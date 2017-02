Diputado cercano a Luis Guillermo Solís y precandidato del FA justifican cierre de CNN en Venezuela

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Uno de los diputados más cercanos al presidente Luis Guillermo Solís, y otro legislador que se acaba de postular como precandidato del Frente Amplio, justificaron la decisión del Gobierno de Venezuela de sacar del aire a la cadena de noticias CNN en Español por la publicación de un reportaje sobre la presunta venta de visas y pasaportes venezolanos en la embajada de ese país en Irak.

Víctor Morales Zapata y Frank Camacho, de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio, formaron parte de un grupo 9 diputados del PAC, 9 del FA y una independiente que rechazaron esta tarde una moción para condenar la censura implementada por el régimen de Nicolás Maduro.

Morales Zapata acuerpó la decisión venezolana y se opuso a la propuesta del liberacionista Rolando González, pues dice que se debe exigir "respeto a los medios de comunicación", para que estos den "valor agregado a la democracia".

"Yo soy un defensor de la libertad de prensa y de expresión. (...) Pero cuando un medio actúa a partir de la mentira y otros intereses, hay que también ponerle límites", comentó Morales Zapata.

Añadió que eso se debe dar en todos los casos en que se deteriora la democracia.

Morales Zapata no es cualquier legislador. Su compañero de fracción, el fundador del PAC, Ottón Solís, lo ha descrito como uno de los más cercanos al gobierno, "de los que no mueven un dedo si Luis Guillermo (Solís) no se los ordena o se los autoriza".

Mientras tanto, a las 7:02 p. m., la Cancillería costarricense emitió un comunicado de prensa en el que expresó una "sincera preocupación" por el cierre de la cadena de noticias, al tiempo que instó al gobierno de Maduro a garantizar el "legítimo ejercicio del derecho de la ciudadanía a recibir información por cualquier medio de comunicación". Añadió que Costa Rica aboga por un amplio acceso a la información y un respeto absoluto a la libertad de expresión.

De vuelta en el Congreso, el frenteamplista Camacho dijo que votó en contra de la moción porque "CNN incita a la violencia".

"Es un medio extranjero que dice que se hacen papeles falsos y que se envían a Medio Oriente para que gente de los países islámicos, árabes, enemigos de Israel vengan a América Latina", dijo Camacho.

Añadió que le preocupa lo que hace un medio foráneo en Venezuela. "El pueblo venezolano se indigna por esas cosas. Tenemos que retomar el concepto de soberanía", añadió.

La moción de Rolando González decía lo siguiente: "Esta Asamblea Legislativa condena la violación a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de derecho a la información por parte del gobierno de Venezuela y solicita al Gobierno de la República propiciar la inmediata intervención del relator de la libertad de prensa de la OEA y exigir al gobierno de Venezuela el respeto pleno a la libertad de expresión, que es un principio fundamental de derecho internacional".

Marcela Guerrero, diputada del PAC que sí votó para censurar la decisión venezolana sobre CNN, dijo que indiferentemente del régimen político o del país del que se trate, hay que defender el derecho a la información de cualquier medio.

"Esa es la base de la libertad de expresión, sin importar el país. Esta discusión parece devolvernos a los años 80, en los tiempos de la guerra fría", comentó Guerrero.

Al final, la moción fue aprobadacon 23 votos a favor y 19 en contra.

La apoyaron 11 de Liberación Nacional (PLN), 4 de la Unidad Social Cristiana (PUSC), 3 del PAC, 2 de Renovación Costarricense, 1 del Movimiento Libertario, 1 de Alianza Demócrata Cristiana y 1 de Restauración Nacional.

En contra, además de los 9 del PAC y los 9 del FA, votó en contra la independiente Carmen Quesada.

La votación de la moción sobre la censura al periodismo generó un intenso debate en el plenario legislativo, al punto de que el presidente en ejercicio, el diputado Gonzalo Ramírez, de Renovación, tuvo que repartir la palabra y a la vez moderar un poco el tono de la discusión.

¿Qué pasó en Venezuela?

El gobierno de Venezuela sacó del aire a la cadena de noticias CNN en Español, la principal de América Latina, tras acusarla de hacer "propaganda de guerra" en su contra.

La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó "como medida preventiva la suspensión y salida inmediata de las transmisiones del Canal de Noticias CNN en Español en el territorio nacional", según un comunicado oficial.

Todas las operadoras de cable, como DirecTV, Intercable, Supercable, Net Uno y Movistar, ya no transmitían la señal; en tanto que CNN Internacional se mantenía al aire.

La canciller Delcy Rodríguez había advertido, en rueda de prensa la mañana de este miércoles, que el gobierno tomaría acciones contra CNN, tras acusarla de iniciar "una operación de propaganda de guerra montada absolutamente en falsedades".

Rodríguez se refirió concretamente al reportaje difundido el pasado 6 de febrero por CNN en Español sobre una presunta venta de visas y pasaportes venezolanos en la embajada del país sudamericano en Irak.

"CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena y también nuestro compromiso con la verdad y la transparencia", afirmó la cadena de noticias en un comunicado.

En su reportaje sobre la embajada venezolana en Irak, CNN mencionó como uno de los supuestos responsables al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, a quien el pasado lunes Estados Unidos impuso sanciones por acusaciones de narcotráfico.

El caso de la moción contra Trump

Hace exactamente ocho días, el plenario tramitó una moción para pronunciarse sobre la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ampliar el muro entre Estados Unidos de América y México.

En esa ocasión, también Rolando González comentó que su pronunciamiento sobre el muro no es meterse en asuntos de otro Estado.

"No nos metemos en asuntos de otro estado, reivindicamos el respeto y la dignidad a los pueblos de América Latina en una circunstancia especialmente amenazante, gravosa y dolorosa en la visión de quienes creemos en la integración latinoamericana, plena y soberana", consta en el acta de la sesión plenaria de ese 8 de febrero.

Ese día, fueron 25 los legisladores que votaron a favor de la censura a las intenciones de Trump y 13 los que se pronunciaron en contra.

Para ese pronunciamiento, votaron en contra 4 socialcristianos, 6 frenteamplistas, 1 de Renovación Costarricense, 1 del PAC y 1 del PLN.

Aunque Camacho se pronunció a favor de expresar la solidaridad hacia los mexicanos contra el muro, explicó que un punto de la justificación no les agradó a los frenteamplistas, porque el muro entre ambas naciones ya existe hace tiempo.

"Es un muro que van a continuar sobre el que prácticamente nadie se ha pronunciado en esta Asamblea Legislativa, sino hasta ahora que Trump viene a amenazar los intereses de las corporaciones", dijo Camacho.

"Es una moción de carácter corporativo en cuanto a la justificación y, por lo tanto, siendo el Frente Amplio un partido compuesto de militantes y de diputados que hemos luchado en contra precisamente de estas injusticias globalizadoras, pues no podemos estar de acuerdo con la moción en su redacción", agregó el diputado.

De forma similar se pronunció Patricia Mora, al considerar que no podían como partido de izquierda apoyar una moción por razones de riesgo para la "globalización neoliberal".











