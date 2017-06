Gobierno mete mano en elecciones de dirigentes cooperativos

Mediante la junta interventora que nombró en el Infocoop, el Gobierno metió mano en las elecciones que el movimiento cooperativo celebrará los días 21 y 22 de julio para elegir a sus dirigentes.

Apoyado en un decreto emitido por Casa Presidencial, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) eliminó requisitos que las anteriores autoridades de la entidad exigían para participar en los comicios. Tal es el caso de tener estados financieros al día y libros de actas legalizados, condiciones tendientes a demostrar que la cooperativa está activa.

Ahora, solo se exige tener personería jurídica vigente, es decir, comprobar la existencia. Ese cambio permitió incluir a 260 organizaciones más en el grupo que puede participar en las elecciones del sector, aumentando el número de posibles electores de 470 a 730.

Así se desprende de un conteo hecho por este medio de la clasificación de cooperativas emitida el pasado 15 de junio por el Infocoop, que está bajo intervención del Gobierno desde el 2 de marzo, en comparación con la definida el 20 de febrero anterior antes de que Presidencia destituyera a los directivos del cooperativismo de la junta directiva y colocara otros a dedo.

Estas cooperativas participarán en las elecciones que convocará el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), órgano político del sector, para elegir a la Asamblea Plenaria que, a su vez, escogerá a sus futuros representantes en el Infocoop, donde se maneja una cartera pública de más de ¢115.000 millones en créditos para el cooperativismo.

También, escogen delegados ante instituciones como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

LEA: Interventora del Gobierno cambia padrón para elegir dirigencia del Conacoop

Cada dos años, el Conacoop realiza tres asambleas sectoriales (agrícola industrial, autogestión y demás cooperativas) para elegir dirigentes. Para ello, el Infocoop envía una clasificación de cooperativas al Consejo, a fin de que este levante el padrón definitivo.

Esta clasificación es la base para que el Conacoop otorgue las credenciales a las cooperativas que participan en las asambleas sectoriales que eligen a la Asamblea Plenaria.

Sin embargo, para participar, el Conacoop también exige estar al día con el pago de las cargas parafiscales del cooperativismo y con la Caja Costarricense de Seguro Social, así como designar un delegado. Luis Corella, secretario general de esa institución, sostuvo que su reglamento sigue vigente y, por tanto, aplicará esas exigencias para los comicios venideros.

El decreto 40402-MTSS, que contiene el reglamento para la emisión de la clasificación que debe emitir el Infocooop, estableció como único requisito para participar la personería jurídica activa e incluso en proceso de inscripción, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Esta norma reemplazó el reglamento anterior, vigente desde 2008, que exigía a las cooperativas presentar además de la personería jurídica, libros de actas legalizados y estados financieros.

Para este año se tenía previsto la realización de las elecciones los días 8 y 9 de mayo; sin embargo, la junta interventora decidió retirar la clasificación que se había enviado en febrero, por lo que fue necesario retrasar el proceso.

La lista se clasifica en cuatro categorías de cooperativas: agrícola industrial, autogestión, demás cooperativas y uniones y federaciones. Con el cambio, la que más aumentó es la de "demás cooperativas", que pasó de 304 organizaciones a 453.

Si se excluyen las cooperativas de estudiantes, cuya cantidad no varió entre padrones (246), la cifra de junio es el doble que la de febrero.

Cooperativas "fantasma"

Según alega el Infocoop, la junta interventora introdujo los cambios para garantizar "condiciones de absoluta inclusividad y democracia", que permitan la participación de todas las cooperativas.

Luis Emilio Cuenca, viceministro de Trabajo y uno de los interventores del Instituto, aseguró que el cambio se dio por solicitud de cooperativas que quedaron por fuera del proceso anterior, por no haber presentado los requisitos.

LEA: Poder Ejecutivo se basó en denuncias anónimas para intervenir el Infocoop

Cuenca alegó que sospechaban que, en la lista anterior, había un conjunto de cooperativas "fantasma" que cumplían con los requisitos anteriores, pero que fueron creadas para participar en el proceso. No obstante, no dijo nombres.

"Tuvimos una cantidad de solicitudes de cooperativas que no son 'fantasma' y entonces vimos de qué manera se podía generar un proceso respetuoso de la ley cooperativa desde una óptica de simplificación de trámites", señaló el funcionario.

Sin embargo, esas dudas no se disipan con la nueva clasificación, y reconoce que bajo el nuevo esquema tampoco es posible dejar por fuera este tipo de organizaciones.

Sin aportar pruebas, Cuenca afirmó: "Hay un conjunto de cooperativas, las de febrero, de ahí hay un conjunto pequeño que es 'fantasma' y que fue hecho para ser 'fantasma' y calculado para ser 'fantasma', pero tiene otras cooperativas reales que quedaron excluidas... entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, que es política, que es decir: ¿excluyo a todos estos sin poder eliminar a los 'fantasmas'?, ¿o incorporos a todos y me aguanto a que los 'fantasmas' existen porque no tengo las herramientas ni legales ni gestionarias para eliminarlos?".

Por otro lado, el director de Infocoop, Gustavo Fernández, añadió que mantener los requisitos anteriores como los estados financieros hacía "restrictivo" el proceso, ya que una gran parte de las organizaciones no tienen los medios para tener documentos actualizados o tener una contabilidad.

LEA: Red criminal manipuló millonarios créditos del Infocoop a su antojo

"Hay cooperativas pequeñas y medianas que, si no tienen alcance político, no tiene capacidad de contratar a un contador para tener estados financieros al día, no tienen ninguna contabilidad, pero sí tienen actividad empresarial, esas cooperativas, bajo el esquema anterior, no pueden llegar a votar", señaló el director, nombrado por la nueva junta del Infocoop.

En la misma línea, Cuenca dijo que "muchas de estas cooperativas no llegan a tener esos requisitos sin ayuda política".

Sumado a eso, Fernández argumentó que en el proceso anterior las cooperativas tuvieron "poco tiempo" para incorporarse a la clasificación; la convocatoria fue en diciembre de 2016 y la lista se completó a mediados de febrero.

Cuenca descartó la intención del Gobierno de no reconocer la autonomía del Conacoop e interferir en los filtros que aplicará, como constancia de no deber dinero a la CCSS. Empero, se sugirió que no se solicitara nuevamente la personería jurídica vigente porque ese requisito ya estaba superado en la clasificación.

También se sugirió la vigilancia del Infocoop durante las asambleas