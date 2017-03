Gobierno reconoce que difícilmente cumplirá meta de crear 217.000 empleos

A la fecha ha generado casi 57.000 puestos de trabajo, un 26% de lo prometido

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El gobierno de Luis Guillermo Solís reconoció que es "bastante difícil" que cumpla con la promesa, planteada en su primer año, de generar 217.000 nuevos puestos de trabajo para el 2018.

A la fecha, solo ha logrado generar 56.826 empleos nuevos, un 26% de la meta planteada y muy por debajo de proyecciones hechas en el Plan Nacional de Desarrollo.

"La meta va ser difícil de cumplir en materia de generación de empleo. Hay que ser transparente y franco, claro está, reconociendo las causas y tratando de revertir esas causas en la medida de los posible", admitió la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez.

Sánchez también reconoció que desde un principio sabían que era una meta "difícil de cumplir".

Así lo manifestó, la tarde de este martes, en una conferencia de prensa que ofreció en Casa Presidencial para presentar un informe del cumplimiento de metas del segundo año del Plan Nacional de Desarrollo.

La funcionaria insistió en que el incumplimiento de esa meta no se le puede achacar a las instituciones del Estado encargadas de la generación de trabajo, sino que responde a una coyuntura internacional.

"Las proyecciones para que alcancemos la meta propuesta para el cuatrienio son bastante difíciles de alcanzar. Esto obedece a una situación particular que incluso no solamente es de la economía costarricense, sino de la economía mundial. Pese a que hay crecimiento económico, no hay igual ritmo de generación de empleo. Tenemos una situación estructural que genera un desajuste entre lo que son los sectores más dinámicos en la generación empleo y las características que tiene el perfil de la fuerza laboral en nuestro país".

"Esto es una situación crítica. Nosotros la hemos valorado como tal, y no solamente obedece a una responsabilidad que se le pueda atribuir a las instituciones que están en el sector de trabajo y seguridad social, sino que es consustancial a la misma dinámica de la economía contemporánea a nivel mundial", declaró la jerarca de Planificación.

La ministra sostuvo que es difícil saber con cuál cifra cerrará el Gobierno el cuatrienio. No obstante, señaló que la intención es que se mantenga una tendencia creciente, como ocurrió en los últimos años.

En 2015, se generaron 20.978 puestos de trabajo, mientras que en 2016 se cifra fue de 35.848, o sea, que hubo un alza del 71%.

"Difícilmente yo podría decir a dónde vamos a terminar. Yo sí estoy convencida de que estaremos trabajando y articulando cada vez más los esfuerzos de las diferentes instituciones y sectores para generar la mayor cantidad de fuentes de empleo posibles. En ese sentido, ojala pudiéramos, y creo que así va a ser, acercarnos muchísimo a la meta que inicialmente nos habíamos propuesto. Como les decía, hay condiciones estructurales que vuelven el reto complejo, pero no por eso dejamos de trabajar", sentenció Sánchez.

Resultados parciales. Según el informe de la ministra Sánchez, el Gobierno ha cumplido cuatro de las siete metas generales que planeó para alcanzar los tres objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Además de reconocer atrasos en la meta de generación de empleo, el Poder Ejecutivo admite que aún no cumplen con disminuir a 0,49 el Coeficiente de Gini —que mide la desigualdad social— a nivel nacional para el 2018.

En el 2017, se previó que ese indicador debía llegar a 0,50, pero quedó a 0,51.

En la tercera meta donde no se reflejan mejoras es en el índice de efectividad del Gobierno, el cual es elaborado por el Banco Mundial para medir la eficacia de los gobiernos. En este caso, la promesa de la administración Solís era alcanzar un valor de 0,96 para el próximo año, pero la cifra es de 0,38.

Según Sánchez, esa diferencia se debe a que no hay cifras actualizadas de ese índice, que es internacional, para el 2016.

Metas que el Gobierno dice haber cumplido:

-Alcanzar el 6% de crecimiento del PIB en el 2018. La meta para el 2016 era del 5% y se alcanzó un 4,3%.

-Reducir la tasa de desempleo abierto a 7% para el 2018. La meta para el 2016 era del 8,05% y se alcanzó el 7,8%.

-42.000 hogares atendidos integralmente y que superan la línea de pobreza para el 2018. La meta para el 2016 era de 42.000 (54.600 familias) y se alcanzaron 42.753 hogares.

-Alcanzar una calificación de 66,5 en el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización no gubernamental Transparencia Internacional en el 2018. La meta para el 2016 era de un 63,8 y se alcanzó un 58 en una escala de 1 a 100.











Comparta este artículo Nacional Gobierno reconoce que difícilmente cumplirá meta de crear 217.000 empleos Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Gobierno reconoce que difícilmente cumplirá meta de crear 217.000 empleos Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.