Figueres cubrió a exvocero que dio cheque sin fondos

Carlos Dengo, exvocero de José María Figueres ante el Directorio Político del PLN

Apenas entrando a la presidencia del PLN en 2015, José María Figueres se vio obligado a poner ¢6 millones para cubrir la mitad de un cheque sin fondos que su representante ante el Directorio del Partido, Carlos Dengo, había girado como compromiso de donación.

El monto total del cheque era por cerca de ¢12 millones, y formaba parte del acuerdo de un comité de finanzas que integró Liberación Nacional (PLN) luego de que salieran a la luz las deudas del Partido tras la campaña presidencial del 2014, por un total de ¢400 millones.

El resto del aporte de Dengo (otros ¢6 millones) fue cubierto por el empresario Orlando Guerrero, tesorero de campaña del excandidato del PLN, Johnny Araya.

El dinero que debía dar Dengo era para ayudar a paliar las deudas por más de ¢400 millones que arrastraba el Partido y que, según la propia tesorera verdiblanca Paulina Ramírez, no eran redimibles mediante la deuda política estatal.

Ramírez explicó que en vista de la delicada situación financiera se conformó un comité de finanzas, que en primera instancia trató de juntar al menos $100.000 (cerca de ¢50 millones), para empezar a ordenar las cuentas partidarias.

Además del aporte de $25.000 de Dengo, el resto de los $100.000 serían juntados por otras tres figuras verdiblanas: el excandidato Johnny Araya, el gerente de campaña, Antonio Álvarez, el tesorero de la campaña y Orlando Guerrero.

Cada uno debía aportar el equivalente a $25.000.

Sin embargo, pasaron las semanas, llegó el final del 2014, y pasaron los meses y la donación de Dengo no caía en la cuenta de la agrupación verdiblanca, que urgía de los recursos.

En el aire. ¿Por qué Figueres terminó cubriendo dinero de su representante ante el Directorio? y ¿por qué el representante deFigueres ante el Directorio, se comprometió a pagar deudas de la campaña de Araya?

La respuesta de Figueres se limita a ratificar que él cubrió la deuda, ante la falta de solvencia de Dengo: “Después de múltiples gestiones con don Carlos para que cubriera ese monto, nos informó de su apremiante situación financiera y que no tenía posibilidades de cancelarlo.

“Tomé dos acciones. Primero, le pedí la renuncia como mi representante al directorio político del partido. A principios de junio el Directorio Político conoció la sustitución de Carlos por Mario Quirós como mi representante. Segundo; le ofrecí cubrir con fondos míos la mitad de su contribución fallida y le sugerí buscar quien le prestara la otra mitad”, dijo Figueres.

Por su parte, Guerrero, recordó que, ante la presión que se vivía en ese momento, decidió apoyar a Dengo, facilitando los cerca de ¢6 millones que faltaba por cubrir.

“Él me dijo: ‘Ayúdeme con esto, yo después le arreglo’. Y diay, la presión era tanta, porque era una suma importante, yo le dije, diay, yo le debo dinero y usted me debe trabajo, yo le ayudo, pero eso sí, yo deposito el dinero directamente al Partido. Este muchacho, simplemente nos dio un presupuesto con el que no contaba”, recordó Guerrero.

¿Quién es Carlos Dengo? Además de ser el nieto de Jorge Manuel Dengo (fundador del Instituto Costarricense de Electricidad), Carlos Dengo es un máster administración de recursos naturales de 43 años, que llegó en el 2012 a la estructura formal del PLN como representante de José María Figueres ante el Directorio Político.

Ser el representante de un expresidente de la República en el PLN, es visto como un honor dentro de la agrupación, y el titular del puesto se vuelve la voz de dicha persona en el Comité Político ampliado del Partido.

Bajo este alero, Dengo había sido presentado en junio del 2012, por el propio Figueres, durante una asamblea partidaria.

En esa ocasión Figueres destacó sus dotes políticas, el pasado verdiblanco de su familia, y su futuro como uno de los prospectos llamados a liderar al Partido Liberación Nacional.

“Hay una relación muy fuerte con el Partido Liberación, por mis dos abuelos, tanto Jorge Manuel Dengo como Alberto Garrón fueron combatientes con don Pepe (José Figueres) durante la revolución de 1948, y a partir de ahí, hay una relación cercana. Con don José María, por cuestiones de trabajo y amistad personal, él me pidió que lo representara”, había dicho Dengo en setiembre del 2012, luego de su designación.

Sin embargo, esta relación terminó justo cuando Figueres asumió la presidencia del Partido Liberación Nacional, en febrero del 2015, luego de que Dengo tratara de colaborar, sin éxito, con las finanzas de la agrupación, y no pudo.

Dengo terminó pagando a Guerrero a través de servicios profesionales, y con Figueres, dijo, se arregló por aparte.











