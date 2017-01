Gobierno califica de inaceptable el llamado a huelga de los sindicatos

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, calificó de inaceptable la huelga que los sindicatos de Educación y Salud planean hacer en febrero, justo en la entrada a clases, en protesta por la convocatoria del proyecto de ley que limitaría los pluses salariales del sector público.

Alfaro declaró que no hay razón para el movimiento convocado por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), pues sostuvo que los espacios de diálogo se mantienen abiertos junto a un proceso legislativo tendiente a sanear las finanzas públicas, mediante ajustes de impuestos y control de gasto.

"No cabe en una democracia el condicionamiento o el veto a discusión a ningún tema. El tema está en discusión en la Asamblea Legislativa y no debe ser vetada la discusión", dijo Alfaro.

BUSSCO se opone al proyecto de la diputada Sandra Piszk, 19.506, convocado para discusión por el presidente Luis Guillermo Solís. Este plan equipararía, por ejemplo, las anualidades que se pagan en el sector público para que ninguna supere el 2,5%, como ocurre hoy en los ministerios de Gobierno. En otras instituciones, los funcionarios reciben hasta un 6% adicional por año por antigüedad.

El ministro sostuvo que el gobierno tiene la mejor de las disposiciones para seguir dialogando, establecer contactos y mantener intercambios. "El proyecto que causa molestia a los sindicatos está en discusión en la Asamblea y hay espacio para reformas. No tiene razón de ser el movimiento (de huelga); está en buena parte en manos de los sindicatos este proceder y ver cómo afectaría a la ciudadanía el impacto de un movimiento de este tipo", agregó.

Añadió que la contención de gasto es un tema ineludible: "Si en el tiempo mantenemos un desequilibrio fiscal nos vamos a ver afectados. No es una especulación, es la consecuencia del desequilibrio fiscal, es el alza de tasas de interés. Lo segundo es recortar el gasto, y que me digan en qué recortamos, si recortamos en Seguridad o en Salud o en Educación, no hay donde"."Hay muchísimos diputados que han expresado dudas sobre el proyecto, no solo de diputados afines al sector sindical. Esperamos que no haya una huelga", continuó. "No es aceptable ese ultimátum de parte de los sindicatos".











