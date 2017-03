Figueres sobre el término huevos: 'No es ninguna descalificación al importante papel de la mujer'

El precandidato del PLN, José María Figueres, negó que su expresión "soy el que tiene los huevos para tomar las decisiones", sea una descalificación al papel de las mujeres en la política.

Durante el debate organizado por Repretel la noche del miércoles, Figueres optó por usar el término "huevos", en referencia al órgano reproductor masculino, para decir que él es el único de los aspirantes de Liberación Nacional (PLN) con capacidad para tomar decisiones.

Al consultársele si considera que el país requiere de un hombre para gobernar, descalificando a las mujeres, el expresidente procuró aclarar lo dicho, alegando que echó mano de un término coloquial.

"Eso no es ninguna descalificación con respecto al tema de género y al importante papel de la mujer en nuestra vida nacional. Si alguien ha luchado por los derechos políticos de las mujeres, es este servidor suyo. Por primera vez en la historia de Liberación Nacional, son cuatro las mujeres que representan las provincias de este país. Por primera vez en la historia tenemos en el directorio del Partido a una mujer afrodescendiente, que además, es joven".

"Por primera vez en la historia, llevamos más candidatas a puestos de alcaldías y vicealcaldías, que en los 64 años de historia de este partido. Estoy completamente convencido del papel y liderazgo de las mujeres. Lo que dije en el debate, lo mantengo. Es una afirmación en términos muy coloquiales, muy costarricenses, para decir que tengo las agallas que se necesitan para tomar las decisiones que se deben tomar en el Gobierno", continuó.

A su vez, insistió en que él está por encima de los demás candidatos, Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez Desanti y Rolando González.

"No quiero hablar en primera persona, pero tengo la experiencia de haber sido presidente, que no tiene ninguno de ellos, y eso significa que llego a trabajar, y no a aprender. Tengo la visión de mundo y los contactos internacionales, que no tiene ninguno de ellos. Soy un hombre de formar equipos y de tomar decisiones, y la muestra es mi primer gobierno, en donde siempre tomé las decisiones que eran necesarias en todo momento. Muchas de las cicatrices de esas decisiones, las llevo marcadas en la espalda. Con decisiones que me recuerdan todas las semanas en todos los tiempos", alegó.











