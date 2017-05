Ligia Fallas y Jorge Arguedas descartan renunciar al Frente Amplio y arremeten contra cúpula del partido

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Ligia Fallas y Jorge Arguedas descartan renunciar al Frente Amplio (FA) y declararse diputados independientes.

Por el contrario, arremetieron contra la cúpula del partido por intentar imponer su forma de pensar sobre los ocho legisladores frenteamplistas.

Ambos niegan haber violentado los principios de la agrupación y dicen que no les preocupa el hecho de que en la Comisión Política del FA se discuta la forma en que ellos votaron el 1°. de mayo en la elección del presidente legislativo.

Incluso, el secretario general Rodolfo Ulloa anunció a La Nación que pedirá al Tribunal de Ética partidario la expulsión de los dos congresistas por violentar "principios éticos y políticos" del FA. Mientras que el diputado Edgardo Araya pide que se salgan de la fracción y se declaren diputados independientes.

LEA: Secretario general del Frente Amplio pedirá la expulsión de dos de sus diputados

"Jamás voy a renunciar. Yo he sido muy, muy consecuente a la hora de votar, con los principios de la izquierda, siempre he mantenido los principios de la izquierda. No soy yo quien tiene que irse del partido", reaccionó Fallas.

Ella y Arguedas, junto con los independientes Carmen Quesada, exlibertaria, y Carlos Hernández, exfrenteamplista, negociaron por aparte con el Partido Liberación Nacional (PLN) para colocar a Quesada en la primera secretaria del Directorio legislativo.

Al mismo tiempo, acordaron anular el voto en la escogencia del presidente del Congreso y de esa forma, inclinar la balanza en favor del pastor evángelico Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, quien gracias a esos cuatro sufragios se impuso sobre Ottón Solís, el candidato del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).

"Yo me siento muy tranquilo, esto es política, es el arte de hacer lo posible, lo posible lo hicimos, pusimos a Carmen Quesada ahí, eso es un estorbo para Gonzalo", reconoció Arguedas.

Aunque insisten en que no votaron por Ramírez. "Siempre votamos por Carmen Quesada", alegó Arguedas, a sabiendas de que esos votos se le sumarían al candidato que impulsó el PLN.

LEA TAMBIÉN: Frente Amplio le zafó la tabla a la candidatura de Ottón Solís a la presidencia de la Asamblea

Contraataque

Ligia Fallas y Jorge Arguedas insisten en que la cúpula del Frente Amplio les quiere coartar la libertad de pensamiento y que no lo van a permitir.

Los dos aseguran que no los pueden sacar de la agrupación y que, si es necesario, acudirán al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como ya Arguedas lo hizo en el pasado.

"Es preocupante que un partido que ofrece ser una alternativa diferente, una propuesta amplia, no permita ningún tipo de pronunciamiento que no sea el que la cúpula quiera que se pronuncie. Yo no sé si lo que quieren es que seamos un montón de clones de lo que es la cúpula, que respondamos únicamente a esa línea", expresó Fallas.

ADEMÁS: Jefa del Frente Amplio renuncia tras favorecer elección de diputado evangélico en presidencia de Asamblea

Arguedas fue más allá y arremetió contra Rodolfo Ulloa; su compañera de bancada y presidenta del FA, Patricia Mora, y el excandidato presidencial José María Villalta.

"Pensar diferente, el derecho de independencia del diputado, a ellos les perturba y esas posiciones son estalinistas completamente", afirmó el diputado Arguedas.

Y añadió: "El FA es el único partido de este país que tiene una condena por violentar derechos humanos fundamentales. Cuando yo entré aquí, quisieron echarme del partido, violentaron todos mis derechos y yo gané ese juicio en el TSE, el partido tiene una condena".











Comparta este artículo Nacional Ligia Fallas y Jorge Arguedas descartan renunciar al Frente Amplio y arremeten contra cúpula del partido Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Ligia Fallas y Jorge Arguedas descartan renunciar al Frente Amplio y arremeten contra cúpula del partido Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.