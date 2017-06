Luis Guillermo Solís: Junta Directiva de la CCSS puede revertir aumento en cuota del IVM

El presidente Luis Guillermo Solís afirmó este jueves que la Junta Directiva de la CCSS puede revertir en el futuro el aumento de un punto porcentual, que se aprobó en enero, en la cuota que aportan los trabajadores a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

A nueve días de que comience a regir la primera parte del incremento, el mandatario insiste en que el ajuste debe suspenderse mientras se discute cómo se rescatará financieramente al régimen de jubilación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el más grande del país.

El alza aprobada por los directivos de la Caja se aplicará de forma escalonada, primero con 0,5 puntos porcentuales a partir del 1.° de julio. En ese momento, el porcentaje del salario que deben aportar los trabajadores pasará de un 2,84% a un 3,34%.

Y, a partir del 1.° de enero del 2018, el ajuste ya alcanzaría el punto porcentual, de manera que el porcentaje del salario que se cotiza alcanzaría un 3,84%.

INTERACTIVO: Averigüe cuánto le rebajará la CCSS de su salario a partir de julio

Solís cree que esa no es la única opción para salvar las finanzas del IVM y cree que, incluso cuando el aumento este en vigencia, este puede ser revertido por esa Junta Directiva.

"No hay ningún cambio en la posición del Gobierno. Por supuesto que vería con suma complacencia que la Junta Directiva (de la CCSS) tome una decisión que permita suspender la entrada en vigencia del aumento, de forma tal que la discusión pueda realizarse. Eso es por lo que hemos abogado desde hace meses".

"Ahora, no sé si será factible, la Junta ya tomó una decisión y pareciera que no están dispuestos, al menos por el número de votos con que cuenta la decisión tomada, de suspender la decisión hasta tanto no haya un debate. Así como la Junta Directiva tomó esa decisión, puede tomar otra, y podría ya entrada en vigencia tomar una decisión de revertir, eso está a futuro, no voy a especular sobre esas posibilidades, estamos trabajando en la misma lógica", dijo el gobernante.

Cuando la Junta de la CCSS votó a favor del aumento, lo avalaron cinco directivos y lo rechazaron dos. Una de las integrantes que lo avaló fue la expresidenta de la Caja, María del Rocío Sáenz, a quien luego Solís le pidió la renuncia considerando que las posiciones del Gobierno estaban siendo transmitidas de forma incorrecta en la aseguradora social. En su lugar, el presidente colocó al exministro de Salud, Fernando Llorca.

Esas declaraciones las ofreció la tarde de este jueves tras la inauguración de la primera etapa del Centro Cívico por la Paz, en Guararí de Heredia.

LEA: Trabajadores aportarán a pensiones 0,5 puntos más en julio y otro 0,5 puntos más en enero

Sin explicaciones. Allí, ante consultas de la prensa, negó que su gobierno haya cambiado su discurso sobre el alza en la cuota obrera. Adujo que siempre ha sido la misma y que no entiende por qué los empresarios se retiraron temporalmente de la mesa de diálogo que discute una reforma a las pensiones de la Caja.

"No veo que haya habido un cambio, no veo que haya habido una decisión del Poder Ejecutivo que motive o justifique la salida de los empresarios, que han tomado esa decisión de manera unilateral y que yo lamento, porque quiero verlos en la mesa, quiero verlos allí, en todas las negociaciones aportando sus ideas, que son muy buenas y muy a tomar en cuenta, en ese debate más amplio. Que se diga que no hemos opinado, me parece que no responde a la realidad, no está cerrado el diálogo entre el sector privado y el gobierno", añadió Solís.

El 9 de junio anterior, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) anunció su salida temporal de esas negociaciones, argumentando que el Poder Ejecutivo carece de claridad sobre qué sucederá con el alza en la cuota obrera del IVM.

ADEMÁS: Empresarios se retiran de mesa de diálogo sobre pensiones, alegando poca claridad del Gobierno

El presidente de esa organización, Franco Pacheco, criticó que por un lado el nuevo jerarca de la CCSS, Fernando Llorca, afirme que el aumento ya es una decisión tomada –visión que las cámaras empresariales comparten– mientras el ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, manifeste que el tema no está cerrado y que, más bien, el incremento debe discutirse en la mesa de diálogo.