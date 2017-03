Fiscal general: 'Diario Extra' denunció que oficial de la DIS ofreció ¢70.000 mensuales a periodista

El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, confirmó que la directora del Diario Extra, Paola Hernández, denunció que un oficial de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) le ofreció ¢70.000 mensuales a uno de sus periodistas para que les pasara información sobre hechos relacionados con el narcotráfico.

La queja la presentó Hernández desde noviembre, cuando acudió a la Fiscalía General en compañía del reportero para solicitar una investigación. Ante la denuncia y la posibilidad de que se tratara de alguna intención de espiar al medio, Chavarría solicitó una constatación de los hechos referidos por los periodistas.

"Lo que hicimos fue hablar con el director del OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y nos envió un oficial. Encargamos al fiscal Francisco Fonseca para que averigurara qué había pasado. Nos parecía que era importante, que es anormal que un oficial de la DIS reclute a un periodista, trabajando por su cuenta", relató el fiscal general la tarde de este miércoles.

En la denuncia que presentaron Hernández y su periodista, indicaron que el oficial, incluso, le pidió al muchacho firmar un recibo por el dinero que le estaba ofreciendo, que eran entre ¢60.000 y ¢70.000, para que pagara el teléfono.

Ante los hechos narrados por los denunciantes, Fonseca le preguntó al subdirector de la DIS, Jorge Torres, detalles de lo sucedido, para determinar la verdad del hecho.

Luego de que el subjefe de la Inteligencia Nacional hizo averiguaciones internas en esa institución, contestó que el periodista colaboraba con informes para la DIS desde el 2014, facilitando información sobre hechos relacionados con el narcotráfico.

"Cuando cubría algún hecho del narco, el periodista le trasladaba información y mantenían una relación de amistad y de fuentes sobre temas de narcotráfico y, en cierto momento, le dijo el periodista al oficial que no le iba a seguir dando más información, porque no tenía plata para seguir pagando el teléfono y que estaba corto de dinero", aseguró Chavarría.

Según lo que le relató José Torres a la Fiscalía, el oficial le tenía confianza al periodista, lo llamó y le dijo que le iban a pagar la factura telefónica. Supuestamente el dinero saldría del agente y no de la DIS, aunque le solicitó un recibo por la plata.

"Cada oficial tiene sus propios contactos y los maneja a su manera. En ese contexto, como es un procedimiento normal en todo lado, específicamente sobre narcotráfico y no para investigar lo que sucede dentro del periódico, entonces se les pide una reunión a los denunciantes para explicarles lo que se había establecido", manifestó el fiscal.

"No encontramos delito"

De hecho, Chavarría afirmó que no se había podido abrir formalmente una investigación y se le informó a la directora del medio de comunicación que su periodista colaboraba con la DIS desde el 2014.

Según el fiscal general, Hernández y su colaborador no se dieron por satisfechos y trataron de denunciar el caso ante la Fiscalía de Probidad, pero la encargada rechazó recibir el reclamo, puesto que ya un superior suyo lo había desestimado.

"Ellos no se dan por satisfechos, ven un procedimiento indebido y quieren que se investigue, piden el informe escrito pero realmente no lo hay, porque se rindieron las explicaciones de Torres a través de un correo electrónico privado. Ellos se enojan bastante y así está el caso hasta hoy, que sale en la Asamblea Legislativa", dijo Chavarría.

Ante el reclamo de los periodistas porque la fiscal de probidad no les recibió la denuncia, Jorge Chavarría pidió hacer una investigación interna, por un eventual desacato a una orden suya, según la cual se le debe recibir la denuncia a todo ciudadano, haya o no delito conformado.

"Si hubiéramos constatado una intención de espiar al medio, habríamos intervenido de inmediato, pero el asunto tomó otro matiz, porque el muchacho colaboraba con la DIS desde el 2014", repitió Chavarría. Apuntó que no ven delito que perseguir ni van a investigar el caso de oficio.

Directora de Extra: 'Hubo intimidación'

Este miércoles por la noche, consultada por este medio, Paola Hernández aseguró que el oficial de la DIS no solo le ofreció dinero al colaborador de Grupo Extra, sino que alega que hubo intimidación.

"Esto va más allá de que un agente de la DIS le ofrece a una persona dinero y lo estaba forzando, de alguna forma, a brindar información sobre los operativos y otras diligencias policiales que realiza el OIJ y que son de conocimiento de nosotros, como periodistas.

Según la directora del matutino, llegaron incluso a pedirle asesoría a la magistrada Nancy Hernández, de la Sala Constitucional, y dijo que fue por su recomendación que acudieron ante el fiscal general. Además, la periodista narró que presentaron la queja en presencia de Jorge Chavarría y del jefe de Investigaciones Criminales del OIJ, Geovanny Rodríguez.

