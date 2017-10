Gobierno decide proponer un IVA del 13%

El Gobierno decidió proponer la transformación del impuesto de ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA), pero manteniendo la tasa actual del 13%, en lugar del 15% que venía promoviendo.

Así se consignó en el borrador del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que el Poder Ejecutivo pondrá a discusión entre los diputados. La creación del IVA implica gravar servicios que hoy no tributan, como los informáticos, los alquileres, los servicios de televisión por streaming, los gimnasios y los abogados.

El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, considera que con un IVA del 13% es más factible alcanzar los 29 votos necesarios para aprobar la creación del impuesto en el Congreso.

El Gobierno urge la aprobación ante un acelerado deterioro de las finanzas del Estado. El 2016 cerró con un déficit del 5,2% del producto interno bruto (PIB) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estimó que ese indicador subiría a un 5,9% del PIB para este año.

Sin embargo, en una revisión posterior, divulgada la última semana de julio, el BCCR subió la proyección del déficit fiscal a un 6,1% del PIB y, de paso, proyectó un 6,8% para el 2018.

El viceministro dijo que, si bien propondrán un IVA del 13% al inicio, el Ejecutivo está dispuesto a aumentar la tasa al 15% si nace un consenso mayoritario durante el proceso de negociación.

"El 15% no es definitivo, el borrador viene con un 13% que es lo que ya tenemos hablado, tal vez esa discusión sería bueno hacerla durante el trámite del proyecto. Eventualmente, subirlo a 14% por dos años y luego bajarlo a 13%, o como el candidato del PLN (Antonio Álvarez) ha mencionado, subirlo definitivamente a 15% por dos años y volverlo a bajar a 14%. Estas opciones están ahí pero el borrador viene con un 13%, que son los acuerdos que tenemos hasta el momento", declaró el viceministro.

Agregó el IVA del 13% cuenta con el apoyo de diputados de Liberación Nacional (PLN) y que esperaría el apoyo por parte de la bancada del gobernante Acción Ciudadana (PAC).

"Lo he conversado, pero nadie me ha dicho que sí salvo Liberación y nadie más, todo el mundo lo está valorando pero no tengo nada definitivo que pueda definir como consenso (...). El PLN dijo que sí y el PAC estimaría que sí, porque, para serle sincero no he ido a la fracción pero podría ponderar que sí, y los demás no están definidos", expresó Mora.

El borrador del proyecto de ley se pondría a discusión esta semana y también incluye ajustes en el impuesto de renta y en el régimen de empleo público.

Apoyo de candidatos. De momento, la propuesta de Zapote cuenta con el apoyo de tres candidatos presidenciales con presencia en la Asamblea Legislativa. Tal es el caso de Antonio Álvarez, del PLN; Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA).

Los tres coinciden en que es una buena opción para apaciguar la crisis fiscal, pero insisten en que primero tienen que analizar el texto completo.

"Si el gobierno lo presenta con 13% nosotros no lo moveríamos de ahí. Tenemos que ver todo el proyecto obviamente, estudiarlo en su totalidad y ver los diferentes aspectos de los que hemos venido conversando, pero en todo caso, si el proyecto al final nos parece que lo podemos apoyar, nosotros no propondríamos que se modifique el porcentaje", dijo Álvarez.

Y añadió que, de ganar las elecciones en febrero del 2018 y llegar a la Presidencia, analizaría la posibilidad de elevar la tasa impositiva.

"Yo diría que a partir de mayo haríamos un análisis de finanzas públicas y tomaríamos una decisión", afirmó el verdiblanco.

El frenteamplista Edgardo Araya, por su parte, aplaudió la decisión de Casa Presidencial y planteó la necesidad de que en el texto se establezca que el tributo se le devolverá a las familias más pobres, al tiempo que confirmó que asesores legislativos de varios partidos políticos vienen negociando y consensuando el texto con las reformas fiscales.

"Eso es lo que nosotros hemos dicho desde que empezamos, de la necesidad de una reforma fiscal progresiva integral, justa y solidaria. Siempre hemos planteado que el IVA se mantuviera en 13%, entonces saludamos esa decisión del gobierno", aseguró el frenteamplista.

