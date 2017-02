Exdiputado Rolando Laclé y exministro de Transportes descartan interponer acción contra recorte a pensiones de lujo

A pesar de que la Sala IV les dio un plazo de 15 días para presentar una acción de inconstitucionalidad contra los recortes a las pensiones de lujo, el exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) Rolando Laclé y el exministro de Transportes Mario Fernández Ortiz descartaron esa posibilidad.

"Yo soy abogado, los abogados no discutimos los fallos, los acatamos. No he visto el fallo, no conozco los alcances, solo sé lo que publicó La Nación. Sin embargo, respeto el fallo de la Sala y para mí, el caso ya está cerrado", dijo Laclé.

Al igual que Laclé, el extitular del MOPT afirmó: "Es una decisión de la Sala y hay que respetarla. Nosotros hicimos las gestiones con una oficina de abogados pero yo creo que ya tiene que quedarse así, con esa posición (de los magistrados), así está bien. En el futuro, no sé, habría que ver cómo es la resolución de la Sala".

Para ambos, el caso se resolvió cuando los magistrados constitucionales decidieron rechazar este martes los recursos de amparo que presentaron contra las reformas aprobadas por el Congreso el año pasado, con las que el Gobierno central se ahorra más de ¢17.000 millones anuales en el pago de jubilaciones de los regímenes de Exdiputados y Hacienda.

En una votación ajustada, la Sala IV respondió a los recurrentes Laclé, Fernández y otros dos pensionados que la vía correcta para cuestionar la validez de las nuevas leyes es la acción de inconstitucionalidad. A la vez, el Tribunal rechazó suspender las medidas de ahorro que ya están en vigor.

A Laclé la pensión se le redujo de ¢4,7 millones netos a ¢3 millones. Fernández también había alegado que le recortaban la jubilación de ¢4,3 millones a ¢3,8 millones mensuales.

"Hay otros recursos (de inconstitucionalidad) que ya se presentaron, ¿para qué voy a presentar yo uno más? Yo quería que la Sala se pronunciara, el único interés que tenía yo cuando presenté esto, es que la Sala se pronunciara. Ya la Sala se pronunció y dijo que no se suspende, que presente una acción de inconstitucionalidad, bueno, ya hay mucha gente que ha presentado recursos de ese tipo y entonces, no es necesario que yo lo presente. En el momento que se resuelvan esas otras acciones veremos cómo procedemos", agregó Rolando Laclé, quien también se desempeñó como ministro de la Presidencia de Rafael Ángel Calderón Fournier.

Tanto Laclé como Fernández dicen estar en contra de las reformas a las pensiones de lujo, que impusieron un aporte solidario a los jubilados que reciban más de ¢2,5 millones por mes, al tiempo que se eliminó el aumento del 30% anual que recibían los pensionados del régimen de Exdiputados.

"Yo no las considero ni justas o injustas, yo creo, como abogado, que no se cumplieron los procedimientos, por eso fui a la Sala. Ya la Sala dio un fallo y yo respeto el fallo, se acabó", precisó Laclé.

Otra posición. Por su parte, otro de los recurrentes, el exlegislador y también exministro de la Presidencia socialcristiano, Danilo Chaverri, dijo que no se referirá sobre la decisión de los magistrados mientras no conozca los alcances del fallo, al cual todavía no ha tenido acceso.

"No quiero opinar nada, quiero ver primero el documento del fallo. El amparo se presentó para abrir la vía de la inconstitucionalidad, según lo que ha trascendido en la prensa, así fue resuelto. No puedo opinar sobre los pasos a seguir hasta que no conozca la resolución", expresó Chaverri.

A él la pensión le pasó de ¢5,6 millones a ¢3,5 millones.

Junto a ellos tres, la Sala IV también rechazó un recurso interpuesto por Emilia González Salazar, viuda del exdiputado Braulio Sánchez Alvarado.











