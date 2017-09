Luis Guillermo Solís a Junta Directiva del BCR: 'Si no renuncian, los vamos a destituir'

Quepos. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, advirtió a los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) que, si no renuncian, de igual forma saldrán del banco mediante un proceso disciplinario que establece la ley.

Solís no precisó cuántos meses podría tardar el procedimiento, aunque desea que sea lo más rápido posible. En el caso de un proceso similar que este Gobierno inició contra directivos del Banco Nacional, por un intento de autonombrarse en las directivas de las empresas subsidiarias, Casa Presidencial lleva más de un año sin tomar una resolución.

Este mediodía, en Quepos, el mandatario dijo que algunos directores expresaron cierta posición cuando él les pidió renunciar el martes y, horas más tarde, cambiaron de parecer en la conferencia de prensa en la que anunciaron que no renunciarían. No obstante, no entró en detalles sobre lo discutido.

Solo mencionó que algunos le dijeron que ya habían arreglado sus discrepancias.

Solís todavía está a la espera de las dimisiones de algunos, pero advirtió de que "si no renuncian, serán destituidos de acuerdo a lo que establece el derecho".

A su vez, el jerarca negó haber sufrido un golpe a su imagen política por la negativa a renunciar de los directivos, incluidos los cinco que él colocó en junta directiva: los exdiputados Francisco Molina, Rónald Solís, Gustavo Arias (todos del PAC), la empresaria Mónica Segnini (excandidata a vicepresidenta por el PAC) y la abogada Paola Mora (exmilitante de Alianza Patriótica, partido que se alió al PAC en el 2014).

Directivos del BCR desafían a Luis Guillermo Solís y se niegan a renunciar

Solís afirmó que él no cede a presiones de redes sociales ni a titulares de medios de comunicación.

También, niega que su decisión sobre la Junta Directiva del BCR haya sido tardía. Alegó que fue puntual y basada, conforme lo dice la ley, en un informe técnico de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que tuvo en sus manos un día antes, y que confirmó que persisten los conflictos entre los directivos, lo que afecta la gobernanza del BCR.

El martes, con una carta de renuncia lista para cada uno, Solís citó a los directores a las 4 p. m. para pedirles la salida.

Al encuentro en Casa Presidencial asistieron la presidente interina, Evita Arguedas, Alberto Raven, Francisco Molina, Paola Mora y Ronald Solís. Se ausentaron por motivos de distancia, Mónica Segnini y Gustavo Arias.

Desde el inicio de la reunión, Solís les solicitó la renuncia. El mandatario tenía listos un comunicado y un video. Minutos después de finalizada la reunión, anunció en redes sociales la petición que les había hecho a los directores.

"En la nota, el superintendente (Javier) Cascante detalla, entre otros aspectos, que persisten conflictos internos entre los integrantes de la Junta que impactan de manera negativa su funcionamiento, generando condiciones que dificultan su comunicación, colaboración y debate crítico para la toma de decisiones", dijo el mandatario.

"Señala que estas discrepancias no permiten garantizar los controles en las etapas de formalización y seguimiento de créditos. El Superintendente enfatiza que, a pesar de las gestiones previas de la Presidencia de la República y de la propia Sugef, no ha sido posible resolver las discrepancias dentro de la Junta Directiva, y eso podría poner en riesgo la gestión de negocios del Banco", continuó Solís.

Mientras el mensaje se transmitió por medios digitales, la Junta se reunió por unos minutos a solas en Casa Presidencial para, más tarde, rechazar los argumentos del Presidente y decirle que no saldrían del Banco sin antes de les cumpla con el debido proceso.

Más tarde por la noche, desde la sede central del Banco de Costa Rica en San José, Molina, Arguedas y Mora, desafiaron públicamente a Solís a que los investigara y les demostrara que debían renunciar.

"Nos llama poderosamente la atención que quienes estamos precisamente pidiendo la investigación de los créditos sean las personas que quieren atacar y que quieren silenciar en este caso, destituyéndonos de la Junta Directiva. Me parece que no es lo conveniente en este momento, y no es lo conveniente para el Banco de Costa Rica, no es lo conveniente para el ambiente que se está viviendo, no es lo conveniente para lo que estamos haciendo nosotros como directores", dijo Arguedas.

La Junta Directiva del BCR se ha visto envuelta en polémica en los últimos meses por los créditos otorgados para importar cemento chino y para que Coopelesca le comprara una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.