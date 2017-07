Luis Guillermo Solís descarta tomar medidas ante polémicos créditos en el BCR

El presidente Luis Guillermo Solís dejó en manos del BCR y de la Sugef las investigaciones sobre los créditos otorgados a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) y a la importadora de cemento chino, Sinocem.

Según el mandatario, una intervención del Gobierno podría generar incertidumbre y, en lugar de aclarar los hechos, la situación se podría complicar más.

En el caso de Coopelesca, el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó un crédito de $32,7 millones para que le comprara una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim de Costa Rica, en el momento en que uno de los miembros de la Junta Directiva bancaria, Alberto Raven, era fiscal de esta última compañía.

Raven estuvo presente en la sesión en que se conoció el préstamo aprobado por el Comité de Crédito. Además, el bufete Zurcher, Odio y Raven, del cual él es socio, representó a Holcim durante la transacción de venta.

En cuanto al préstamo de $20 millones otorgado a Sinocem, para importar cemento, la Junta Directiva del BCR se enfrascó en una discusión por la existencia de un audio en el que hablan el representante de la compañía, Juan Carlos Bolaños, y el subgerente del Banco, Guillermo Quesada Oviedo. Según dijo el propio Raven en el Congreso, la conversación versa sobre un supuesto plan para no pagar el crédito.

Al respecto, el presidente afirmó: "Sobre los acontecimientos en el BCR, tal y como señale en Bancrédito, el Gobierno de la Republica y el Consejo de Gobierno en particular, tienen que ser muy mesurados en los procesos de intervención de los bancos".

"El sistema financiero costarricense es delicado, igual que todos los sistemas financieros y, cuando los gobiernos comienzan a tomar medidas que insinúan intervención en los procesos en donde las juntas directivas de los bancos son las primeras responsables, se generan situaciones de incertidumbre y en algunos casos sospecha de que pueda haber algo que el Gobierno trata de ocultar, o que el gobierno quiere favorecer. Entonces, en lugar de aclarar el proceso, al final lo que puede pasar es que lo enredemos más".

"Respecto a lo que estaba acaeciendo en las decisiones del Banco, sea lo relativo al negocio en Coopelesca, que fue ayer motivo de una comparecencia en la Asamblea, sea lo que toca al caso de la importación de cemento chino y los préstamos para ese propósito, yo lo que digo es que queremos que haya total claridad, total transparencia y que el Banco, que es el que ha tomado las decisiones en cuanto a los préstamos, sea el que informe y resuelva según lo que ellos necesiten hacer", continuó.

Durante la comparecencia del miércoles, la directora Paola Mora anunció que renunciaría a la presidencia del BCR, aunque seguirá en la Junta Directiva. Afirmó tener discrepancias con otros miembros de la cúpula bancaria, como Raven, Francisco Molina (exdiputado del PAC), Evita Arguedas (exdiputada del Libertario) y Mónica Segnini.

LEA: Renuncia presidenta del BCR por confrontación con Junta Directiva

Según dijo, ella no estuvo de acuerdo con que varios miembros de la Directiva trataran de obligar a que, a partir del audio, el Banco dejara de hacerle giros a ese cliente importador de cemento chino.

El presidente, en tanto, insistió en que debe ser el mismo BCR y las autoridades de supervisión financiera las que tomen decisiones.

"Yo prefiero que sea el Banco el que tome las decisiones. Si la presidenta renunció y hoy se elige otro presidente del Banco, que se proceda con los mecanismos a disposición de la junta que son amplísimos y en la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras), que es la entidad que tutela y regula los bancos, que proceda a hacer las investigaciones que correspondan. A mí me parece que es un tema principal, yo he insistido mucho, en el tema de investigaciones, porque no me duelen prendas, no tengo ningún problema que se hagan todas las investigaciones que sean necesarias para aclarar todo lo que se requiera aclarar, si es que hay algo que se considera que puede ser ilícito o equivocado, como lo ha hecho ya la Fiscalía".