El abogado de la empresa periodística, Carlos Serrano, acusó al director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Mariano Figueres, de mentir. "La DIS, como acostumbran este tipo de cuerpos policiales, trata de desvirtuar la denuncia del periodista hecha en noviembre, usando la estrategia de enlodar al denunciante", dijo el abogado.

De acuerdo con Serrano, ni el periodista fue reclutado por la anterior administración de la DIS ni sirvió como informante del oficial en cuestión. "Eso es una mentira, es a la inversa, la DIS es fuente del periodista", añadió y dijo que, aparte de informar del hecho en la edición del diario, este jueves, analizarán con tranquilidad qué corresponde.

Figueres: 'No revelamos fuentes'

Horas antes del relato que hizo el fiscal general a La Nación, el director de la DIS, Mariano Figueres Olsen dio una versión distinta sobre lo sucedido al ser consultado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la diputada Sandra Piszk, de Liberación Nacional.

Él aseguró que fue el periodista quien solicitó la colaboración económica y que esa petición "enfrió" la relación de información que existía entre oficial y el colaborador de Extra.

"Lo que ocurrió ahí es que esta dirección heredó, del periodo anterior, una relación de fuente con un periodista en Costa Rica. Cuando recibimos la DIS, una de las primeras cosas, precisamente en aras de la transparencia que se solicitó, fue una revelación de las fuentes, con el objetivo de determinar la validez, legitimidad de esas fuentes. En ese proceso, viene una persona, un periodista de un medio nacional, como fuente de la Gestión de Amenazas Criminales de la DIS.

"No es que se haya reclutado un periodista, sino que venía una relación de mucho antes, ahora el muchacho está donde está, pero no es algo que nosotros hayamos gestionado. Más allá de eso, el muchacho pidió una colaboración económica, que se sometió a consideración, pero antes de que se viera el tema, el muchacho entiendo que habló con la directora de su medio y fue de donde salió este informe que, posiblemente, ustedes tengan.

"Pero no es una práctica andar reclutando periodistas, somos sumamente respetuosos del periodismo nacional y tenemos mucho cuidado de no inmiscuirnos en esos temas al mismo tiempo que tenemos muchísimo cuidado de no meternos en otros aspectos como colores político partidarios, religiones y ese tipo de cosas. Eso no es materia nuestra, fue un tema heredado que no pasó a más.

"Hubo una solicitud económica y eso agrió la relación, nosotros no tenemos esas capacidades y la relación se enfrió, aparentemente no le gustó y vino este tema de la denuncia con la jefa de él, en el medio actual", apuntó Figueres.

Por la noche, la oficina de prensa de la DIS difundió un comunicado en el que aseguran que no pueden revelar la identidad de sus fuentes, por orden del reglamento que guía las actividades de esa organización.

"La Dirección de Inteligencia y Seguridad se encuentra absolutamente obligada a preservar la identidad de sus colaboradores, quienes aportan información vital para el desarrollo de sus investigaciones en resguardo de la seguridad nacional. Revelar datos acerca de fuentes que han aportado información relacionada con crimen organizado, narcotráfico, fraudes o cualquier otro delito de alta peligrosidad, podría implicar poner en grave riesgo su vida y la de sus familias. Del mismo modo, puede entorpecer investigaciones que se desarrollan en el ámbito policial o judicial", se lee en el comunicado de prensa.

Consultado sobre si conseguir periodistas como fuentes y pagarles era una práctica de la DIS durante la administración Chinchilla Miranda, el exdirector de esa entidad, Celso Gamboa, negó que fuera así.

"Periodistas rotundamente no. Todas las policías del mundo tienen fuentes humanas y presupuesto para pagar algunas fuentes humanas. Lo hace la policía judicial, el Ministerio Público, pero es otro tema. Periodistas no", insistió el ahora magistrado penal.

Aunque Gamboa ratificó que darles una colaboración económica a las fuentes es común, dijo que en ese periodo no había mucho dinero para eso.

"Son más de 200 agentes de la DIS, imagino que cada uno tiene sus informantes, no le podría decir si sí o no (tienen a periodistas como fuentes), es muy complejo. En inteligencia hay recolectores de información, existen analistas y analistas de información.

"La función de recolector nunca la he hecho, pero puede ser desde leer un periódico que trae una noticia hasta una fuente humana que le cuenta a uno algo que devenga en un asunto importante. El analista analiza y traslada la información al director, pero no es necesario que le revelen la fuente al director", comentó Gamboa.

El magistrado añadió que no hay una tendencia a conseguir informantes en los medios de comunicación, ni bajo su dirección ni cree que bajo la de Mariano Figueres; además, apuntó que sus fuentes estaban muy dedicadas al conflicto con Nicaragua por la invasión de la isla Calero y a asuntos de narcotráfico.

