La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ayudó al AyA a investigar conexiones ilegales de agua en los acueductos públicos.

La investigación se tradujo en cuatro causas penales por supuesta usurpación de agua y otros delitos, que están bajo indagación del Ministerio Público, el cual todavía espera los informes policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El delito de usurpación de agua se castiga con penas de prisión de un mes a dos años.

Mariano Figueres, director de la DIS, relató que, en el 2015, la agencia de Inteligencia de Casa Presidencial recibió informes sobre "una situación" en el Acueductos y Alcantarillados (AyA) cuya magnitud, según dijo, daba pie para que se realizara una labor de campo de inteligencia y el posterior análisis de los indicios sobre el supuesto hecho, el cual fue trasladado en un informe a las autoridades del AyA.

La presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, informó en un correo electrónico de que se trata de casos de "conexiones ilícitas". Declinó dar detalles por encontrarse el asunto en conocimiento del Ministerio Público.

Casi la mitad del agua canalizada por las tuberías del Acueductos y Alcantarillados se desperdicia por fugas y también, en parte, por conexiones ilícitas. En el 2008, por ejemplo, se detectó que, en el cantón de Santa Ana, 35 piscinas eran abastecidas mediante usurpaciones de la cañería pública.

La DIS tiene por función "detectar, investigar, analizar y comunicar al presidente de la República o al ministro de la Presidencia, la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia o la integridad territorial o pongan en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones".

La Ley de Policía también como funciones de la DIS "coordinar con organismos internacionales los asuntos de seguridad externa, ejecutar labores de vigilancia en materia de seguridad del Estado y de sus bienes, con la autorización previa y expresa del ministro respectivo, e informar a las autoridades pertinentes del Poder Judicial, de la amenaza o la comisión de un delito y trabajar coordinadamente con esos cuerpos, para prevenirlo o investigarlo".

Figueres afirmó: "El OIJ es policía y la DIS es inteligencia. La actuación de la policía judicial es 'poshecho'. Cuando se determina a nivel de inteligencia que hay suficientes elementos, es que entra la policía a hacer la investigación porque ya hay suficientes indicios de que se ha cometido un ilícito y esa es la parte donde se judicializa. La parte de inteligencia es muy inicial, muy al principio del análisis de la situación".

"La inteligencia no entrega pruebas. Nosotros, al no ser policía, no podemos levantar prueba, no podemos recabarla. Lo que recabamos son indicios y se hace el análisis, el recabar prueba le toca a la parte policial", zanjó.

Mariano Figueres autorizó la operación de inteligencia en el AyA e informó del asunto tanto al presidente Luis Guillermo Solís como el ministerio de la Presidencia, Sergio Alfaro, en uno de los informes semanales de operaciones que rutinariamente les traslada la DIS.

Mario Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa), aseguró que el gremio desconocía que la DIS hubiese investigado algo relacionado con Acueductos.

Rodríguez recordó que, en el 2015, el Sindicato denunció varios casos de usurpación de aguas y de conexiones ilícitas en varios proyectos de vivienda en el oeste de la capital, en el muelle de Caldera, y en el lago de La Sabana, por lo que presume que la agencia investigó esas denuncias al haber sospechas de que altos mandos de la entidad estaban involucrados.

Según el sindicalista, el AyA invierte recursos importantes en un departamento de Control Interno que se encarga de verificar la existencia de conexiones ilícitas y de llevarlas a un proceso judicial. Dicho departamente, según Rodríguez, tienen dos abogados, cuatro inspectores y todo un servicio de notificaciones.

El dirigente cuestionó la intervención de la agencia de inteligencia de Casa Presidencial en la entidad autónoma pues considera que no se justificaba, al tener el AyA personal capacitado y suficiente para atender denuncias por irregularidades. “Lo que me parece preocupante es que la DIS intervenga instituciones autónomas, es muy preocupante porque para eso cada institución tiene su unidad autónoma de auditoría”, recalcó.

Sobre el caso del AyA, Figueres aceptó que la labor de la DIS se llevó acabo sin que los funcionarios de la autónoma supieran: "Normalmente es así porque no se está recabando prueba. Lo que en derecho corresponde es que cuando a alguien se le está levantando prueba entonces ya podría tener derecho (a saber que es investigado). Pero como no se recaba prueba, entonces no es necesario".

