Exdirector de Aduanas sancionado: 'Las verdades son en función de los rangos y posiciones que se tienen'

El exdirector general de Aduanas, Benito Coghi, lamentó las sanciones a las que fue sometido por el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento chino de Sinocem, a mediados del 2016.

Coghi sostiene que no hizo nada ilegal y que las medidas solo se las aplicaron a él y a otros funcionarios técnicos, y no al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien estuvo pendiente del trámite en todo momento, según dijo.

Aunque el funcionario recibió sanciones por ese trámite meses después, Casa Presidencial exculpó a Rodríguez, quien siempre ha sostenido que se actuó bajo el marco de legalidad.

Hoy, el exjerarca de Aduanas se enfrenta a un proceso de despido en Hacienda, además de una investigación en el Ministerio Público por estas actuaciones.

Coghi sostiene que se apegó a la ley, aunque otros funcionarios que estuvieron implicados en el proceso, aseguran que la figura que utilizó para desalmacenar el cemento era 'improcedente' e 'ilegal'.

Estas son algunas explicaciones que dio Coghi a La Nación, este viernes.

Si para el 13 de mayo del 2016 la nota técnica ya estaba incorporada, ¿por qué se argumenta que existía un problema para su aplicación?

Yo he hablado que la nota técnica se estableció para que cuando fuera autorizada se tenían que hacer unas evaluaciones conformidad del producto, eso significaba que el producto tenía que estar en Costa Rica, ingresado, descargado y hacer las extracciones para las muestras y que ese trámite duró dos meses.

La resolución lo que dice es que se debe incorporar ese requisito en el sistema TICA.

¿Por qué Sinocem no había podido desembarcar el producto en dos meses?

Porque se estaba entendiendo que era un requisito para ingresar al país, pero la nota técnica era requisito para el desalmacenaje.

¿Cómo es que Aduanas no le permite el ingreso, entonces?

Precisamente ese es el análisis que se hace, la nota técnica no estaba redactada en una restricción para el ingreso del país. Se estaba haciendo una mala interpretación del asunto.

¿Y por eso usted autoriza el desalmacenaje del cemento?

Yo no habilito esa zona, quien lo autoriza son los gerentes. Yo lo que digo en el correo que envié es que se habilitara la habilitación temporal "en el tanto se cumplan con todos los requisitos arancelarios y no arancelarios".

Tanto así, que excepto Miguel Vega, pero sí Maribel y Wilson (Céspedes), ellos dos hacen una resolución donde permiten el ingreso del cemento a las bodegas, en un acto resolutivo de ellos, no mío.

José Ramón Arce, entonces director de Normativa de Aduanas, aseguró que esa habilitación temporal no procedía...

Él nunca lo ha puesto en ningún lado así tan textual, por eso digo que él mintió (en la comisión). La figura existe y por eso la sigo defendiendo. En unas declaraciones que él dio al órgano... en otro lugar, dijo que sí, dijo que era perecedero.

¿Qué fue lo que consideró para pasarlo a una habilitación temporal?

En este país las mercancías, antes del pago de los impuestos, son garantía del pago de estos, por eso existe la figura que si no pagan los impuestos caen en abandono y se van a un remate. Hay que resguardar que esas mercancías no se deterioren, porque al deteriorarse van perdiendo valor.

Por otro lado, es una operación que ya se había utilizado. Se había utilizado por el mismo Wilson Céspedes para la zona norte, en Tablillas, con naranjas, con abono, con tubos de sistema de riego; es un mecanismo que se ha utilizado.

Si el cemento no estaba cumpliendo con la nota técnica, ¿por qué no dejar que se lo llevara?

Eso hubiese una demanda contra el Estado, es actuar irresponsablemente, no hubiese existido una sustentación para no aceptarle el ingreso al país.

¿Entonces cada vez que ingresa cemento al país pasan dos meses para que el MEIC verifique el cumplimiento del importador con los estándares de calidad del producto?

Es que eso no me lo preguntés a mí, pregunte al MEIC.

¿Mientras usted fue director, eso tardaba?

Es que esa es la primera vez que un cargamento de esas cantidades ingresaba al país. En ese caso duró dos meses.

¿Usted se sintió presionado a actuar contrario a la ley porque estaba de por medio el presidente de la República?

No me voy a sentir presionado porque todo se hizo de conformidad a la ley, porque la explicación que se nos dio fue que se estaba dando una oportunidad de tener una mayor oferta de cantidad de cemento en el país.

¿Por qué a usted lo suspenden?

Eso es lo que está en discusión en la parte administrativa, pero te lo voy a decir así: a don Fernando lo exculpan porque dicen que él dice la verdad, y él dijo que sí, que cometió un error; yo vengo y explico la verdad y a mí..., ahí es donde yo digo que las verdades son en función de los rangos y posiciones que se tienen.

Yo me tengo que estar defendiendo de un proceso de despido y un proceso en Fiscalía, y a él le están haciendo una exculpación. Parece ser que la exculpación es en función del rango que se tiene.

¿Con quién usted considera que no fue cortés como se lo dijo don Helio Fallas?

Yo fui directo y de frente con toda aquella persona que no estaba haciendo bien las cosas. Don Helio en la reunión nunca me quiso decir a quién se refería.

Usted mismo está sugiriendo que le están haciendo una injusticia en Hacienda...

Considero que el mismo don Fernando dice que todo se hizo correctamente. Entonces, ¿cómo es que el tratamiento hacia él es de una exculpación y los demás que somos funcionarios técnicos nos tenemos que enfrentar a un proceso?

¿Por qué guardó los mensajes de Whatsapp con don Fernando Rodríguez que fueron hace más de un año?

Cuando en marzo a mí me notifican el traslado de puesto, empiezo a decir, ¿qué está pasando? Ya me habían hecho una investigación preliminar en setiembre de 2016, ya ahí digo, 'si de este tema me están haciendo una investigación preliminar, todo esto lo tengo que respaldar por donde sea'. Como yo no soy mucho de estos medios, no tengo la necesidad de estar borrando.

Don José Ramón, en la comparecencia, insinuó que don Juan Carlos Bolaños, en una reunión con usted, le habló con tal seguridad que lo voseaba... ¿Usted sintió que Juan Carlos Bolaños estaba protegido?

En la reunión que estuvo con nosotros no lo expresó. Aquí tenés que relacionar que en la reunión que hubo en la Asamblea Legislativa hablan de cemento, al día siguiente llega el señor a la reunión y habla de importación de cemento, entonces, estuvimos en una reunión con Wélmer Ramos, Víctor Morales Zapata y don Fernando Rodríguez, se habla de importación de cemento chino y llega un señor a hablar de importación de cemento chino, uno ve: el señor tiene sus contactos, pero eso es una apreciación mía. Pero no por eso fue que se tomó la decisión colegiada.