Costa Rica negó a Venezuela trato preferencial para diputados constituyentes

Los diputados constituyentes venezolanos que ingresarán a Costa Rica no podrán utilizar el Salón Diplomático del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ni gozarán de trámites migratorios expeditos.

La embajada de Venezuela en San José solicitó el trato preferencial para estos políticos, que participarán en un acto en la Asamblea Legislativa el viernes, pero el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís rechazó la solicitud.

La decisión de no otorgarles a los visitantes ninguna facilidad la confirmó este jueves a La Nación el canciller, Manuel González.

Según el jefe de la diplomacia costarricense, la negativa tiene su origen en la decisión del Gobierno de desconocer los acuerdos que tome la Asamblea Constituyente de Venezuela, por considerar que fue elegida en unos comicios espurios y que usurpó a la Asamblea Nacional de ese país, que sí había sido elegida democráticamente y en la que tenía mayoría la oposición al mandato de Nicolás Maduro.

"Si fuera a la inversa, si varios de nuestros diputados democráticamente electos quisieran ir a Venezuela para criticar a la Constituyente, estoy seguro que el régimen actual de Venezuela no lo permitiría". Canciller Manuel González

"Hace unos días recibimos la solicitud de la Embajada de Venezuela de conceder cortesías diplomáticas a los diputados constituyentes, pero la Cancillería giró instrucciones de no hacerlo, pues el país no reconoce a ninguno de los miembros de la Asamblea Constituyente. Para nosotros todo lo relacionado con esa Asamblea es nulo", afirmó González.

Según el canciller, las solicitudes de Caracas se circunscribieron a permitirles a los constituyentes utilizar los mecanismos diplomáticos que les otorgan ciertas preferencias al ingresar al país, como trámites migratorios rápidos, además de la posibilidad de descansar en el Salón Diplomático del Aeropuerto.

González dijo que Venezuela no solicitó ni vehículos para trasladar a los diputados, ni ningún otro tipo de beneficio. "En todo caso nos hubiéramos negado a hacerlo", afirmó.

El canciller dijo que el Gobierno no puede hacer nada para impedir el ingreso de los constituyentes a suelo nacional, pues el país no pide visa de ingreso a los ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, González les pidió a los visitantes prudencia y respeto durante los actos en los que vayan a participar. Este jueves, se hizo público que los cuatro constituyentes participarán el viernes, entre la 1 p. m. y las 6 p. m. en un acto que se realizará en el Salón de Expresidentes del Congreso y que se denomina "Encuentro Mesoamericano y Caribeño por la Paz y Dignidad de Venezuela Bolivariana".

El evento lo organiza la diputada del Frente, Ligia Fallas y su compañero de bancada, José Ramírez.

"Hay que recalcarle al país que ese evento no es un acto oficial del Poder Ejecutivo y que el Gobierno no lo avala ni lo respalda. Es el tipo de cosas que ocurren en una democracia como la nuestra, a la que pueden venir personas con todo tipo de pensamiento a manifestarse libremente. Si fuera a la inversa, si varios de nuestros diputados democráticamente electos quisieran ir a Venezuela para criticar a la Constituyente, estoy seguro que el régimen actual de Venezuela no lo permitiría", dijo González.

A principios de agosto, el canciller participó en una reunión en Perú con otros colegas latinoamericanos que conformaron el Grupo de Lima, una instancia diplomática que condenó la Asamblea Constituyente y al Gobierno de Nicolás Maduro.

En ese marco, el canciller costarricense afirmó que la Asamblea Constituyente fue "la estocada final" de parte del Gobierno chavista a la democracia venezolana.

De igual forma, González calificó como "nulo e ilegítimo" el proceso para elegir la Constituyente de 545 miembros. Costa Rica también condenó las 125 muertes que ocurrieron durante los meses previos a la celebración de los comicios.