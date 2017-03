Epsy Campbell: ‘Estoy esperando las reglas de la convención’

En pocas palabras

¿Qué está pasando con su precandidatura?

Estamos buscando todos los requisitos necesarios, las firmas (se requieren 3.000), que creo que ya las tenemos, así como los documentos. Estoy esperando para que publiquen las reglas de la convención, es todo.

¿Hay alguna regla sobre la convención que a usted no le parezca?

No. Lo que pasa es que nosotros aprobamos una cosa que se llama Reglamento General de Convenciones del PAC. A partir de ahí, tiene que haber una resolución, un acuerdo específico sobre cómo se aplican estas reglas, cuál es la interpretación para la convención del 9 de julio del 2017. Eso es lo que no tenemos todavía.

”Con las reglas generales, usted no puede organizar una convención.

”¿Qué significa que sea abierta?, ¿cuántas mesas se abren?, ¿en dónde?, ¿cuáles son los criterios?, ¿quiénes participan?, ese tipo de cosas. Yo estoy esperando eso y me estoy abocando a terminar de escribir la propuesta programática y no sé cuánto, y les mandé a pedir que lo publicaran.

Imagino que usted esperaría una convención lo más abierta posible.

Así como lo dice el Reglamento de Convenciones del PAC, es una convención abierta. Por eso, es que yo no he tenido ninguna premura, ni ayer ni hoy ni mañana para inscribirme, porque para jugar un partido, uno tiene que tener conocimiento de las reglas del juego. El Partido decidió que la convención era abierta y, entonces, ahora tienen que resolver cómo se materializa eso.

Carlos Alvarado hizo un acto y presenta cinco diputados que le apoyan. Welmer también hace lo suyo. ¿Hay diputados que se le hayan acercado?

No, no, no. Yo tengo compañeros diputados que se me han acercado y, eso, pero vieras que yo pienso que a estas alturas del partido, es demasiado temprano. Yo ya he pasado por esto varias veces, creer que eso es lo que le genera a una, más o menos.

Es como lo tradicional.

Exacto, ¿me entiende? Yo estoy aquí sentada y eso me parece medio raro. Nada más. Pero entiendo que es la estrategia y respeto.