Gobierno alega que ministro de Turismo tiene salario único

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, alegó este martes que el jerarca de Turismo, Mauricio Ventura, está exento de la discusión sobre pluses salariales porque lo que recibe es un salario único.

Según Alfaro, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) no paga incentivos a su presidente ejecutivo, sino que le paga de acuerdo con una de dos categorías: profesionales y no profesionales.

"En el tema del ministro Ventura, para mí la discusión es clara, ahí (en el ICT) hay un salario único, los presidentes ejecutivos en este país tienen salario único, no tienen prohibiciones, así que para mí es algo que está bastante claro", dijo Alfaro en conferencia de prensa desde Casa Presidencial.

Así lo afirmó ante la discusión de si Ventura podía cobrar prohibición o dedicación exclusiva, en vista de que carece del requisito de estar incorporado a su colegio profesional.

El ministro de la Presidencia sostuvo: "Hay dos categorías, una para profesionales y otra para no profesionales, eso es todo lo que hay ahí, no hay más componentes ni otros rubros. El ministro Ventura estaba ubicado en una categoría y tienen que ubicarlo en la otra, eso es todo. No tiene dedicación exclusiva, tiene una prohibición de ley. Todos los presidentes ejecutivos tienen una prohibición, tienen un mandato de dedicarse exclusivamente a su trabajo, pero eso no significa que tengan un pago por dedicación exclusiva, son dos cosas distintas".

La versión de Alfaro dista de la que emitió Alberto López, gerente general del ICT el 28 de abril, ante una serie de preguntas de este medio, tanto por correo electrónico como por teléfono.

Ese día La Nación dio a conocer que Ventura recibió ¢25 millones por concepto de prohibición, el equivalente al 65% del salario base, a pesar de que incumplía con el requisito de estar incorporado al Colegio de Ciencias Económicas.

En esa oportunidad, el gerente alegó que el salario que se le venía pagando al jerarca incluía el incentivo conocido como prohibición, que equivalía a un 65% del sueldo base. Ese plus está establecido en el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para que los altos jerarcas del Estado no ejerzan su profesión liberal.

El ICT agregó que, al darse cuenta de que Ventura incumplía un requisito, determinó que debía devolver ¢3,6 millones porque, en lugar de la prohibición, se le reconocía otro incentivo conocido como dedicación exclusiva, que equivale a un 55%. Para ese beneficio, agregó el gerente, no se requiere de ser profesional y se puede pagar de manera retroactiva.

Los ¢3,6 millones son la diferencia entre ambos pluses.

El gerente del ICT detalló que, si bien el ministro Ventura cobraba un salario único, este incluía el 65% por prohibición.

A los presidentes ejecutivos los cubre la misma prohibición que a los ministros y viceministros, la cual es inherente al cargo e irrenunciable para los jerarcas que cumplan con requisitos para ejercer una profesión liberal. Esa prohibición exclusiva y excluyente de otros incentivos, para los jerarcas mencionados en la ley contra la corrupción.

"Tanto el señor (Alejandro) Castro (subgerente de Mercadeo del ICT) como el señor Ventura han recibido el salario único que contempla el 65% de prohibición", reza el correo electrónico que consigna a López como el vocero.

En ese correo no se indicó que existieran las dos categorías, de profesionales o no profesionales, que mencionó este martes el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, por el contrario el gerente del ICT solo habló de prohibición y dedicación exclusiva.

Primera entrevista. Incluso así lo reiteró en una entrevista telefónica ese mismo día con La Nación. A continuación un extracto de esa conversación con Alberto López:

– ¿Por qué en el cuadro aparece (que él debe devolver ¢134.000 pagados de más al mes? ¿Eso fue lo que recibió por prohibición?

– La diferencia entre las dos opciones que hay en ese tipo de nombramientos es que se pague dedicación exclusiva o que se pague prohibición. La dedicación como dice ahí arriba (en el cuadro del correo) es de un 55%, la prohibición es un 65%. La diferencia entre esos dos, eso es lo que representan esos ¢134.000, o sea, que en el caso de los funcionarios, en el caso de don Mauricio lo que se pagó de más por mes son ¢134.000, o sea, 10% de más, el 65% versus el 55%, y en el caso de don Alejandro (Castro) es un poquito menos porque la base es un poquito menor, por eso es ¢95.000. Lo cierto es que ese monto, ¢134.000 no representa el 65%, jamás, representa el 10% de esa diferencia.

