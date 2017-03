Exviceministra de Vivienda podrá ganar ¢300.000 más con su traslado a la directiva del Banhvi

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Con su renuncia al cargo de viceministra de Vivienda y su designación como directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Ana Cristina Trejos podrá incrementar sus ingresos mensuales en casi ¢300.000.

Con el traslado, promovido por el gobierno de Luis Guillermo Solís, ella ahora puede devengar hasta ¢1,6 millones mensuales en dietas si asiste a las dos sesiones semanales de junta directiva del Banhvi que, en promedio, duran tres horas cada una. Antes de ello, ganaba ¢1,3 millones por ejercer el cargo de viceministra a tiempo completo.

El nuevo cargo otorgado por el gobierno le abre la posibilidad de percibir un 16% más en sus ingresos, si se toma en cuanta el salario que Trejos terminó recibiendo en el Ministerio de Vivienda.

En un principio la exviceministra tenía un sueldo de ¢1,7 millones mensuales. Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó, el 11 de noviembre del 2016, que ella cobraba un 30% de más por un incentivo al que no tenía derecho.

Por ello, la Contraloría ordenó a Vivienda reducir el sueldo de Trejos a ¢1,3 millones, según datos de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda, y recuperar lo pagado de más.

Para subsanar el pago anómalo, Trejos tuvo que sacar un préstamo personal con el que canceló al Estado, el 24 de febrero, los casi ¢11 millones que cobró de forma indebida hasta diciembre del 2016.

Ese monto recibido corresponde a la compensación que se le paga a los altos jerarcas públicos por prohibirles ejercer liberalmente su profesión. Sin embargo, ella no podía recibir ese plus salarial porque no tiene título universitario, requisito indispensable fijado en la legislación vigente.

El año pasado, cada directivo del Banvhi ganó, en promedio, ¢1,5 millones mensuales en dietas, según datos suministrados por la gerencia general.

Nombramiento expedito. El traslado de Trejos del Ministerio de Vivienda al Banhvi se hizo en cuestión de 24 horas, después de un nombramiento expedito de ella como representante del viceministerio de Juventud y de una destitución repentina de la persona que ocupaba ese cargo, Natalia Núñez.

El 1°. de marzo, cinco días después de que Trejos anunció que devolvió los ¢11 millones pagados de más, la Casa Presidencial anunció el traslado de la funcionaria a la junta directiva del Banhvi, en un comunicado de prensa.

En esa nota, se informó de que el objetivo de la renuncia era que ella ingresara como directiva del Banhvi, "para liderar la modernización tecnológica de la entidad".

Sin embargo, en el Banco de la Vivienda desconocen de qué se trata esa modernización que alega el Gobierno.

Ante la consulta "¿en qué consiste la modernización tecnológica del Banhvi que liderará la exviceministra de Vivienda Ana Cristina Trejos desde la junta directiva?" El gerente general de esa entidad financiera, Luis Ángel Montoya, respondió a la La Nación: "Al día de hoy, no hemos recibido ningún informe externo que abarque una evaluación de la modernización tecnológica del Banco".

Presidencia precisó que la renuncia de Trejos a Vivienda se haría efectiva el 2 de marzo. Ese mismo día, en horas de la tarde, Trejos fue designada como la representante de la juventud del Poder Ejecutivo en la directiva del Banhvi.

Así lo acordó el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, ese mismo día, en una sesión extraordinaria convocada por el gobierno de Luis Guillermo Solís exclusivamente para hacer ese nombramiento y para destituir a Natalia Núñez, quien era la representante ante el Banhvi.

En esa sesión estuvieron presentes y respaldaron la designación los viceministros José Ricardo Sánchez, de Juventud; Luis Paulino Mora, de la Presidencia; Nancy Marín, de Trabajo; Virginia Murillo, de Salud; y Alicia Vargas, de Educación.

También votó a favor la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora. En contra votaron los otros dos directivos que no fueron nombrados por el Poder Ejecutivo: Ximena Obregón y Jonathan Brenes.

No obstante, para que Trejos pudiera ocupar una silla en la directiva del Banhvi, el viceministro de la Juventud, José Ricardo Sánchez, la tuvo que nombrar, ese mismo día en la mañana, como asesora ad honorem suya, pues de lo contrario, ella incumpliría uno de los requisitos para ejercer el cargo.

Según la Ley para el Acceso a la Vivienda para las Personas Jóvenes, el representante de la juventud en el Banhvi tiene que tener entre 18 y 35 años y provenir del Ministerio de Cultura y Juventud, específicamente del Viceministerio de Juventud.

"La junta directiva del Consejo de la Persona Joven en las potestades que le confiere la Ley para el Acceso a la Vivienda para las Personas Jóvenes (N° 9151), en lo correspondiente a la persona joven representante del sector Gobierno ante la Junta Directiva del Banhvi, actuó conforme a derecho, basando sus decisiones en las leyes y procedimientos vigentes, y respaldando sus acciones en las interpretaciones y pronunciamientos que ha hecho la misma Procuraduría General de la República", justificó el viceministro Sánchez en un correo electrónico.

Denuncia. Al igual que él, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, insistió en que el nombramiento de Ana Cristiana Trejos en el Banhvi es legal y no corresponde a un acto de corrupción.

"El Gobierno de la República quiere aprovechar la experiencia de una persona que cumple con los requisitos legales y que, además, tiene la experiencia necesaria para ocupar ese cargo. En ese sentido, no vemos inconveniente realizar este nombramiento y, más bien, vemos cómo aprovechar los conocimientos y la experiencia de una mujer joven, es un valor para el sector de vivienda", alegó Alfaro.

El jerarca; sin embargo, se negó a hablar sobre los cuestionamientos en torno a ese nombramiento por parte de diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional (PLN).

"El jueves estamos citados en la Asamblea Legislativa tanto doña Ana Cristina, como Ana Gabriel (Zúñiga, viceministra de la Presidencia) y yo, y por lo tanto, vamos a reservar para ese momento cualquier consideración para que sea ante los diputados", adujó.

Entre tanto, el caso también se analiza en el seno de la Procuraduría de la Ética, tras una denuncia presentada por la jefa de fracción del PLN, Maureen Clarke, en nombre de sus compañeros, por una supuesta violación al principio de probidad y la posible existencia de un fraude de ley.

La liberacionista Karla Prendas declaró: "En la forma más descarada y corrupta inimaginable en un partido como el PAC, destituyen a una integrante oficial del Consejo para nombrar a una asesora ad honorem, que minutos antes era viceministra con el fin no de representar los intereses de los jóvenes, sino de darle dietas para que pague lo que cobró de más siendo viceministra de Vivienda".

Ante la denuncia de Clarke, el viceministro Sánchez se mostró confiado: "Ella se encuentra en su derecho, y en nuestro caso en la responsabilidad de contestar y facilitar toda la información solicitada. Estamos seguros que nuestras acciones se apegan al derecho y a los mecanismos correspondientes".