Edna Camacho, candidata a vicepresidenta de PUSC, apoya la reforma, siempre y cuando se apruebe primero la reforma constitucional que pone un límite máximo al déficit fiscal.

"Si se aprueba la regla fiscal en comisión, podemos discutir la transformación del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado pero sin aumentar la tasa, es decir, mantenerla al 13%. Además, hemos dicho que debe darse un tratamiento especial a la educación y la salud, para no afectar el acceso de la población a esos servicios esenciales", declaró Camacho.

Otras posiciones. Carlos Alvarado, del PAC, aseveró que él se inclina por un IVA del 15% y que tendría que analizar cuál sería el impacto en las expectativas de recaudación con un 13%.

"Creo que, como he mantenido, lo mejor para el país y para la gente es el 15% con devolución; no obstante, entiendo. Tenemos una situación compleja y eso lo comparto. Lo más importante en este momento es que se avance con la discusión", manifestó el rojiamarillo.

El libertario Otto Guevara, de entrada, le dijo no a la posibilidad de transformar el tributo de ventas en IVA. Él es del criterio que esa medida incrementaría la pobreza.

"Yo estoy en total desacuerdo con esa pretensión. El hecho de mantener el IVA en un 13%, pero extendiendo su base, significa que hay una gran cantidad de actividades que hoy no están sujetas que van a tener que pagar impuesto del 13%, eso va a empobrecer masivamente a las familias costarricenses".

"Antes de hablar de impuestos tenemos que hacer una reducción sustancial del gasto público, condonar deudas del Estado de instituciones públicas. He propuesto vender activos del Estado: Bancrédito, el Banco de Costa Rica (BCR) o la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros (INS)", explicó Guevara.

¿Qué es el IVA?

El impuesto al valor agregado (IVA) se paga al Estado por el uso de un bien o servicio. En la actualidad, en el país ese tributo solo se paga por la adquisición de bienes y se conoce como impuesto de ventas. Equivale al 13% del valor del producto.

Por servicios como los informáticos, los alquileres, los servicios de televisión por streaming, los gimnasios y los abogados hoy no tributan.

¿Cuál es la agenda prioritaria del Gobierno para el periodo de sesiones extraordinarias?

En total, el gobierno de Luis Guillermo Solís impulsara cinco proyectos de naturaleza fiscal y seis para atención emergencias. Dichas iniciativas las impulsará a partir del 1°. de diciembre del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018, durante el periodo de sesiones extraordinarias, en el cual Zapote define la agenda legislativa.

Proyectos fiscales

-Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, transforma el impuesto de ventas en IVA, reforma el tributo de renta y una serie de cambio en materia de empleo público. -Expediente 19.144: Reforma parcial del Reglamnto de la Asamblea Legislativa para incluir el principio de responsabilidad presupuestaria.-Expediente 20.179: Reforma para incluir en el artículo 176 de la Constitución Política la obligación de aprobar los presupuestos nacionales con los votos de 29 diputados cuando los gastos presupuestados superen los ingresos tributarios probables en más del 3% del PIB.

-Expediente 20.203: Ley de Fortalecimiento del Control Presupuesto de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central, para que los planes de gastos de las instituciones desconcentradas aparezcan en el Presupuesto Nacional.

-Expediente 20.439: Derogatoria de la ley que impide el ingreso de capitales extranjeros.

Proyectos relativos al huracán Nate

-Expediente 19.308: Reforma al artículo 15 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, para aumentar cantidad de horas máquina que pueden usar las municipalidades.

-Expediente 19.899: Reforma a la Ley General de Caminos para facilitar la reconstrucción de carreteras impactadas.

-Expediente 20.202: Creación de la Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Plan propuesto por la Contralora para facilitar refrendo.

-Expediente 20.407: Creación de la Ley para la Regulación del Patrimonio Natural y Forestal del Estado.

-Expediente 20.447: Creación de la Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras en el Patrimonio Natural del Estado.-Expediente 20.488: Reforma parcial a la Ley de Contratación Administrativa para darle mayor celeridad al tema de contrataciones introduciendo el concepto de oralidad y permitiendo la utilización de medios electrónicos.