Grupo de magistrados evalúa si Corte debería pedirle la renuncia al fiscal Jorge Chavarría

Un grupo de magistrados evalúa si la Corte debería solicitarle la renuncia al fiscal general, Jorge Chavarría, por un presunto letargo en las investigaciones sobre los créditos del Banco de Costa Rica (BCR).

Noticias Monumental dio a conocer las intenciones de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el pasado sábado, y este lunes, la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, confirmó a la La Nación que "hay una inquietud de varias personas" en ese sentido.

Sin embargo, insistió en que prefiere no ahondar en el tema "hasta que la Corte no decida qué va a pasar" y precisó que hoy están convocados a una reunión a la 1:30 p. m., para hablar sobre varios aspectos.

"Es una reunión aparte para conversar sobre varios temas, no está el tema en agenda. No hay ningún acuerdo, no es totalmente cierta la información que se publicó (el sábado), no hay un acuerdo oficial, no hay ninguna reunión secreta, simplemente hay una inquietud de varias personas en ese sentido, y no ha pasado de ser eso, pero yo le pido que me respete mi derecho a no dar ninguna declaración hasta que no se aclare qué va a pasar hoy o en estos días", expresó Hernández.

Actualmente, la Fiscalía investiga ocho casos relacionados con el otorgamiento de préstamos en el BCR, como dos líneas de crédito, por un total de $30 millones, dadas al dueño de la firma Sinocem para la importación de cemento de China, y un préstamo de $32,7 millones para la compra de una planta hidroeléctrica por parte de Coopelesca a la cementera Holcim.

Además, indaga supuestos nexos de Juan Carlos Bolaños, dueño de Sinocem, con altos mandos del BCR y políticos de diferentes partidos políticos, para reformar dos reglamentos del cemento.

Tuit de venezolana. Este lunes incluso, la exfiscala de Venezuela, Luisa Ortega, utilizó su cuenta en Twitter para expresar su apoyo al fiscal Chavarría.

Según Gioconda González, asistente de Ortega, el tuit es en respuesta al artículo de Noticias Monumental.

"Fue en virtud ello", dijo González ante una consulta de La Nación, mediante un mensaje de WhatsApp.

"Mi apoyo al fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría. Hago un llamado a la unión de los ministerios públicos de Iberoamérica", apunta el tuit de la venezolana que fue retuiteado por la cuenta de la Fiscalía costarricense.

Ortega fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Constituyente instalada por Nicolás Maduro en Venezuela, luego de que ella denunciara el rompimiento del orden constitucional.

23 días después, ella vino al país y sostuvo una reunión de dos con Chavarría. Tras el encuentro, ambos salieron a dar una conferencia de prensa, en la cual la venezolana anunció que presentó una denuncia contra el régimen de Maduro por presuntas amenazas a su vida, ante la Fiscalía costarricense y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.

