Frases y hechos del pastor Gonzalo Ramírez, nuevo presidente de la Asamblea Legislativa

Gonzalo Ramírez Zamora tiene 42 años. Es abogado de profesión y pastor evagélico de oficio. Se desempeñó en varias iglesias, entre ellas, la muy conocida Pasión por las Almas.

Llegó a la Asamblea Legislativa con la bandera del partido Renovación Costarricense, como heredero del polémico pastor Justo Orozco, aunque en diciembre pasado dejó clara la gran distancia que hay entre los dos.

En su carrera al Congreso, debió dar explicaciones por un proceso judicial en el que estuvo implicado en el 2001, cuando cumplió dos meses de prisión preventiva como supuesto responsable de falsificar la firma de un juez civil de Heredia, con el fin de liberar de gravámenes a siete terrenos embargados.

El caso, sin embargo, nunca llegó a juicio pues concluyó con una conciliación.

A pesar de aquel tropiezo y de su corta trayectoria política, este lunes obtuvo la presidencia del Congreso en una reñida tercera ronda de votación. Su oponente era el experimentado Ottón Solís, fundador y excandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana.

Sus convicciones

Desde su curul, se ha esforzado por combatir cualquier iniciativa que pretenda el reconocimiento de derechos a personas del mismo sexo, como el caso de las denominadas sociedades de convivencia que otorgaba, principalmente, derechos patrimoniales a las parejas gais.

Ramírez define la homosexualidad como “un gusto sexual” y el proyecto de legalización de derechos de las parejas homosexuales es, en su criterio, “un disfraz para aprobar el matrimonio homosexual”.

Por esas mismas convicciones, se convirtió en uno de los legisladores que bombardeó el plan para poner en práctica la técnica de fecundación in vitro (FIV), en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al final, la técnica se puso en ejecución pero no por una ley sino por un decreto que salió de Zapote. Solo entonces apuró el plan, al considerar que era menos lesivo que el decreto, sin embargo, la ley nunca se aprobó en Cuesta de Moras.

Como miembro del denominado “bloque provida”, junto a los otros congresistas cristianos, es enemigo radical del aborto, en todas sus dimensiones.

Ramírez también se convirtió en noticia en enero del 2015, cuando fue duramente criticado por cuestionar que la entonces procuradora general, Ana Lorena Brenes, saliera a tomar café con Daniel Soley, quien fungía en aquel momento como viceministro de la Presidencia.

Al diputado le resultaba reprochable que se vieran fuera de la oficina, después del horario trabajo y siendo Brenes una mujer casada.

Así lo hizo ver cuando Brenes compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso para referirse a supuestas presiones para dejar el cargo, durante aquel encuentro para tomar café.

"Me gustaría preguntarle a cualquier persona que éticamente quiere defender la institucionalidad de este país, cuando le llegan a hacer un ofrecimiento donde toman café dos veces, o sea..., yo llevo café, tomo café, yo no sé cuál es su estado civil... pero le voy a decir, yo tengo una muy buena relación con mi esposa, pero si yo salgo a tomar café extrahorario de trabajo, con una mujer, en un lugar donde yo no tengo que estar, si ya antes había tomado café y había tenido una reunión de ese tipo, yo tengo serios problemas en mi casa", planteó el legislador evangélico.

Ramírez Zamora es casado con Paula Vargas y tiene dos hijos. En 2013, cuando aspiraba a la diputación, en entrevista con este medio, describió a su esposa como una periodista que "siempre ha atendido el llamado por los niños".

"Su llamado es a ser mamá", dijo en aquel momento.

Las cosas han cambiado un poco a la fecha, pues ahora, aparte de mamá, Vargas también es la vicealcaldesa de San José, quien llegó a la Municipalidad en la fórmula de Johnny Araya, quien recientemente se reincorporó al Partido Liberación Nacional.











