso un juicio por tierras, porque él tenía un pariente en esa compañía.

Luego, se dio el siguiente diálogo:

Ottón Solís: "¿En la Junta Directiva del Holding completo no se discutió el tema?".

Rattón: "Al holding se llevó, pero ahí llegaba simplemente lo que se tenía que aprobar".

Ottón Solís: ¿Si se discutió el tema de un trato de $35 millones?

Ratton: "Sí, se discutió el tema en el momento que supimos de la venta de la hidroeléctrica".

Ottón Solís: "¿Entonces ese día no estaba Raven? Porque en las fotografías de la Junta Directiva sale Raven, en todos los informes".

Rattón: "Él formaba parte".

Ottón Solís: "¿Entonces cómo no se enteró que iban a vender eso?

Rattón: "Bueno, debe haberse enterado, pero quiero decirle...".

Ottón Solís: "Pero usted me dijo que no se enteró, o sea, si estaba en la Junta Directiva, se enteró, no era cualquier trato y él era el fiscal, ¿Cómo usted puede afirmar que él no sabía?".

Rattón: "Tal vez lo que quise decir...".

Ottón Solís: "No, usted lo dijo claramente que no sabía y está en las fotos de la Junta Directiva".

Rattón: "Él es fiscal y por lo tanto debe saber".

Ottón Solís: "Usted está bajo juramento señor Rattón, no venga a jugar con nosotros aquí por favor. Quizás ha jugado con este país, pero no venga a jugar aquí con nosotros. ¿Sabía o no sabía? ¿Cómo dice usted que no sabía (Raven) si estaba en la Junta Diirectiva".

Rattón: "Ok, entonces sí sabía".

Ottón Solís: "Mintió, entonces usted mintió".

Luego, el legislador del PAC les preguntó a los directivos de Holcim si, en criterio de ellos, Raven debió haberle informado en Junta Directiva del BCR, cuando se conoció la aprobación del crédito para Coopelesca, que el caudal del río venía decreciendo.

Ratton dijo: "El tema hidrológico está en el contrato que se firmó, eso no me corresponde, eso señor diputado... yo no estoy aquí...".Francisdo de Paula afirmó: "De acuerdo a mi ética, el banco estaba enterado".

Solís le insistió en que no era un crédito cualquiera, sino el número diez en tamaño de los que el BCR le ha otorgado al sector privado.

"Yo creo que debería haberse excusado", dijo de Paula."Y no se excusó", le replicó Solís. "Él ahí estaba con el sombrero del BCR, no de Holcim".

El legislador continuó diciendo "suponiendo que él sabía todo eso, ¿debió haber informado al patrón (al BCR)?".

Francisco de Paula, tesorero de Holcim, dijo: "De acuerdo a mi ética debió preguntar si el banco sabía".

"¿Sabe cómo actuó?", le contestó Solís. "En silencio, se quedó callado, no dijo nada, no hizo preguntas, no dijo ¿ustedes tomaron en cuenta que la tememos asegurada en $23 millones, que el río da menos agua...?".

Carlos Arrea sostuvo: "Lo que yo le puedo decir es que él no conocía. Si él conociera que había un problema y él estaba sentado en el banco, tendría que ver yo si en el documento del banco estaba establecido, lo cual estaba. Se considera el decrecimiento de la hidrología del río".

Agregó que los flujos de fondos de la planta eran muy seguros. Carolina Palma, fiscal de Holcim, sostuivo que toda la documentación fue incluida.

Los directivos de Holcim confirmaron que Coopelesca pidió una rebaja en el precio de la venta de Aguas Zarcas, pero ellos más bien tiraban hacia arriba.

"Ellos se sentaron muy fuertemente a negociar el precio con nosotros. Nosotros pedíamos alzas", Arrea

Holcim justificó el aumento de precio de la planta con el argumento de que una cosa era el avalúo de la hidroeléctrica en manos de ellos y otra el valor de la planta en manos de una empresa que podía vender más cara la electricidad.

La planta fue asegurada en $24 millones antes de la venta, pero fue vendida en más de $35 millones.

Los directivos de la cementera afirmaron que la rentabilidad de la planta fue de $18 millones durante el tiempo que estuvo en sus manos.

Coopelesca hizo un primer avalúo de $22 millones.

La compañía alegó que ellos vendían la electricidad a seis centavos y medio de dolar el kilovatio, pero Coopelesca podía venderla a 15 centavos, lo que aumenta el precio.

"El avalúo de ellos era $22 millones, pero para alguien que podía vender la electricidad más cara, la planta era un bien productivo", alegaron.

"Tratamos de venderlo al mejor cliente y al monto más alto. Roy González (de parte de Coopelesca) hizo sus flujos, sus cálculos y sus proyecciones, nosotros hicimos las nuestras", dijo Manrique Arrea.

Arrea insistió en es al país al que deberían interesarle los 14 megavatios de electricidad limpia de Aguas Zarcas.

Ottón Solís criticó que Raven se eximiera de Aguas Zarcas en Holcim porque un pariente estaba demandando, pero que no lo hiciera en el BCR.

¿Se opusieron a la apertura del mercado del cemento?

Por otra parte, Ottón Solís le preguntó a Jean Pierre Ratton, presidente de Holcim, si a su empresa le convenía o no que se abriera el mercado del cemento. Solís respondió que eso los hace más competitivos.

El legislador, entonces, le preguntó por qué tratatron de que eso no sucediera. El legislador William Alvarado, del PUSC, dijo tener pruebas de que ellos se opusieron al cambio en el reglamento del cemento, que impedía vender cemento con más de 45 días de almacenaje aunque los mismos manuales de Holcim dicen que este puede conservarse por años..

"No hable como si fueran una empresa de la madre Teresa", le dijo Solís a Ratton, quien pidió conocer los documentos en que ellos se opusieran a la apertura.

El diputado Alvarado le anotó a los directivos que Holcim ayudó a confeccionar el reglamento que impuso esa limitación de los 45 días en el 2005 y, en el 2015, se opuso al cambio.

"Aquí está el documento el 7 de enero del 2015, firmado por Arrea, se solicita no modificar (el reglamento)", apuntó.

La directiva de la compañía corroboró: "Nosotros colaboramos ante una solicitud del Ministerio de Economía".

Arrea alegó que si el cemento se mantiene seco, va a retener su calidad, y que puede ser duradero, más de varios años, según dicen en su manual.

"Si usted empaca el cemento al vacío le puede durar hasta 45 días, vaya a ver cómo lo almacenan en las costas", alegó Arrea. "Empieza a hidratarse y a perder su resistencia. Mientras lo aleje de la humedad nada pasa, pero vaya a ver cómo lo almacenan los distribuidores, y tratan de vender cementos duros".

Los legisladores le preguntaron a Francisco de Paula, expresidente del Banco Central y actual tesorero de Holcim, cuál es el efecto de un duopolio en los precios. ¿Son más altos los precios que en una competencia? "Comparado con una competencia perfecta sí", dijo de Paula.

Ottón Solís los criticó: "Para una empresa que le gusta la competencia debieron haber esperado la competencia, ustedes querían impedir que se modificara el reglamento".

En cuanto a los precios del cemento, desde la entrada de Sinocem, Arrea declaró: "El precio de Holcim ha bajado, ha subido, ha bajado y ha subido y se ajusta de acuerdo al entorno económico, de acuerdo a la competencia, de acuerdo a los costos".