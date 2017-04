Gregory Coleman, experto en lavado: 'Los bancos deben de saber de dónde viene el dinero’

La posibilidad de que Costa Rica ingrese a la lista gris de países que no cooperan en las acciones contra el terrorismo tiene a los diputados corriendo, literalmente, para aprobar un proyecto de ley que demuestre a la comunidad internacional de que sí hay voluntad en Cuesta de Moras por transparentar el movimiento de dinero y por combatir el lavado de activos.

De no aprobarse la reforma, el país estaría incumpliendo con las normas del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que lo expone a castigos internacionales.

Esta situación ha abierto un debate, en torno a las medidas a las que estarían obligados los profesionales liberales y las empresas, así como los bancos, para garantizar que los recursos que se mueven producto de actividades comerciales, no escondan en realidad los movimientos de lavado de dinero. Al respecto, el experto en lavado de dinero y exagente del FBI, Gregory Coleman (reconocido por formar parte del equipo de la investigación contra Jordan Belfort, conocido como el “Lobo de Wall Street”), conversó con La Nación sobre los extremos y las consecuencias para Costa Rica si no se aprueba una legislación fuerte en esta materia.

¿Cuál es la percepción sobre el país en el asunto de lavado?

El lavado de dinero sucede en todos los países del mundo, no solo aquí. Costa Rica no ha sobresalido, como un país mejor o peor que cualquier otro de América Latina. En Estados Unidos también tenemos lavado de dinero, y como agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones) investigué durante 26 años casos de blanqueo de capitales.”Lo que le falta a Costa Rica es el proceso judicial por lavado de dinero, y algunas leyes que actualmente están cambiando”.

Precisamente esta actividad ha tenido el país en titulares por sonados casos como el de Liberty Reserve y otros casos menores de blanqueo de capitales relacionados con casinos, sportbooks o inversiones fantasmas.

En primer lugar, las apuestas en línea, y los sportsbooks representan un gran riesgo, sin la regulación necesaria esto implica un alto riesgo. En el caso de las inversiones fantasma, también se presenta en muchos países. En el caso de Liberty Reserve , se reconoce como un caso de Costa Rica porque las personas involucradas en el fraude estaban domiciliadas en Costa Rica, pero algunas de las cuentas bancarias estaban aquí, otras en Rusia y otras en Australia.

Esto tiene que ver con el lavado y el fraude en línea.

Hay que tomar en cuenta de que hay lavado de dinero tradicional, y lavado electrónico, por decirlo de alguna manera. El lavado tradicional se daba en países como Australia, Malasia y naciones similares que recibían el dinero en efectivo y lo transformaban en electrónico. Ahora, hay una nueva modalidad, de lavado electrónico, donde se utiliza una moneda virtual, que se creó para este efecto, y se convence a la gente de que esa moneda virtual tiene un valor real. La transferencia se hace de manera electrónica y de forma anónima. Es muy difícil de seguirle la pista. Al final de la ecuación, el blanqueo de dinero se hace de forma tradicional. La moneda electrónica, luego se vuelve en dinero contante y sonante.

¿Cómo funcionaba eso en el caso de Liberty Reserve?

Costa Rica estaba en medio del fraude porque las computadoras que corrían los programas a nivel internacional estaban aquí. El creador de Liberty Reserve, estaba aquí.

¿De qué manera, una legislación robusta podría haber evitado que casos como Liberty Reserve y otros menores, se dieran aquí?

Ok, Liberty Reserve tenía cuentas bancarias aquí, porque cuando hacen la conversión del dinero electrónico al efectivo, deben pagar un depósito a los cambistas que llevan el dinero físico a electrónico, y luego ellos pagan una cuota por transacción a Liberty Reserve por mover esos dineros. Esas cuentas estaban aquí, y eso era lo que desde Estados Unidos se estaba analizando. ”Lo que va a cambiar ahora, con la nueva legislación, es que se prevendría el lavado de dinero, y esto se hace a través de un sistema que permita conocer al cliente. Así es como se le llama: ‘Conocer al cliente’.”Los bancos en Estados Unidos están obligados a saber qué tipo de personas están abriendo las cuentas de ahorros. Lo que la ley debería exigir aquí, es que cada cuenta permita a los bancos conocer a qué se dedica el cliente y de dónde proviene el dinero de ese cliente”.

Esto es parte de lo que se discute en el Congreso.

Así es. Por ejemplo, si usted como periodista abre una cuenta bancaria, el banco debe saber a qué se dedica usted para depositar su dinero. De esta manera, si usted, como periodista empieza a depositar grandes cantidades de dinero, eso sería anormal para un comunicador, pero no para un vendedor de frutas, por ejemplo, que maneja más efectivo. Además, las autoridades deben estar debidamente capacitadas, ya sea las que tengan el acceso a material bancario como las que no, para saber qué es lavado de dinero.

El GAFI está presionando al país para que apruebe la legislación, y que el país no caiga en las llamada lista gris.

Lo primero es que deben conocer qué exige el GAFI, y si no cumplen con esos requisitos, el país tendría graves problemas financieros. Si las leyes no se aprueban, el país podría ser bloqueado de los temas financieros, en especial en Estados Unidos, y un país como Costa Rica no podría darse ese lujo. Tienen que aprobar las leyes. ”Más allá de estas leyes, sé por mi experiencia, que debe haber un verdadero deseo de cambio y seguimiento. Usted no puede estar por mucho tiempo, diciendo que va a hacer las cosas, sin hacerlas. Si un país no lo hace, tendrá que pagar una alta multa por no hacerlo”.