– ¿Se le varió la prohibición por dedicación exclusiva?

– Exactamente, entonces desde que se le instruye a Recursos Humanos que... Se le instruyen varias cosas, usted lo pudo ver al final (del documento), uno de los cosas que se le instruyen es de inmediato se los coloque en la categoría que les corresponde mientras que hacen el trámite de completar lo que les hace falta, porque en eso no hay un incumplimiento de los funcionarios, sino que no se les advirtió que ese era un requisito y por lo tanto no lo cumplieron, entonces, mientras tanto quedarán en la categoría de 55%; no obstante, cuando traigan el cumplimiento de requisito, de inmediato vuelven a la categoría del 65%.

– ¿Y se puede eso, de cambiar de un incentivo a otro y que sea retroactivo?

– Sí, claro, porque son pluses exactamente y son requisitos, como no son los requisitos de entrada, el salario base, sino para pluses, entonces efectivamente en el momento que se cumplen... por es que es que también es tan sencillo decir 'de aquí para atrás debe regresar lo que se pagó de más'. De la misma forma, así de sencillo, apenas se cumpla, de aquí en adelante queda en la nueva categoría.

– De aquí en adelante sí porque ya cumplió los requisitos, pero retroactivo no sé, me salta la duda, por eso le pregunto.

– Retroactiva la reducción, la reducción.

– No, la reubicación de un incentivo, porque hoy le están pagando prohibición y resulta que le estaban pagando mal y entonces, deciden pagarle dedicación exclusiva retroactivamente.

– Es que la dedicación sí, para la dedicación sí se cumple porque es un requisito escolar. Ahí sí, es que los requisitos son muy diferentes, es que no son las mismas categorías que tenemos los funcionarios, digamos en plazas fijas, al ser nombramientos de confianza solo hay dos categorías: una para la cual se paga dedicación y que los requisitos son mínimos, y otro para la cual se paga prohibición, verdad, esa es la diferencia entre un requisito. Esos requisitos de la dedicación por ejemplo acá, no son los mismos que para otras categorías en donde sí se acumulan todos los pluses que tiene la institución, hay una pequeña confusión ahí.

– ¿Y para dedicación exclusiva no se necesita estar colegiado?

– No señora.

– ¿No?

– No, no.

Segunda entrevista. Ese mismo día, pero a las 7:45 p. m., el ministro Mauricio Ventura tampoco mencionó las dos categorías que hoy señaló Alfaro y por el contrario habló de pluses.

"Siguiendo las instrucción de la directriz presidencial (N°. 665-P de febrero de 2017) se hace la revisión y aparecen dos casos, uno en el año 2014, año en que ingresa un funcionario y yo que entro en el año 2015. El mismo error del departamento de Recursos Humanos en ambos casos y pareciera que no sabían que tenían que hacerlo o no sé. Los funciones del departamento de Recursos Humanos dan por hecho que los dos casos, tanto el director de Mercadeo como yo, los dos estamos colegiados, yo tengo una maestría en Administración de Empresas de una universidad americana y el director de Mercadeo tiene una maestría en el Incae, ninguno de los dos estamos colegiados", detalló Ventura.

"Al creer que estamos colegiados nos pagan un plus de 65% sobre el salario base, cuando lo correcto debió haber sido pagar un plus del 55%, no de 65%, entonces hay un 10% de diferencia sobre la base, sobre el salario base", agregó el titular del ICT.

Y cuando se le preguntó que cuál había sido el alegato que le dieron para decirle que ya no le pagaban prohibición, sino dedicación exclusiva de manera retroactiva, él respondió: "Ni si quiera me han dicho que es retroactivo, lo único que me han dicho es 'mire a usted se le pagó el 65% y debío pagársele el 55%. Aquí hubo un error del 10%'. Eso es lo que me dice el departamento de Recursos Humanos. Se equivocaron".











