Fiscal general: 'Hay sospechas muy claras de que hay delitos en el BCR'

El fiscal general Jorge Chavarría declaró este jueves que "hay sospechas muy claras de que hay delitos en el Banco de Costa Rica (BCR)".

"Estamos clarísimos de que lo que ha ocurrido en el BCR no es normal, que obedece a conductas que se salen del manejo normal de una institución comercial bancaria. Estamos claramente interviniendo para establecer si hay delitos, es decir, tenemos sospechas muy claras, muy concretas, de que hay delitos cometidos ahí, de que se ha favorecido, a través de una articulación interna, intereses particulares. Y se ha desfavorecido a otros que están enojados, pero estamos claros de que hay una actividad coordinada de alguna manera para cometer esta serie de hechos que podrían constituir un delito", dijo el fiscal en conferencia de prensa.

"Nosotros estamos viendo una serie de actos irregulares, probablemente corruptos, dentro del BCR que veníamos investigando desde el 2015, que se han dividido en diferentes causas por una situación estratégica, que me obligan ahora esos irresponsables a revelar", afirmó en referencia a lo que llamó 'pseudoanalistas' y personas que dicen que la Fiscalía no está tomando cartas en el asunto.

Chavarría precisó que revisan aparentes hechos "corruptos" en el trámite de créditos bancarios y dijo que la Junta Directiva, el Comité de Crédito, todo funcionario que tuvo participación en la aprobación de estos prétamos y los beneficiarios de estos son sujetos de investigación.

Añadió que muchos hechos surgieron en la comisión legislativa que investiga los créditos del BCR. "Hay gente que no había dicho nada y que empieza a hablar. Estamos aprovechando de que la gente se asusta y habla aquí y allá".

El fiscal general hizo pública una lista de ocho casos que están bajo investigación:

1. Crédito de $25 millones otorgado a la empresa Sinocem para la importación de cemento chino. Sobre este préstamo, afirmó que la Fiscalía había desestimado el caso con base en un informe de Auditoría del BCR y porque la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), tras un análisis provisional, determinó que no había inconsistencias.

No obstante, Chavarría sostuvo que el expediente se reabrió con el surgimiento de nuevos hechos y que el Ministerio Público pidió a la Sugef un nuevo análisis para determinar si hubo inconsistencias.

"Le estamos pidiendo a la Sugef que revise la Auditoría Interna del BCR porque, con base en el informe de la Auditoría que decía que el crédito de $25 millones no era corrupción, se pidió la desestimación a la Sala Tercera", dijo el fiscal.

2. El hecho de que una persona que figura como director en cuatro sociedades del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, le gestionó unas vacaciones al diputado Víctor Morales Zapata, ahora independiente, en diciembre del 2015.

Morales alegó que él pagó entre $3.000 y $4.000 por el alquiler de una casa en Guanacaste y que desconocía que esa persona estuviera vinculada a Bolaños, con quien se había reunido. De hecho, Morales llamó en marzo del 2015 a la CNE para interceder por un pago que esa institución tenía atrasado con el grupo del empresario por un contrato de obra pública.

El fiscal precisó que, en este caso, investiga un posible delito de tráfico de influencias o de concusión, este último se comete cuando un funcionario público, aprovechándose de su cargo, recibe un bien o un beneficio patrimonial. Precisó que ya llamaron tres testigos, como el mensajero de la transacción y otras personas mencionadas por el propio diputado.

3. Un supuesto desvío de los recursos que el BCR le otorgó a Sinocem en calidad de préstamo, pues de $20 millones que el banco giró a la proveedora de cemento de esa empresa en Hong Kong, de nombre Sinobuilding, $7 millones fueron devueltos a cuentas de Sinocem Costa Rica en los bancos Catay y Nacional.

4. Un almacenaje de cemento chino fuera de aduanas. Se investiga el posible delito de fraude de ley contra un exdirector de Aduanas, de apellido Coghi, porque autorizó que el producto se embodegara fuera del predio aduanal.

5. El crédito de $32,7 millones que el BCR le otorgó a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), en el 2014, para que le comprara una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim. Este expediente está en la Fiscalía Anticorrupción.

El préstamo se otorgó cuando el directivo del BCR, Alberto Raven, a la vez era fiscal de Holcim. Una empresa de Raven, además, participó de la compraventa.

6. Dos préstamos por $65 millones (uno por $39 millones y otro por $26 millones) que el BCR otorgó a la sociedad Los Sueños Marriott S. R. L.

"Aquí se da una situación particular y es que la persona que ofreció en garantía los inmuebles pidió que no se le investigara el origen de los recursos, lo cual violenta obviamente las prácticas bancarias de Conozca a su Cliente. Ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos para garantizarse de que el dinero que se está invirtiendo no se esté mezclando con dineros del narcotráfico", dijo Chavarría, quien hizo énfasis en que investigan una posible infracción a la Ley de Psicotrópicos.

El fiscal agregó que, en este caso, son sujetos bajo investigación el directivo Raven y dos personas de apellidos Baltodano y Davis. El expediente está en la Fiscalía Anticorrupción.

7. Al ex subgerente y actual funcionario del BCR, Guillermo Quesada, se le investiga por cinco hechos: el traslado de una sucursal del BCR de un centro comercial a otro mediante un escrito en una servilleta, el alquiler irregular de un hotel, el otorgamiento de una tarjeta corporativa, el préstamo a un hermano con condiciones favorables y el audio de una supuesta conversación con Juan Carlos Bolaños, en donde hablan de una presunta filtración de datos bancarios.

8. Un depósito de ¢4 millones, procedente de una cuenta de Crhoy S. A. en el BCT a una cuenta de una sociedad del directivo del BCR, Francisco Molina, en este último banco. Se trata de una denuncia por cohecho presentada por diputados.