Agencia cuestionada

En el pasado la DIS ha estado envuelta en un torbellino de críticas y acusaciones de ser la "polícia presidencial" y la encargada de realizar persecuciones por motivos políticos. El propio Figueres dijo que alguna vez tuvo constancia de que fue investigado por la DIS debido a sus inclinaciones políticas.

Para el jerarca, caso del el AyA no tiene esos ribetes que antes se le criticaron a la agencia de inteligencia.

"Como en cualquier otro caso en que ha actuado la DIS en esta administración, lo que se han hecho son análisis e investigaciones de inteligencia", relcacó.

Los diputados están a punto de iniciar en el plenario la discusión del proyecto que la convierte en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN).

El proyecto está en el proceso de modificaciones por el fondo en el que se intentan incluir las correcciones sobre los puntos que cuestionaron varios diputados y la Defensoría de los Habitantes.

Entre las críticas se señaló que el proyecto abriría portillos para el espionaje a costarricenses por parte de la DIEN y que se irrespetaban derechos fundamentales de los ciudadanos.

Entrevista

'Lo que se han hecho son análisis e investigaciones de inteligencia'

¿Es la Presidenta Ejecutiva del AyA quien acude a ustedes (a denunciar presuntos actos de corrupción)?

-No, el cómo inicia la investigación forma parte propiamente del expediente de la investigación, pero el que autoriza, que me dicen que usted tiene interés en saber quién autorizó, el que autoriza la investigación después de valorar los informes que nos llegan es este servidor.

¿Usted también está delegado para autorizar una investigación?

-Es correcto. Las investigaciones, inclusive con las que estamos trabajando ahora, iniciando el proceso de trazabilidad, todas las investigaciones tienen que ser autorizadas por un funcionario, sea un director o el subdirector. En este caso fue el director el que autorizó.

Tiene que ser algo forzosamente relacionado con riesgo para la independencia o la integridad territorial o que ponga en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones ¿Tiene este caso esas connotaciones?

-Puede ser cualquier tema que sea una amenaza a las instituciones del Estado.

Pero "amenaza" es un término muy amplio...

-Sí es amplio. Pero bueno, tampoco tanto. Para nosotros no es agradable tener que responder que no podemos decirlo todo. Nosotros preferimos decirlo todo, pero es por instrucción judicial.

Pero en el pasado, incluso usted, ha dicho que la DIS fue un órgano de persecución política, ¿este caso no se puede comparar con lo que hasta usted mismo reclamó en algún momento a la entidad?

-Absolutamente no. Más bien va en detrimento del Estado costarricense que se trate de decir que actuaciones por parte de la DIS que buscan neutralizar acciones delincuenciales en una institución del Estado sean persecución política, eso lo que hace, nada más, es reforzar la impunidad. Como en cualquier otro caso en que ha actuado la DIS en esta administración, lo que se han hecho son análisis e investigaciones de inteligencia. Nada más. En absoluto tienen nada que ver, en lo absoluto, con tintes político partidarios.

¿Es lo usual que la DIS se involucre en casos de corrupción dentro de una entidad autónoma?

-Las investigaciones de la DIS gozan de una alta credibilidad y entonces cuando hay una situación que amenace la estabilidad de una institución del Estado es lo normal que se le solicite una investigación a nivel de inteligencia.

¿Para eso no están el Ministerio Público o el Organismo de Investigación Judicial?

-El OIJ es policía y la DIS es de inteligencia. La actuación de la policía judicial es pos hecho. Cuando se determina a nivel de inteligencia que hay suficientes elementos es que entra la policía a hacer la investigación porque ya hay suficientes indicios de que se ha cometido un ilícito y esa es la parte donde se judicializa. La parte de inteligencia es muy inicial, muy al principio del análisis de la situación.

La presidenta ejecutiva del AyA dice que es un caso de "conexiones ilícitas" ¿Usted cómo lo definiría?

-No, porque ya nosotros entregamos el informe de inteligencia y al haber pasado eso al Ministerio Público hay que preguntarles a ellos.

"La inteligencia nunca tipifica el delito. Eso lo hace el Ministerio Público".

¿Cuáles métodos usó la DIS para llevar a cabo la investigación?

-Es lo normal: trabajo de campo y análisis de inteligencia.

¿Fueron ustedes, la DIS, los que trasladaron la investigación al Ministerio Público?

-No. Se lo entregamos a Acueductos y Alcantarillados.











